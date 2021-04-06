¿ÍÀ¸2¼þÌÜ¤«¤Ê¡© ¶ì¼ê¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¤Î4ºÐÂ©»Ò¤Î ¡í½¨°ï¤¹¤®¤ëÊÖ¤·¡í ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª
Ä·ºê ¡Ê@tobisaki_¡Ë¤µ¤ó¤Î¡Ö¶ì¼ê¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤ÎÊÖ¤·¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶°ÍÂ¸Ê¸»ú¡¦³¨Ê¸»ú¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
²ÈÄíÆâ³°¤Ç¿§¡¹¤Ê¸ÀÍÕ¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë4ºÐÂ©»Ò¡¢Í¼¿©»þ¤ËºÇ¶á¶ì¼ê¤Ê·ÜÆù¤ò´«¤á¤¿¤é¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤ª¤¤â¤Á¤À¤± ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ìÉÔ³Ð¤Ë¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
- Ä·ºê (@tobisaki_) 09:00 AM - 01 Jan 1970
²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
¤Û¤ó¤È¤Ë¡¢¤É¤³¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
4ºÐ»ù¤¹¤´¤¤¤Êwwwwww
- ¤Ñ¤Ê¤¹¤Þ¤¤¢ (@panasmakhia) March 28, 2021
ÆüËÜ¤Ç¼÷Ì¿¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¿ÍÀ¸2¼þÌÜ¤«¤Ê¡©¤³¤Î4ºÐ»ù¡©
- ¤è¤·¤À¤µ¤ó (@44da3) March 29, 2021
¤½¤·¤Æ³Ð¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»È¤¨¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¡¢ÃÇ¤ì¤ë¡ª¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤³¡¼¤¤¤¦ÀÚ¤êÊÖ¤·¤â¤¢¤ë¤Î¤«³Ø¤Ð¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿
- ¤³¤È¤ê✨¥³¥ê¥óÀé¡Ëã¿¾¡õ¥¢¥È¥Ô¡¼¡õÓÃÂ©¤â¤Á(¸í»ú¤Î½÷²¦) (@KAORIo19) March 28, 2021
Îéµ·Àµ¤·¤¤¡£¡£¡£¡£¸ÀÍÕ³Ð¤¨¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
- ²ñÅÄ ³Ø(MANABU KAITA) (@Manabu_Kaita) March 28, 2021
Â¾¤Ë¤â¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î³Ð¤¨¤¿¤Æ¸ÀÍÕ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤âµÛ¼ý¤·¤Þ¤¹¤Í¡£Àè½µ¡¢2ºÐ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤ªÀè¤Ë¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð
- ¥µ¥ó¥À¡¼¤È¤«¥Ö¥é¥Ã¥¡¼¤Î¤ä¤ÄËº¤ì¤Ê¤¤ (@tapiocachan112) March 28, 2021
¼Â²È¤«¤éµ¢¤ëºÝ¤Ë±ù¤Ã»Ò¡ÊÅö»þ¤¿¤Ö¤ó5¡Á6¤µ¤¤¡Ë¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤¸¤Ä¤Ï¤ª¤³¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤Î¤ª¤³¤·¤ò¤ª¤Þ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀäÌ¯¤Ê»È¤¤Êý²á¤®¤Æ¡Ä(¾Ð)
- ¥á¥á¤¹¤±¡÷¼çÉØMusician (@memesuke_music) March 28, 2021
¤«¡¢²Ä°¦¤¤❤️
Â©»Ò¤¬£±ºÐ¤À¤«£²ºÐ¤Îº¢
Ã¶Æá¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤
¡Ö¤è¤Á¤±¤ì¤Ð¡¢¤ª¤¿¡¢¤Î¤à¡©¡×
(¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¤ªÃã°û¤à¡©)
¤È¤Ê¤¼¤«ÃúÇ«¤Ë¤ªÃã¤ò¤¹¤¹¤á¤¿¤Î»×¤¤½Ð¤¹ https://t.co/u7RmA4bhDP
- ¤¢¤ä¤Í¤³ (@ayanekonekoaya) March 29, 2021
¤¦¤Á¤Î»Ò¤â¶ì¼ê¤Ê¿©¤ÙÊª¡Ö·ù¤¤¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¡ÖËÍ¤Î¤ª¸ý¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¼w https://t.co/MLFtBwAMFo
- ¤Æ¤ó@ (@5puripuri3) March 29, 2021
»Ò¤É¤â¤Ï¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò¤É¤â¤Ë¿¿»÷¤µ¤ì¤ÆÎÉ¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£