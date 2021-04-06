ÃÝ»³?¸íÇ§È¯¸À?¤Ë·ãÅÜ¤Î¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Ë¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¡Ö²ÖÊ´¾É¥¼¥í¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×
¡¡¤¹¤³¤Ö¤ëÉ¾È½¤¬°¤¤¡£
¡¡¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤Î?¸íÇ§È¯¸À?¤Ë·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤ÏÀè·î£²£¸ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡£ÃÝ»³¤Ï¾®ÃÓ»á¤¬½Ð±é¤·¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¹ÊóÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ©ºî¤Ë£´¡¦£·²¯±ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á´Éô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ìËÜ¤Ë£´¡¦£·²¯±ß¤ÎÀÇ¶â¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ôÊ¬¸å¡¢»ö¼Â¸íÇ§¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÃÝ»³¤Ï¡Ö£´¡¦£·²¯±ß¤Ï¡¢Æ°²èÀ©ºîÈñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¹ðÈñÁ´ÂÎ¤Î·ÐÈñ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄûÀµ¤·¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÅìµþÅÔ¤¬È¿±þ¡£ÊüÁ÷ÍâÆü¡¢£Ô£Â£Ó¤ÈÃÝ»³¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤ØÈ¯¸À¤ÎÄûÀµ¤òµá¤á¤ë¹³µÄÊ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Áû¤®¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤¿¤á¡¢£Ô£Â£Ó¤Ï£´ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ç¤â¾®ÎÓ¹µ±¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÈÖÁÈ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡ÖÃÝ»³¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤ËÈãÈ½Åª¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¤Ï¡Ø²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¾®ÃÓ¥µ¥¤¥É¤Ï²÷¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££··î¤Ë¤ÏÅÔµÄÁª¤â¤¢¤ë¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤Ï±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡º£²ó¤Î·ï¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¾®ÃÓ»á¤¬£²£°£±£·Ç¯£±£°·î¤Ë¥Ö¥Á¾å¤²¤¿¡Ö£±£²¤Î¥¼¥í¡×¤¬¥ä¥ê¶Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¿·ÅÞ¡Ö´õË¾¤ÎÅÞ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢½°±¡Áª¤ËÎ×¤àºÝ¤ËÆ±»á¤¬?¸øÌó?¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ê£±¡Ë¸¶È¯¥¼¥í¡¢¡Ê£²¡Ë±£¤Ú¤¤¥¼¥í¡¢¡Ê£³¡Ë´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¥¼¥í¡¢¡Ê£´¡ËÂÔµ¡»ùÆ¸¥¼¥í¡¢¡Ê£µ¡Ë¼õÆ°µÊ±ì¥¼¥í¡¢¡Ê£¶¡ËËþ°÷ÅÅ¼Ö¥¼¥í¡¢¡Ê£·¡Ë¥Ú¥Ã¥È»¦½èÊ¬¥¼¥í¡¢¡Ê£¸¡Ë¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¥¼¥í¡¢¡Ê£¹¡Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¥¼¥í¡¢¡Ê£±£°¡Ë²ÖÊ´¾É¥¼¥í¡¢¡Ê£±£±¡Ë°ÜÆ°º¤Æñ¼Ô¥¼¥í¡¢¡Ê£±£²¡ËÅÅÃì¥¼¥í
¡¡°ìÂÎ¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÃÝ»³¤Ë¹³µÄ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡Ö£±£²¤Î¥¼¥í¤Ï¡©¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¸¡¾Ú¤¹¤Ù¤¡×¡Ö²ÖÊ´¾É¥¼¥í¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£