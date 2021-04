幼い子どもはまだ善悪の区別がつかず、ちょっとしたいたずらをすることもある。海外では公共の場所でチューリップを摘んだ少年が逮捕される事件が起きた。

アメリカ・ノースカロライナ州で、6歳の少年が公営のバス停の芝生に咲いていたチューリップを摘んだとして逮捕されたと海外ニュースサイト『BNC』と『7NEWS』が3月26日までに報じた。

報道によるとチューリップを摘んだ少年は、土地またはそれに付属するものを故意に破損し、不動産へ損害を与えた罪で逮捕されたという。逮捕されたときに保護者が近くにいたのか、誰が警察に通報したのかは明かされていない。

少年はこのほど、裁判に出廷した。『7NEWS』によると裁判中、少年は若すぎて注意力が持続せず、弁護士に渡された紙とペンで遊んでいなければならないほどだったという。弁護士は「彼は幼すぎて何が起こっているのか分かっていない。おそらく自分の住所さえ言うことができないだろう」と少年を擁護している。裁判で検察側の主張は却下された。裁判官は、判決を下す際、「サンタクロースや妖精を信じるほどの年齢の子どもの人生を変えることをしていいのか。その答えは“NO”だ」と述べたそうだ。

『7NEWS』によると、同州はアメリカの司法制度で裁かれる年齢を最も低く設定しており、現在問題視されているという。同州では少年少女の司法について考える「少年司法ネットワーク」などの要望を受け、最低年齢を12歳に引き上げるよう検討がなされている。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「冗談みたいなニュース。6歳で公共の場で花を摘むと罪になると判断するのは無理だし、6歳の少年を法で裁こうとするのは間違っている」「少年がチューリップを摘んだ場所には侵入禁止などの看板は立っていたのか。ただ立っていたにしても少年少女にそれを守るように言うのは無理」「なんでも訴えればいいというものではない。彼はまだたった6歳なんだ」「裁判官が良識のある人でよかった。もし有罪となっていたらと考えると恐ろしい」「警察に通報した人も意地が悪い。その場で注意すれば済む話だったのに、何か悪意があるように思う」などの声が挙がっていた。

海外では少年が思わぬ罪を犯し、警察沙汰になった事件はほかにもある。

ニューヨーク州で中年の女性が当時9歳の少年に尻を触られたと主張し、警察に通報する事件が起きたと海外ニュースサイト『New York Post』と『The New York Times』などが2018年10月に報じた。同記事によると、女性は同州のスーパーマーケットで買い物をしていたところ、少年に尻を触られたと感じたそうだ。少年は母親と一緒にいた。女性は激怒しスーパーから出ると警察に電話で通報し、「少年に性的暴行を受けた」と説明した。

少年は状況を理解できず、怒鳴って電話をかける女性の姿を見て泣き叫んでいた。『The New York Times』によると、店の監視カメラの映像を見ると少年は女性の近くにはいたものの、女性の尻に故意に触れているような姿は映っていなかったという。近くにいた人は女性を見て、「誰もあなたのお尻を触っていない」などと指摘した。その後、警察が現場に向かったのか、また警察が少年を逮捕したのかどうかは不明である。なお、『The New York Times』によると、母親は「女性は不当な理由で子どもを警察に突き出そうとした」と女性を非難していたそうだ。

大人は子どもの行動に寛容になり、子どもが悪事をはたらいたとしても、一方的に子どもを責める前に事実関係を確認することが大切だろう。同時にいけないことはいけないと、きちんと伝えることも必要だ。記事内の引用について

