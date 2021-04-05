「シン・エヴァンゲリオン劇場版」の最新の累計興行成績（全国466館：IMAXの38館、4Dの82館を含む）が発表され、公開初日（3月8日）からの28日間で興行収入68億9861万3200円、観客動員451万3374人を記録。興行収入・観客動員ともにシリーズ最高記録を更新中だ。

本日4月5日からは、テーマソング「One Last Kiss」を歌う宇多田ヒカルによるもう1つのテーマソング「Beautiful World(Da Capo Version)」にのせて描かれる、キャラクター別の新映像「Character Promotion Reel」が6日間連続で披露される。

5日の碇シンジを皮切りに、6日は綾波レイ／アヤナミレイ（仮称）、7日は式波・アスカ・ラングレー、8日は真希波・マリ・イラストリアス、9日は渚カヲル、10日は葛城ミサトと、6人のキャラクターたちの「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズ、「：序」「：破」「：Q」、そして「シン・エヴァ」での印象的なシーンやセリフが収められ、各日の昼12時にカラーの公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/channel/UCM4FwhxLYLHlOSPnfxmxSQw）で公開される。