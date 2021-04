InnerSlothは、マルチプレイ人狼ゲーム『Among Us』(アモングアス)に登場するクルーのぬいぐるみをInnerSloth公式グッズストアで発売開始した。12色用意されており、価格はひとつ20ドル(約2200円)。サイズは15.2cm x 10cmで日本への配送も対応している。

(画像はAmong Us: Crewmate Plush by Frisk Wolfie - Innersloth Storeより)

『Among Us』は「宇宙人狼」とも評される人狼系ゲーム。オンラインで4〜10人のプレイヤーが集まり遊ぶことができる。プレイヤーは基本的にクルー(乗組員)となり、各自で宇宙船を移動しつつ簡単なミニゲームとなっているタスクをこなしていく。

それぞれのプレイヤーに与えられたタスクをクリアし、宇宙船から脱出することが目的だ。しかし、そのプレイヤーの中にはインポスター(詐欺師)という人狼が紛れ込んでおり、宇宙船の設備に破壊工作に及んだり、乗組員を殺害しようとする。

乗組員が殺されているのを発見したら、通報ボタンを押して議論がスタート。詐欺師を追放するのか、それとも今回は見送るのかを決定する。すべての詐欺師を追放すれば乗組員の勝利、一方で乗組員が詐欺師と同数以下になるまで殺害が成功すると、詐欺師の勝利になる。

このゲームは2018年にリリースされたが、2020年に入ってから海外のストリーマーに取り上げられて人気が急騰。日本にも飛び火した。何度かのアップデートを繰り返しており、3月31日には4度目の追加マップ「The Airship」が追加されたばかりだ。 (画像はAmong Us: Crewmate Plush by Frisk Wolfie - Innersloth Storeより) (画像はAmong Us: Crewmate Plush by Frisk Wolfie - Innersloth Storeより) (画像はAmong Us: Crewmate Plush by Frisk Wolfie - Innersloth Storeより)

今回、販売開始したのはプレイヤーが操作することになるクルーのぬいぐるみ。丸くてフワフワしており、インポスターは紛れ込んでいないという。現在のところ唯一の公式のぬいぐるみとなっている。

ちなみにInnerSloth公式グッズストアは日本への発送も対応している。発送方法が4つから選べる方式になっており、もっとも配送料金が安い方法だと16.39ドル(約1800円)だが、届くまで約20日かかる。他の1週間内〜2週間内で届く方法だと、おおよそ35ドル(3800円)〜60ドル(6600円)の配送料金がかかるものとなっている。

なお、これらはあくまでぬいぐるみをひとつ注文したときの目安であり、個数や他のグッズ、配送地域によって配送料金や配送日数は変動する。

なお転売防止のため、1回の注文で購入できるぬいぐるみの数は12個までとなっている。記事執筆時点ではいくつかのカラーバリエーションはすでに売り切れとなっているようだ。また在庫ありと表示されていても、購入できることが保証するものではないとのこと。

限定品ではないので現在売り切れているものでも、いつかは入荷されるだろうが、今すぐ手元に欲しいという人は早めに注文を決めたほうが良さそうだ。『Among Us』公式ぬいぐるみ販売ページはこちら