5億人以上のFacebookユーザーの個人データが、ハッカーフォーラムに投稿されたことが判明しました。これらのデータには、氏名、電話番号、メールアドレス、位置情報、経歴などが含まれているとのことです。

米メディアBusiness Insiderによると、初級者レベルのハッカーフォーラムのユーザーが、106カ国以上の合計5億3,300万人以上のFacebookユーザーの個人情報を、フォーラムに投稿しました。これらの情報は誰もが無料で閲覧することができるとのことです。



5億3,300万人の流出したユーザーデータのうち、約3,200万人分が米国ユーザー、約1,100万人分が英国ユーザー、約600万人分がインドユーザーのものであるとのことです。日本人ユーザーのデータがどれほど含まれているかは記事には書かれていません。



投稿されたデータには、電話番号、フルネーム、場所情報、誕生日、経歴、また一部ユーザーについてはメールアドレスも含まれていました。

Business Insiderが流出したデータの一部をFacebookユーザーのデータ(編集部が実際に確認できているもの)を照合したところ、確かに電話番号が一致したとのことです。またFacebookのパスワード再設定機能に含まれるメールアドレスも照合できたと報じています。



現地時間4月3日に、膨大な数のFacebookユーザー情報が流出しているのを発見したサイバー犯罪インテリジェンス企業Hudson Rockの最高技術責任者(CTO)であるアーロン・ガル氏は、これら個人情報が、なりすましによるログイン情報盗難などの犯罪につながる可能性があるとして、警鐘を鳴らしています。



All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021