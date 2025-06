※ソフトバンクエアーは2021年10月以降の契約では、契約期間の定めなしなので解約違約金はかかりません

面倒に思われがちなソフトバンクエアーの解約ですが、電話だけで簡単に解約ができます。

解約方法は、以下のたった2ステップです。

なお、ソフトバンクエアーを解約するときには以下の費用が発生するかもしれないので注意しましょう。

この記事では、ソフトバンクエアーの解約について知りたい人に向けて、解約方法や違約金、デメリットなどについて解説していきます。

そのほかソフトバンクエアーからのおすすめの乗り換え先もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧くださいね。

※この記事は、2024年1月時点での情報です。

ソフトバンクエアーの解約は、たったの2ステップで完了します。

詳しい手順を見ていきましょう。

まずは下記のサポートセンターに電話をし、解約の申し込みをしましょう。

契約の際はオンラインや店頭への来店で申し込めますが、解約は電話のみのため注意が必要です。

解約日は末日のため、25日以降は解約の電話が多くなるでしょう。

電話で解約の申し込みが完了したら、レンタルしていた機器を返却しなければなりません。

詳細は以下のとおりです。

上記の期限を過ぎてしまうと23,000〜33,000円の違約金が発生してしまう場合もあるので、必ず期限内に忘れず返却を行いましょう。

返送先は開通しているかいないかで宛先が変わります。

ソフトバンクエアーの解約にかかる費用は、冒頭でお伝えした5つです。

しかし、これらの違約金は必ず発生するわけではありません。

解約のタイミングや契約の条件によってかかる金額に大きく差が出ます。

詳しい内容を見ていきましょう。

ソフトバンクエアーには、24ヶ月の契約期間がかつてはありました。

※しかし、2021年10月以降に契約した場合は、契約期間の定めがないので違約金もかかりません

2021年10月よりも前に契約した方には、24ヶ月目が契約の更新月となり、その月中に解約すると違約金は不要です。

更新月以外に解約をすると、10,450円の解約違約金を支払う必要があります。

契約期間は24ヶ月ごとのため、注意が必要です。

24ヶ月を過ぎるとさらに24ヶ月間、つまり48ヶ月目までは解約違約金がかかります。

10,450円は利用料金1ヶ月分以上の金額になりますし、決して安くありません。

違約金が0円になるタイミングを狙って解約してくださいね。

ソフトバンクエアーの本体を使用するには、購入かレンタルかに分かれます。

今回説明する費用は、端末を購入した人にかかる金額です。

ターミナル4 NEXT以前の端末の代金は59,400円で、月1,650円ずつの36回分割払いです。

(※ターミナル5の場合、端末代71,280円で毎月の分割額は1,980円)

キャンペーンで端末代金の月賦分が値引きされているので、実際は本体代の負担はありません。

しかし解約すると同時にキャンペーンの適用も終わってしまうため、残りの端末代の支払い義務が発生します。

12ヶ月目で解約すると、59,400円-(1,650円×12ヶ月)=39,600円

24ヶ月目で解約すると、59,400円-(1,650円×24ヶ月)=19,800円

36ヶ月目以降は端末代金の支払いが完済し、本体代金の支払いは発生しません。

端末を購入している人は、36ヶ月以降に解約するとよいでしょう。

本体機器をレンタルしている人には端末代金の支払いは不要ですが、レンタル機器を返送する際の返送料金がかかります。

送料の相場は1,000円程度です。

運送業者に指定はないので、お好きなところから返送が行えます。

梱包に関する費用も実費な点にも注意しましょう。

万が一レンタルしていた端末が破損していた場合、故意でなくても賠償する責任があります。

端末の種類によってかかる金額は異なり、以下のとおりです。

しっかり梱包しないと運送途中で破損してしまう可能性もあるので、返却時にはしっかり梱包を行いましょう。

オプションに加入している場合は、それらに対する違約金も必要になります。

解約手数料がかかるのは以下の3つです。

ホワイト光電話は、いつ解約しても違約金がかかります。

Yahoo! BB基本サービス(プレミアム)とバリューパックは本体同様24ヶ月の自動更新のため、24ヶ月ごとの更新月以外は上記の費用が発生します。

最大82,000円近くかかるソフトバンクエアーの解約金。

解約のために高額な費用はできれば支払いたくないですよね。

実は、以下の2つの方法を使えば、違約金をゼロにできます。

詳しい内容を解説していきます。

ソフトバンクエアーの解約費用のなかで最も高額なのが、「違約金」と「端末代残債」です。

これらはタイミング次第でゼロにできます。

先述のとおり、契約更新月であれば解約の違約金は0円です。

そして、端末の費用は36ヶ月を過ぎると残債がなくなります。

つまり、36ヶ月以降の契約更新月である48ヶ月目に解約すると、違約金と端末代残債はかかりません。

表でまとめると以下のとおりです。

解約費用は払いたくないけれど、0円になるタイミングで解約するのがむずかしい人も多いですよね。

残念ながら、ソフトバンクのサービスでは上記の方法以外で解約費用をゼロにすることは原則できません。

解約費用にお金をかけたくない人は、高額キャッシュバックや違約金負担を行っているサービスへの乗り換えがおすすめです。

他社のお得なサービスを利用して、解約にかかる費用を負担してもらいましょう。

乗り換え先によってキャッシュバック額は異なりますが、あとでおすすめする「NURO光」の場合は、45,000円の現金がもらえます。

最大解約金の半分以上をまかなえるので、かなりお得な乗り換え先だといえますね。

「Broad WiMAX」の場合、最大46,000円まで解約金を全額負担してくれます。

本体をレンタルしている人は、故障している場合をのぞいて全額負担してもらえますよ。

購入している人は30ヶ月以降使用していると、解約にかかる費用は発生しません。

さらに同じソフトバンクのサービスである「ソフトバンク光」に乗り換えると、解約費用が一切かからず、サービス変更手数料の2,200円のみの負担となります。

本体購入の支払いも、ソフトバンク光を利用しているあいだは、引き続き毎月1,650円が割り引きされます。

サービス変更を行う場合は、ソフトバンクエアーのサポートセンターへの電話が必須です。

サービス変更でも、ソフトバンクエアーをレンタルしている人は返送する必要があるので、注意しましょう。

違約金負担をしてもらうなら「解約証明書」を発行しよう

他社に乗り換えて違約金を負担してもらう場合は、ソフトバンクエアーの「解約証明書」を提出する必要があります。

解約証明書とは、解約金が記載されている最終の請求書のことです。

ソフトバンクで最終の請求額が確認できるのは、解約してから90日以内なので、早めに取得しておくことをおすすめします。

解約証明書を取得する手順は以下のとおりです。

My SoftBankにログイン 料金・支払い確認をクリック 書面発行をクリック 該当の請求書PDFファイルをダウンロード

このとおり、オンラインで簡単に取得できます。

ソフトバンクエアーの解約には、注意すべきポイントが3つあります。

「解約しなければよかった」と後悔しないためにも、解約するかどうかの判断材料として、参考にしてくださいね。

ソフトバンクエアーには、ソフトバンクスマホとセットの利用で月額料金が安くなる、「おうち割 光セット」というサービスがあります。

契約者と家族のスマホ代が毎月最大1,100円安くなるサービスですが、ソフトバンクエアーの解約にともないこの割引は解消されます。

しかし、「NURO光」や「ソフトバンク光」などのような、おうち割 光セットが使える光回線サービスもあります。

スマホの割引を継続したい人は、乗り換え先をこだわるとよいでしょう。

ソフトバンクエアーの解約は、申し込んだ月の末日に行われます。

たとえば4月1日に解約を申し込んだ場合、解約はその月の最終日となるので注意が必要です。

解約を申し込んだ日から一切使用していなくても、月額料金は1ヶ月分発生します。

本体を購入している場合、解約をすると二度と再利用できません。

ソフトバンクエアーを再契約したとしても利用ができず、新たに購入かレンタルする必要があります。

一時的にソフトバンクエアーの解約を検討している人は、とくに気をつけるべきポイントです。

インターネット回線は、いまや生活に必要なアイテムです。

ソフトバンクエアーを解約したら、できるだけ早く次の回線を契約したいですよね。

ここからは、おすすめの乗り換え回線を4社ご紹介していきます。

すべてソフトバンクエアーのメリットを備えた回線なので、ぜひ参考にしてみましょう。

通信速度の遅さが理由でソフトバンクエアーを解約した人は、速度が自慢の「NURO光」をおすすめします。

エリアは限られているものの、下り速度最大2Gbpsのスピードが大きな魅力です。

※価格は税込

NURO光は戸建て、または設備のないマンションの場合は月額料金が5,200円の戸建てタイプ、マンションの場合は3,850円での契約となります。

また、NURO光は、ソフトバンクエアー同様「おうち割 光セット」が適用されます。

契約しているプランによって、毎月の割引額は変わりますが、契約者と家族全員のソフトバンクスマホが、最大毎月1,100円安くなりますよ。

【スマホセット割詳細】 契約プラン 割引額(月) データ定額

50GB・50GBプラス・20GB・5GB・ミニモンスター・

メリハリ・ミニフィット・メリハリ無制限・ミニフィット+ 1,100円 データ定額 おてがるプラン専用

ミニ2GB・ミニ1GB・3Gケータイ 550円 パケットし放題フラット for 4G LTE・4G 1,100円 データし放題フラット4G/LTE・4G 1,100円 パケットし放題フラット for シンプルスマホ 550円 ベーシックデータ定額プラン for 4G LTE

(iPad用・タブレット用) 550円