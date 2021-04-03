Ž¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤Ž£¤¬¸ýÊÊ¤Î»Ò¶¡¤òÍ¡¤¹"ËâË¡¤Î¸ÀÍÕ"
Ž¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤Ž£¤¬¸ýÊÊ¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤¹¤¯¤¹¤¯¤È°é¤Æ¤ëÊýË¡¤È¤Ï¡©(¼Ì¿¿¡§apple/PIXTA)
¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤¿»Ò¤äÈ¯Ã£¾ã³²¤Î»Ò¤òÂ¿¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÉÔÅÐ¹»¥¼¥í¤òÃ£À®¤·¡¢¡Ö´ñÀ×¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿Âçºå»Ô¤ÎÂç¶õ¾®³Ø¹»¡£Æ±¹»¤Î½éÂå¹»Ä¹¤È¤·¤Æ9Ç¯´Ö¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤¿ÌÚÂ¼ÂÙ»Ò»á¤¬¡Ö»Ò°é¤Æ¤ÇÂç»ö¤Ê¤³¤È¡×¤òÌÀ¤«¤¹¡£
Âè2²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¼çÂÎÀ¤äÉ½¸½¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤Î°é¤ÆÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£½ñÀÒ¡Ø10Ç¯¸å¤Î»Ò¤É¤â¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤³ØÎÏ¡×¤Î°é¤ÆÊý¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤Î¡ÖÉ½¸½¤¹¤ëÎÏ¡×¤ÎËá¤Êý
¡Ö¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ëÎÏ¡×¤¬¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¡¢¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¤é¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²ñµÄ¤Ç°Õ¸«¤¬¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´ë²è½ñ¤ä¥á¡¼¥ë¤ËÉ¬Í×¤ÊÊ¸¾ÏÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤â¤·¤¯¤ÏÂç³ØÆþ»î¤ËÉ¬Í×¤À¤«¤é¡©
³Ø¹»¤ä¼Ò²ñ¤Ç¤¤¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢·è¤·¤Æ¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ëÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿É½¸½ÎÏ¡×¤¬¤Ä¤¯¤À¤±¡£
¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡¢É¾²Á¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÉ½¸½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ê¤É¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÉ½¸½¤¹¤ëÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤³¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¡£¼«Ê¬¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë°ì¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¾ì¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤«¤é¼«Ê¬¤é¤·¤¯¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ë¤³¤ÎÎÏ¤ò¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤ËÂÎÃæ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥ì¥¼¥ó¤Ê¤É¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£¼êÃÊ¤ÈÌÜÅª¤òº®Æ±¤·¤Æ¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤ËÉ½¸½ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¿ÍÁ°¤ÇÈ¯É½¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¡© ²¿¤«½¬¤¤»ö¤ò¤µ¤»¤ë¡©
¼Â¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎËÜ²»¤òÊ¹¤¯´²ÍÆÎÏ¤ò¿Æ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡¢¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÖÂç¿Í¡×¤Ç¤¹¡£¶µ°÷¤ä¿Æ¡¢Âç¿Í¤Î´Ö°ã¤Ã¤¿»ØÆ³¤¬»Ò¤É¤â¤Î´Ø·¸À¤òÊ¬ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Âç¶õ¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï6Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇÁ´°÷¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤«¤é¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¶õ¾®³Ø¹»¤Ë¤Ï³°Éô¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Þ¤¹¤«¤é¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤¿¤é¡¢»»¿ô¤Î¼ø¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¢¡¢¥²¥¹¥È¤¬Íè¤¿¡ª ¤è¤·¡×¤È¸À¤Ã¤Æ6Ç¯À¸¤¬Âç¶õ¾®³Ø¹»¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ëÎÏ¡×¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«¤é¡Ö»ä¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¿½¤·½Ð¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢à¥×¥ì¥¼¥ó¤Î»þ´Ö〞¤Ê¤É¤ï¤¶¤ï¤¶Àß¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¿¦°÷¼¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë°ì¿Í°ì¿Í°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â³Ø¹»¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óà¤ä¤êÄ¾¤·〞¤Î²ó¿ô¤¬Â¿¤¤ÌÚÂ¼¤È¤¤¤¦¹»Ä¹¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤³¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤À¤ê¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤«¤é¹ÔÆ°¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥×ÊÌ¡Ö¼«¸ÊÉ½¸½¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤É¤â¡×¤ÎÆÃÄ§
¡Ö¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ëÎÏ¡×¤¬¤Ê¤¤»Ò¡¢¤Ä¤Þ¤ê²¿¤â¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤»Ò¤Ë¤Ï4¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤½¤Î¤â¤Î¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¡×¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿ÍÁ°¤Ç¤Ï°ìÀÚ¤·¤ã¥Ù¤é¤Ê¤¤»Ò¡×¡£²ÉÌÛ¤Ê»Ò¤Ç¤¹¤Í¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ù¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤·¤ã¤Ù¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¡×¡£
¤½¤·¤Æ4¤ÄÌÜ¤¬¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¸ÀÍÕ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¡×¤Ç¤¹¡£
4¤ÄÌÜ¤ÎÎã¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¡×¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Ê¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤óÃÎ¤é¤ó¡×¤È¤«¡¢Áê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âç¶õ¾®³Ø¹»¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê»Ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤¤¤í¤¤¤í¾ò·ï¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤«¤é¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¬»Ò¤¬¤¹¤°¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æº¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤«¤ò¤½¤Î»Ò¼«¿È¤«¤é³Ø¤Ð¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÌµÍý¤Ç¤¹¡£
¤â¤·Âç¿Í¤¬¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ê¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¸ý¤òÊÄ¤¸¤ë¤À¤±¡£¤Ç¤âÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡×¤ÎÂÐ½èË¡¤Ï´ÊÃ±
¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤º¡¢àÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤〞¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¡×
¤³¤¦Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£»Ò¤É¤â¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¥¹¥ë¡¼¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï¤É¤³¤«¤é¤³¤ì¤ò³Ø¤Ö¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Âç¿Í¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð²ÈÄí¤Ç¿Æ¤¬¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¸À¤¦¤È¡¢²¥¤é¤ì¤ë·Ð¸³ÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢º¤¤Ã¤¿¤é¿Í¤ò²¥¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£º½Çù¤ÎÃæ¤Ç°ì¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¿Í¤ò²¥¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º½Çù¤ÎÃæ¤Ç°ì¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼«ÊÄÅª¤Ê·¹¸þ¤âÉ½¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Â¾¼Ô¤ä´Ä¶¤Ë¾ãÊÉ¤¬¤¢¤ë¤«¤éº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤·¡¢¼«ÊÄÅª¤Ê·¹¸þ¤âÉ½¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¼«ÊÄ¾É¤À¡×¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤À¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢³ÖÎ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î»Ò¼«¿È¤â¼þ¤ê¤â°é¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ¤Ê¤É¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¾ã¤¬¤¤¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤Î»ÒËÜ¿Í¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£»ä¼«¿È¤â¤½¤ó¤Ê¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£