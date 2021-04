BL好きを虜にしているタイドラマ、WOWOWにて日本初放送が決定!

美しい映像と繊細な演技に支えられた感動のラブストーリー

主演はBillkin&PP、寄り添う2人の姿に胸キュン

数年前からジワジワとファンを増やし、ここへきて一気にブレイクしたタイBL。4月16日からはタイドラマの GMMTV展 の世界初開催が行われたり、6月4日からは待望の『 2gether 』映画版(『2gether THE MOVIE』)も公開されることが決定し、勢いはとどまることを知らない。そんなタイBLから、また新たなニュースが飛び込んできた。Twitterで世界トレンド1位を獲得し、中国レビューサイトdoubanでは10点満点中9.5を記録するなど、 タイ国内外で大きな話題となった『I Told Sunset About You 〜僕の愛を君の心で訳して〜』がWOWOWにて6月に日本初放送されることが決定したのだ!!本作は4Kで制作された映像の美しさや繊細な演技、音楽などのクオリティが高く、これまでのタイBLドラマとは一線を画し世界中から称賛されている。親友からライバルへ、また親友になり、そして愛する人へと複雑に変化していく状況の中で葛藤する姿を丁寧に描写。エモーショナルなシーンが満載で、思春期少年たちの抑えきれない感情を力強くも繊細に描いており、BLの枠にとどまらない感動のヒューマンラブストーリーと評判だ。物語のメインはケンカ別れした幼なじみのオーエウ(oh-aew) /オーとテー(teh)。彼らは語学学校で再会し、再び秘密を共有できる親友となる。2人にはそれぞれ気になる人がいたが、共に受験勉強しながら時間を過 ごしていくうちに互いに意識し合うようになる。相手の気持ちをさりげなく探りながら距離を縮めていく2人だったが…。主演はプティポン・アサラタナグン(通称ビウキン/Billkin)とグリット・アムヌアイデシャゴン(通称ピーピー/PP)だ。そっと寄り添う2人のメインビジュアルだけでもエモくてキュンと切なくなってくる。いろんな表情を見せてくれる、まだまだ初々しい彼らに注目!どんどんと新しい作品が日本でも見られるようになってきているタイBL。次はどんな作品でどんな2人が見られるのか楽しみだ。(文:牧島史佳/ライター)タイドラマ『I Told Sunset About You 〜僕の愛を君の心で訳して〜』はWOWOWにて6月スタート(第1話無料放送)【関連記事】