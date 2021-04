昨今、ネット上では撮影した動画をアップするだけではなく、ライブ動画を配信して視聴者を引きつけている人は多いが、海外では悲惨な様子をライブ配信した男たちが批判を浴びている。

ロシア・ヤロスラヴリ州で複数の男が、30歳の女性をレイプする動画をYouTubeでライブ配信したと海外ニュースサイト『THE Sun』と『Daily Mail Online』が3月26日までに報じた。

報道によると、18歳の少年を含む複数の男が、3人の子どもの母親でもある女性をレイプし、その様子をYouTubeとメッセージアプリTelegram(テレグラム)でライブ配信したという。女性は夫と離婚した後、複数の男のうちの1人である18歳の少年と交際していたことがあるそうだ。

配信された動画では、女性の自宅と思われるアパートの一室で複数の男がレイプする様子が映り、男らは視聴者にYouTubeを通じて、投げ銭機能「スーパーチャット」で支援を呼びかけていた。男らがどのようにしてアパートに侵入したのかは不明である。『THE Sun』によると、男らは視聴者に投げ銭をすればアパート内にある植木鉢やドア、冷蔵庫を破壊すると約束した。植木鉢などを破壊する様子も映り、その後、動画の中で男らはレイプした女性をアパートのゴミ捨て場に置いた。動画の中で女性は終始意識を失った様子で、『Daily Mail Online』によると女性は性的暴行を受ける前に強力な睡眠薬「デートレイプドラッグ」を飲まされていたという。なお、配信時間の長さや、視聴者の数は不明である。女性は顔や頭に重傷を負った。

動画が配信されてからどれくらい後であるかは明かされていないが、動画配信後に女性の親族が事件を知った。親族が通報し、現在警察は調べを進めているという。男らがいくらの投げ銭を集めたのかは不明だが、『Daily Mail Online』によると、女性の家族は男らに損害賠償を求めており、その金額は男らが投げ銭で集めた金額よりもはるかに多いそうだ。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「残酷すぎる。こんなことができるなんてどうかしてる」「私が女性の身内だったら同等かそれ以上のひどい事を男たちにして復讐したい」「こんな奴らは一生刑務所から出すな」「投げ銭で視聴者を引きつけようとしている。全てが不快」「男たちはもちろん最低だけど、視聴者や投げ銭をした人たちも同罪」「女性と18歳の少年には何か因縁があったのか。いずれにせよ男らがしたことは最悪だ」などの声が挙がっていた。

海外では女性をレイプする様子をライブ配信した人間がほかにもいる。

アメリカ・ミネソタ州で、31歳の男が元恋人の女性に暴力を振るい、レイプする様子をライブ配信したと海外ニュースサイト『Grand Forks Herald』が2020年12月に報じた。同記事によると、女性が帰宅すると家に男がいたという。男がどのように女性宅に侵入したのかは不明である。男は女性のスマートフォンを奪った。女性は抵抗したが、男は殴るなどの暴力を振るい、髪の毛を引っ張って女性を浴室に運んだ。

男は女性を浴室で女性をレイプした。同時に女性のFacebookとSnapchatのアカウントを使い、レイプの様子をライブ配信したという。配信の中では、男が女性にナイフを突きつける姿も映っていた。

その後、男はナイフを突きつけながら女性を車に乗せ、車を運転させた。男は助手席に乗り、赤信号を無視して運転するように言ったという。赤信号で止まろうとすると殴るなどしたため、女性は事故を起こした。男が女性を車に乗せてからの様子もライブ配信されていたのかは不明である。また、事故の被害者が女性と男以外にいたかどうかは明かされていない。

目撃者の通報を受けて救急車が駆けつけ、女性は病院に運ばれたが男はその場から逃走した。警察は逃走した男の捜索を開始し、同日逮捕した。なお、女性の容体については明かされていない。

レイプは被害者の身体だけではなく心も傷つける許されざる行為だ。ましてやレイプする様子をライブ配信するなど異常としか言いようがない。記事内の引用について

