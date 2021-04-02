Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢ÆÍÁ³¥Ñ¡¼¥×¥ë¥Ø¥¢¤Ë¢ª¡Ö±³¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¡¡¥Õ¥¡¥óÂçÀ¹¤ê¤¢¤¬¤ê
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ¤¬1Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¾å¤ÇÈ±¿§¤ò»ç¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤½¤Î¸å¡¢2Æü¤Ë¥¨¡¼¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤Î¥Í¥¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼áÌÀ¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´°Á´¤ËñÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡Ö¼ïÌÀ¤«¤·¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õÈ±¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¯¥Õ¥¡¥ó¤â¡¡Ê¡»ÎÁóÂÁ¤Î¥Ñ¡¼¥×¥ë¥Ø¥¢
¡¡Ê¡»Î¤Ï¡¢1Æü¤ÎÌë¤Ë¡Ö¤½¤¦¡¢È±À÷¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Ñ¡¼¥×¥ë¥Ø¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥¥ì¥¤¤Ê»ç¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿È±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈ±À÷¤á¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤ä¤Í¾Ð¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¤¿2Æü¡¢Ê¡»Î¤ÏÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö»çÈ±¡¢±³¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹õÈ±¤Ç±Ç¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤ÏÈ±À÷¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡»Î¤Î¼áÌÀÆ°²è¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡Ö´°Á´¤ËñÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤ä¡Ö¼ïÌÀ¤«¤·¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÂçÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¤Í¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°úÍÑ¡§¡ÖÊ¡»ÎÁóÂÁ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@fukushi_sota_official¡Ë