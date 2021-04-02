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12/15/15 allegation ¡ÈI had bruised ribs. Bruises all over my body, bruises on my forearms from trying to defend the blows. I had 2 black eyes. I had a broken nose. I had a broken lip¡É
Justice Nichols - I believe her
UK Appeals Court - we believe him
But oops … PHOTO SHOOT! pic.twitter.com/gvfV2GHCH3
— Adam Waldman (@adam_waldman) March 25, 2021
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