Ê¡ÅÄËãÍ³»Ò¡ß25ºÐ¤Î¿·±Ô¡¦µÜºêºÌ´ÆÆÄ¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ð¥¤¡×Í½¹ð¡¡À¾²ÃÆà»Ò¡¢Æ£¸¶µ¨Àá¡¢ÂçÌî¤¤¤È¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÈäÏª
¡¡Ê¡ÅÄËãÍ³»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç±ÇÁüÀ©ºî¤ò³Ø¤ó¤À25ºÐ¤Î¿·±Ô¡¦µÜºêºÌ¤¬½é¤á¤ÆÄ¹ÊÔ±Ç²è¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ð¥¤¡×¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ºî²È¤ÎÀ¾²ÃÆà»Ò»á¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÆ£¸¶µ¨Àá¡¢½÷Í¥¤ÎÂçÌî¤¤¤È¤éÃøÌ¾¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¯½÷¤«¤éÂç¿Í¤ËÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦¤µ¤¯¤é¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤ÎÊÑÍÆ¤È·èÊÌ¤ò¤Û¤í¶ì¤¯ÉÁ¤½Ð¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£µÜºê´ÆÆÄ¤¬¡¢Æü¾ï¤Îµ¡Èù¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿ÃúÇ«¤Ê±é½Ð¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯²ÈÂ²¤Î»Ñ¤òÍ¥¤·¤¯¡¢¤»¤Ä¤Ê¤µ¤ò¤³¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡×¡ÖÇòÌë¹Ô¡×¤Ê¤É¤Ç»ÒÌò¤È¤·¤ÆÈóËÞ¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¡¢±Ç²è¡Ö³÷ÅÄÁ°ÁÕ¶Ê¡×¤Ê¤É¤Ç¿¼¤ß¤òÁý¤·¤¿±éµ»¤ò¸«¤»¤¿Ê¡ÅÄ¤¬¡¢¤µ¤¯¤é¤òÂÎ¸½¡£¤½¤Î¤Û¤«¾®ÎÓËã»Ò¡¢ÃÓ¾å¹¬Ê¿¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢º´ÁÒÀ±¡¢µÈ²È¾Ï¿Í¤¬¶¦±é¤·¤¿¡£
¡¡ÊÝ°é±à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Êì¿Æ¡Ê¾®ÎÓ¡Ë¤È¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¤Î¤µ¤¯¤é¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢±à»ù¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿·Æ£¡ÊÃÓ¾å¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£Èà¤Ë¡¢Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹Éã¡ÊµÈ²È¡Ë¤Î»Ñ¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤µ¤¯¤é¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢Èà½÷¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉã¤Ë´Ø¤¹¤ë¡È¤¢¤ëµ²±¡É¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¡£°ìÊý¡¢Êì¤Ï¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿²È¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤ò·è¿´¤¹¤ë¡£Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¿ùËÜ²Â°ì¤Ë¤è¤ë¤Ï¤«¤Ê¤¯Èþ¤·¤¤²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤¯¤é¤Î´¶¾ð¤ÎÍÉ¤é¤®¤òÁ¡ºÙ¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿À¾»á¤Ï¡¢¡Ö¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ä¡¢°û¤ß¹þ¤ó¤À»×¤¤¤¬¡¢²èÌÌ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±Ç²è¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸÷¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Æ£¸¶¤Ï¡Ö±Ç²è¤Ë¤Ïºî¤ë¿Í¤Î»×¤¤¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£´¶¾ð¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÆÃ¤Ë¤µ¤¯¤é¤Î²ÈÂ²¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê»×¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢Â¾¿Í¤Î²È¤òÇÁ¤¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¸½¼Â¤Ë¤Ï¥í¥Þ¥ó¤äÌ´¤è¤ê¤â¤Þ¤ºÀ¸³è¤äÀ¸Â©¤¬¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤·¤Þ¤ºÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬µ¤¹â¤¯¸É¹â¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤È¤µ¤¯¤é¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤Î¥é¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¿Í¤Ï´ÊÃ±¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÊ¡ÅÄ¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤ÂçÌî¤Ï¡¢¡Ö¸«¤ëÁ°¤«¤é²¿¤¬¥°¥Ã¥É¥Ð¥¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¯¤é¤Ï²¿¤È"¥°¥Ã¥É¥Ð¥¤"¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î66Ê¬´Ö¤¬¤È¤Æ¤âÇ»¸ü¤Ç¡¢¸«½ª¤¨¤¿º£¤Ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò²û¡£¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤¤ÈÃ¯¤â¤¬»×¤¦Æü¾ï¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õ´Ö¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÁ´¤¯²¿µ¤¤Ê¤¯¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê²áµî¤ä½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¯¤é¤Èºù¡¢ÊÝ°é±à¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢¿©Âî¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ëÊª¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬²èÌÌ±Û¤·¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¿´¤Ë»Ä¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ð¥¤¡×¤Ï¡¢4·î3Æü¤«¤é½ÂÃ«¥æ¡¼¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Û¤«Á´¹ñ¤Ç½ç¼¡¸ø³«¡£ÃøÌ¾¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú¤ë¼¯¡Û¡Ê¥â¥Ç¥ë¡¿¥·¥ó¥¬¡¼¡Ë
¡¡Ã¸¡¹¤ÈÆü¾ï¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢±ÇÁü¤Î¹½¿Þ¤È¥·¡¼¥ó¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¡¢Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤ò¾¯¤Ê¤¤¥»¥ê¥Õ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉ½¸½¤¬¿´¤ËÝî¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤»¤Ê¤¤Èþ³Ø¤â¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°ã¤¦Âª¤¨Êý¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë·ëËö¤ÎÅ¸³«¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¾±¤¤ò³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÁ°ÅÄ¥¨¥Þ¡Û¡Ê¥â¥Ç¥ë¡Ë
¡¡¡ÖÀå¡×¤È¡ÖÆ÷¤¤¡×¤¬¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È²ÈÂ²¡É¤À¡£¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤½¤Î¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤·¡¢´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÚö½ÔÁÏ»°¡Û¡Ê±Ç²èÈãÉ¾²È¡¿Âçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¡¡ºùºé¤¯µ¨Àá¤ò¤¿¤æ¤¿¤¦¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤É¤ó¤Ê»þ´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¸«¤»¤ë¤«¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢´ÆÆÄ¡¦µÜºêºÌ¤Î¤¤é¤á¤¯ºÍµ¤¡£¤³¤ì¤ò¸«¤º¤·¤ÆÇÐÍ¥¡¦Ê¡ÅÄËãÍ³»Ò¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¡¢ÀÅëí¤Ë¤·¤ÆÇ®¤ÈÈá¤·¤ß¤òÆâ¤ËÈë¤á¤¿°µ´¬¤Î±éµ»¡£½Õ¡¢É¬¸«¤Î°ìºî¤À¡£