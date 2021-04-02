¼Â¼Ì¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥Õ ¥¬¡¼¥ë¥º¡×½ÉÅ¨¥â¥¸¥ç¡¦¥¸¥ç¥¸¥ç¤ÎÂ©»Ò¤¬ÅÐ¾ì
¡¡ÊÆCW¶É¤¬ÊüÁ÷¤¹¤ë¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥Õ ¥¬¡¼¥ë¥º¡×¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î°Ìò¥â¥¸¥ç¡¦¥¸¥ç¥¸¥ç¤ÎÂ©»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈVariety¤Û¤«³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÉñÂæ¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ý¥À¥Ë¡¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥Õ ¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤Ï¡¢°äÅÁ»Ò¹©³Ø¤ÎÅ·ºÍ¥æ¡¼¥È¥Ë¥¦¥àÇî»Î¤¬¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸í¤Ã¤Æ¥±¥ß¥«¥ë£Ø¤È¤¤¤¦ÌôÉÊ¤¬¤Þ¤¶¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢»°¿ÍÌ¼¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¡£¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥Õ¡Ê¸¶Âê¡Ë / Powerpuff¡×¤Ï¡¢ÈÈºá¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÈñ¤ä¤·¤¿»Ò¶¡»þÂå¤òº¨¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢20Âå¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¤¿¤Á¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ê¡¢ÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¡¦¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¤ò¥¯¥í¥¨¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥È¡¢¥Ê¥¤¡¼¥Ö¤Ê´Å¤¨¤óË·¡¦¥Ð¥Ö¥ë¥¹¤ò¥À¥ô¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¡¢¤ª¤Æ¤ó¤ÐÌ¼¡¦¥Ð¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ò¥ä¥Ê¡¦¥Ú¥í¡¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥â¥¸¥ç¡¦¥¸¥ç¥¸¥ç¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥æ¡¼¥È¥Ë¥¦¥àÇî»Î¤Î¥Ú¥Ã¥È¤Î¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥±¥ß¥«¥ë£Ø¤òÍá¤Ó¤Æ¹âÅÙ¤ÊÃÎÇ½¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢À¤³¦À¬Éþ¤ÎÌîË¾¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ý¥À¥Ë¡¼¤¬±é¤¸¤ëÂ©»Ò¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¡È¥¸¥ç¥¸¥ç¡É¡¦¥â¥ó¥Ç¥ë¡¦Jr¤Ï¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÇÎÏ¤ËÆ´¤ì¤ë¥ª¥¿¥¯¤Ê»Ò¶¡»þÂå¤ò¤¹¤´¤·¡¢Éã¿Æ¤Îº¨¤ß¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥Õ¥¬¡¼¥ë¥º¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥È¥Ë¥¦¥àÇî»ÎÌò¤Ç¡Ø¥¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¹/¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Õ¥§¥¤¥½¥ó¤¬½Ð±é¡£¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡§¥«¥ë¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥Þ¥®¡¼¡¦¥«¥¤¥ê¡¼¡£µÓËÜ¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥ô¥§¥í¥Ë¥«¡¦¥Þ¡¼¥º¡×¤Î¥Ø¥¶¡¼¡¦¥ì¥Ë¥¨¤È¡ØJUNO¡¿¥¸¥å¥Î¡Ù¤ÎµÓËÜ²È¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í¡¦¥³¥Ç¥£¤¬¼¹É®¤¹¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÆþÁÒ¸ù°ì¡Ë