¥¥à¡¦¥è¥ó¥°¥¡¥ó¼ç±é¡ª¡¡¡ÈÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡ÉÄË²÷¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡×5·î21Æü¸ø³«
¡¡º£Ç¯2·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡×¤ä¡Ö¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤òÍÞ¤¨¤Æ½éÅÐ¾ì1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡×¤¬¡¢5·î21Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Í½¹ðÊÔ¤ÈÆüËÜÈÇ¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿2ÅÀ¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤â²ÁÃÍ´Ñ¤â°Û¤Ê¤ëÃË½÷¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢¹ñ²ÈÈÈºá¤ËÄ©¤àÄË²÷¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡£¶â¤µ¤¨¤â¤é¤¨¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤ä¤ëÄ®¤ÎÃµÄå¥¦¡¦¥¹¥Ï¥ó¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÈëÌ©Í×°÷¤Î¥æ¡¦¥À¥Ò¤¬¸½¶â1,000Ëü¥¦¥©¥ó¤ò·È¤¨¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Éð´ïÌ©Çä»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Ï¥ó¤Ë¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¥À¥Ò¤À¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¸ý¤ò³«¤±¤Ð¥±¥ó¥«¤Ð¤«¤ê¡£ºîÀï¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë»ö·ï¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢·º»ö¤¿¤Á¤¬¸í²ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÃµÄå¥¦¡¦¥¹¥Ï¥ó¤òÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥Î¥¥ª¡×¡Ö¥¦¥Á¤Ë½»¤à¥ª¥È¥³¡×¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ö·¯¤Î·ëº§¼°¡×¡Ö¥¶¡¦¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¡×¤Ê¤É¤Î±Ç²è¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¥à¡¦¥è¥ó¥°¥¡¥ó¡£¥â¥Ç¥ë·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥è¥ó¥°¥¡¥ó¤Ï188cm¤ÎÄ¹¿È¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆ±¤¸ÂÎ³Ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÎ³Ê¤È»ý¤ÁÁ°¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¹âÆñÅÙ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡Ç®·ì¡¦ÈëÌ©Í×°÷¤Î¥æ¡¦¥À¥ÒÌò¤Ï¡¢¥½¡¦¥¤¥ó¥°¥¯¤È¥Þ¡¦¥É¥ó¥½¥¯¤¬¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¸µ¥«¥ì¤ÏÅ·ºÍº¾µ½»Õ¡Á38»Õµ¡Æ°Ââ¡Á¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¤¡¦¥½¥ó¥Ó¥ó¤¬±é¤¸¤ë¡£¡Ö²¦µÜ¤ÎÌëµ´¡×¤Ç¤Ï¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤ä¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤È¶¦±é¤·¡¢º£Ç¯2·î¤ËÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¥½¥ó¥Ó¥ó¤¬¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÇ®±é¤¹¤ë¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ÍÌ¿¤ÎÃµÄå¥¦¡¦¥¹¥Ï¥ó¤È¡¢Ç¤Ì³Ì¿¤ÎÈëÌ©Í×°÷¥æ¡¦¥À¥Ò¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥À¥Ò¤«¤éÉð´ïÌ©Çä»ö·ï¤Î¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ï¥ó¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ï·Ù»¡¤ËÇ¤¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢Âç¶â¤òÁ°¤ËÂÖÅÙ¤òµÞÊÑ¡£¡ÈÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¡É¤¹¤Ù¤¯¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï»ö·ï²ò·è¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£¥¥à¡¦¥è¥ó¥°¥¡¥ó¤È¥¤¡¦¥½¥ó¥Ó¥ó¤¬¸«¤»¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤È·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤À¡£