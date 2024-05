血糖コントロールが改善する？！知っておきたい歯周病と糖尿病の関係

歯周治療でHbA1cの改善がみられる

歯周治療を行い歯肉の炎症をコントロールすることで、インスリン抵抗性が改善し、血糖コントロールも改善すると考えられています。



歯周病と2型糖尿病の関連はさまざまな研究が行われており、歯周治療により血糖コントロールの指標であるHbA1cの改善がみられることが、多くの研究によって知られています。



一般社団法人日本糖尿病学会による糖尿病診療ガイドライン2019には、多くの研究に共通する結果として、歯周治療後にHbA1cが0.29〜0.66%低下することが示されている、とも記載されています。



まだ研究が進められている段階ではありますが、日本糖尿病学会や日本歯周病学会では歯周治療が推奨されており、定期的な歯科健診を受けることについても呼びかけられています。

口と歯の状態をセルフチェックしてみよう!

下記の症状に当てはまる方は、口や歯の状態が悪くなっている可能性が考えられます。(※3)当てはまっていないか、チェックしてみましょう。



・歯ブラシのときに出血する

・起床後に歯茎に違和感がある

・体調が悪いときなど、歯肉が腫れることがある

・歯肉が下がって、歯が長く見えるようになった

・歯肉が黒ずんでいる

・口臭を感じる、または指摘された



これらに1つでも当てはまった方は、早めに歯科医院を受診しましょう。もしこれらに当てはまらなくても、糖尿病治療中の方は定期的な歯科健診を受け、早期発見できる環境を作っておくことも大切です。かかりつけの歯科医院を作り、年に1〜2回のチェックやクリーニングを行いましょう。



口や歯の状態が良くないと、食べ物をうまく噛めないために硬い野菜を避けてしまい、血糖コントロールに大切な食物繊維の摂取量が減ってしまうことも考えられます。糖尿病と歯周病が悪循環になってしまわないためにも、定期的な口の健康状態のチェックを欠かさないようにしましょう。



【参考・参照】

(※2)一般社団法人 日本糖尿病学会 糖尿病診療ガイドライン2019

(※3)特定非営利活動法人 日本歯周病学会 歯周病Q&A<http://www.perio.jp/qa/symptom/>(最終閲覧日:2021/02/12)

特定非営利活動法人 日本歯周病学会 糖尿病患者に対する歯周治療ガイドライン改訂第2版 2014

「あすけんダイエット - 栄養士が無料であなたのダイエットをサポート(www.asken.jp)」

[文:あすけん 管理栄養士 公開日:2021年3月12日]

