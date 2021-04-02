¥³¥í¥ÊÎÅÍÜ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡ÖÃÎ»öÁª¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡Ê¡²¬¸©Áª´É¤¬¶ì½Â¤Î·Ç¼¨
¡¡¡ÖÊ¡²¬¸©ÃÎ»öÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¼Ô¤Î½ÉÇñÎÅÍÜ»ÜÀß¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë6¥«½ê¤Ë¡¢11ÆüÅê³«É¼¤ÎÃÎ»öÁª¤Ë´Ø¤¹¤ë»æ¤¬Ä¥¤é¤ì¤¿¡£ÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥Á¥é¥·¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤À¡£¤Ê¤¼¤³¤¦¤¤¤¦Ä¥¤ê»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¸©Áª´É¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢1É¼¤Î½Å¤µ¤È´¶À÷ËÉ»ß¤Î´Ö¤Ç¶ì½Â¤ÎÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿»ö¾ð¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£
"º«ÃîºÙË¦"¤«¤é¥ï¥¯¥Á¥ó¡©±öÌîµÁÀ½Ìô¤ÎÄ©Àï
¡¡¹ð¼¨ÍâÆü¤Î3·î26Æü¤Þ¤Ç¤Ë³Æ¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë¤ËÄ¥¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁªµó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤¿A4È½¤Î1Ëç¤À¡£¥Û¡¼¥ë¤Ï¡¢´¶À÷ËÉ¸î¶ñ¤Ê¤·¤Ç¤Ï³°Éô¤«¤éÆþ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥ì¥Ã¥É¥¾¡¼¥ó¡×¡£ÊÛÅö¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ê¤É¤Ë»È¤¦¤¿¤á¡¢ÎÅÍÜ¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤À¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ï¡Ö4·î11Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÃÎ»öÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÁªµó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¿Ò¤Í¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É4¹àÌÜ¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©Áª´É¤ÏÃÎ»öÁª¤Ë¸þ¤±¡¢ÃÏ¸µ½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¢Æà½ï¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¡ÖÅêÉ¼¿ô¤Ï¡¢ÃÏ¸µ°¦¤Ç¤¹¡£¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥Á¥é¥·¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¸©Áª´É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÎ©¾ì¾å¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Áª´É¤ÎÌò³ä¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢Áªµó¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Êó¤¬¤¢¤ë¡£»ÜÀß¤«¤é¤Î°ÜÆ°¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ¸¢¼Ô¤Ë¤âÁªµó¤Î¼Â»Ü¤òÃÎ¤é¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸©¤ÏÎÅÍÜÃæ¤Î´¶À÷¼Ô¤Ë´¶À÷¾ÉË¡¤Ë´ð¤Å¤³°½Ð¼«½Í¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¡£¶¯À©ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´¶À÷³ÈÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ï¡¢ÅêÉ¼¤Î¤¿¤á¤Ç¤âÊø¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡×¡£1·î¤Î»ÔµÄÁª¤Ç¡¢Áªµó¤Î¼Â»Ü¤òÃÎ¤é¤»¤ë´Ê°×¤Ê·Ç¼¨¤òºÎÍÑ¤·¤¿ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÂÐ±þ¤â»²¹Í¤Ë¡¢¸©¤ÎÁª´É¤È¥³¥í¥ÊÃ´ÅöÉô½ð¤Ç3·î25Æü¤Î¹ð¼¨Ä¾Á°¤Þ¤ÇµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Áªµó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤±¤òÃ¸¡¹¤ÈÅÁ¤¨¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤òµºÜ¤¹¤ëº£²ó¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©¤Î¥³¥í¥ÊÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¡ØÎÅÍÜÃæ¤Ê¤Î¤ËÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡Ù¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£³¹Ãæ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÅêÉ¼¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ï¹µ¤¨¤¿¡×¡¢Áª´É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¡ÖÅêÉ¼¤Î¤¿¤á¤ÎÎã³°Åª¤ÊÂÐ±þ¤¬¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÅêÉ¼¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬Íè¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£Áª´É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö³°½Ð¤Î²ÄÈÝ¤Ï»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÁêÃÌ¤µ¤ì¤Æ¤â´ðËÜÅª¤Ë³°½Ð¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¥±¡¼¥¹¡¦¥Ð¥¤¡¦¥±¡¼¥¹¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡¸©Æâ¤Î½ÉÇñÎÅÍÜ¼Ô¤Ï3·î30Æü»þÅÀ¤Ç90¿Í¤Ç¡¢400Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÍ¸¢¼Ô¤Î¤´¤¯¤ï¤º¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸½¾ì¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬É½¸½°ì¤Ä¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Áªµó¸¢¤¬·ûË¡¤ÇÊÝ¾ã¤µ¤ì¤¿¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´¶À÷¾É³ÈÂç»þ¤ÎÅêÉ¼¤ÎË¡À°È÷¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¸½ºß¤Ï¾ã³²¼Ô¤äÍ×²ð¸î¼Ô¤Î°ìÉô¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ¹ÊØÅêÉ¼¤ÎÂÐ¾Ý³ÈÂç¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©Áª´É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÅêÉ¼À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ÎºÛÎÌ¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¡£¸øÊ¿¤Ê¼êÂ³¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈË¡Î§¤äÀ¯Îá¤Ç¤Î¼êÅö¤Æ¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÚÊ¿Àî¾»ÈÏ¡Û