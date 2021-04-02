Netflix¥¢¥Ë¥á¡Ö¶Ë¼çÉ×Æ»¡×¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¸×ÆóÏºÌò¤ÎºÙÃ«²ÂÀµ¤éÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½
¡¡4·î8Æü¤«¤éNetflix¤Ç¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¶Ë¼çÉ×Æ»¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬ÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ºÙÃ«²ÂÀµ¡¢ÅÄÃæÆØ»Ò¡¢M¡¦A¡¦O¤é8¿Í¤Î½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¤ª¤ª¤Î¤³¤¦¤¹¤±»á¤¬¿·Ä¬¼Ò¤ÎWebÌ¡²è¥µ¥¤¥È¡Ö¤¯¤é¤²¥Ð¥ó¥Á¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥®¥ã¥°¥³¥á¥Ç¥£Ì¡²è¤Î¥¢¥Ë¥á²½¡£¡ÈÉÔ»à¿È¤ÎÎ¶¡É¤È¶²¤ì¤é¤ì¤¿¶ËÆ»¤ÎÎ¶¡Ê¤¿¤Ä¡¿CV¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤¬Â¤òÀö¤¤¡¢Ë»¤·¤¯Æ¯¤¯ºÊ¡¦Èþµ×¡Ê°ËÆ£ÀÅ¡Ë¤Î¤¿¤á¤ËÀì¶È¼çÉ×¤ÎÆ»¤ò¶Ë¤á¤ë¤Ù¤¯¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ë¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÆü¾ï¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£20Ç¯10¡Á12·î¤Ë¤Ï¡¢¶ÌÌÚ¹¨¼ç±é¤Î¼Â¼Ì¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÈÇ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÙÃ«¤Ï¡¢Î¶¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¡È¹ä·ý¤Î¸×¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¤Î´ÅÅÞ¤Ç¤¢¤ë¸µ¶ËÆ»¤Î¸×ÆóÏºÌò¤òÃ´Åö¡£ÅÄÃæ¤Ï¡¢ÁÈ¤ò¤¿¤¿¤ó¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¡È°¹¤µ¤ó¡É¤³¤ÈÆÓ°æ±À¿ýÌò¤òÌ³¤á¡¢M¡¦A¡¦O¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤À¤±¤³¤Ã¤½¤ê¤·¤ã¤Ù¤ë¡¢Î¶¤ÈÈþµ×¤Î°¦Ç¡¦¶ä¤ò±é¤¸¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÎ¶¤ËÍí¤à¥ä¥¯¥¶¤Î¼ãÆ¬Ìò¤ËÊ¡Åç½á¡¢Ä®¤Î²ñÄ¹Ìò¤ËÀÆÆ£µ®Èþ»Ò¡¢Î¶¤Ë¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë·Ù´±Ìò¤ËÌîÀî²í»Ë¤ÈÌøÅÄ½ß°ì¡¢¶ËÆ»¤«¤éÂ¤òÀö¤Ã¤¿ÁÈÄ¹¤Î¤ª¤ä¤¸Ìò¤ËÂçÄÍË§Ãé¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿¡£ºÆ²ñ¤·¤¿Î¶¤È¸×ÆóÏº¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£