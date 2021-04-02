¡È¥¾¥Ã¥¥«¥é¡¼¡É¤Î°¦ÃÎ´Ñ¸÷PR¥Ý¥¹¥¿¡¼´°À®¡¡óîÆ£¹©¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡Ì¡²è²È¡¦Âç¶¶ÍµÇ·¤Î½é´üºî½¸¡Ö¥¾¥Ã¥A¡×¡Ö¥¾¥Ã¥B¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¦»³ÅÄ¹§Ç·¡¦óîÆ£¹©¤Î3¿Í¤¬±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¶¦Æ±À©ºî¤ò¤·¤¿¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¡Ø¥¾¥Ã¥¡Ù¤¬¤¤ç¤¦2Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢óîÆ£´ÆÆÄ¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤òÍÑ¤¤¤¿°¦ÃÎ¸©¤Î´Ñ¸÷PR¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶å¾ò¥¸¥ç¡¼¡Ê¥³¥¦¥Æ¥¤¡Ë´Ý´¢¤ê¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢8ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÃÝÃæ¡¢3ºîÌÜ¤ÎóîÆ£¡¢±Ç²èºîÉÊ½é´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ë»³ÅÄ¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Î°Û¤Ê¤ë3¿Í¤À¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤ÇºîÉÊ»ê¾å¼çµÁ¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤ÇÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë3¿Í¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÂç¶¶¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¡¦°¦ÃÎ¸©³÷·´»Ô¤Ç¥í¥±¤ò´º¹Ô¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥¹¥È¡¢²»³Ú´ÆÆÄ¤ÎChara¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¿ÍÌ®¤ò½¸·ë¤µ¤»¤ÆÀ©ºî¤·¤¿ËÜºî¡£
¡¡¸¶ºî¡Ö¥¾¥Ã¥A¡×¡Ö¥¾¥Ã¥B¡×¤Ï¡¢¤ª¤è¤½30ÊÔ¤ÎÃ»ÊÔºîÉÊ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤éÊ£¿ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¡¢ÉñÂæ±é½Ð²È¡¦·àºî²È¤ÎÁÒ»ýÍµ¤¬µÓËÜ²½¡£¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿Æü¾ï¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¾Ð¤¤Êñ¤Þ¤ì¤¿¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤Ã¤ÈÌÀÆü¤ò³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¡¼±Ç²è¤Ë·ë¼Â¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î»£±Æ¡õ¸ø³«¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°¦ÃÎ¸©´Ñ¸÷Ê¸²½Âç»È¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿3´ÆÆÄ¡ÊÇ¤´ü¡§2021Ç¯4·î1Æü¡Á22Ç¯3·î31Æü¡Ë¡£´°À®¤·¤¿´Ñ¸÷PR¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢óîÆ£¤¬»£¤ê²¼¤í¤·¤¿ÃÝÃæ¡¢»³ÅÄ¤Î¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¡£¥â¥Î¥¯¥í¤Ç¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤ë´ÆÆÄ¤¿¤Á¤Î¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¾¥Ã¥¥«¥é¡¼¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¡²è¡Ö¥¾¥Ã¥A¡×¡Ö¥¾¥Ã¥B¡×¡Ö¥¾¥Ã¥C¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¡¼Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÎò»Ë¡¦¥°¥ë¥á¡¦¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿°¦ÃÎ¸©¤Î´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈÃÝÃæ¡¢»³ÅÄ¡¢óîÆ£¤ò¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤¿Âç¶¶ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Þ¤³¤½¡¢°¦¤À¡£¡×¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÂçÊÑ¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¡£¤Ò¤È¤ê°ì¿Í¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ä°¦¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ´Ñ¸÷¤¬³Ú¤·¤á¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¤¤ç¤¦2Æü¤«¤é¡¢Åìµþ¥á¥È¥í±Ø¡¢ÅìµÞ±Ø¤Ï4·î5Æü¤«¤é4·î11Æü¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¡¢»°ÍÎÆ²½ñÅ¹¡¢ÀºÊ¸´Û½ñÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤Ï±Ç²è¡Ø¥¾¥Ã¥¡Ù¸ø³«´ü´Ö¤ò¼ç¤Ë·Ç½Ð¡£°¦ÃÎ¸©´Ø·¸µ¡´Ø¡¢¸©ÆâÃÏ°è´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢¸©ÆâÆ»¤Î±Ø¡¢ ÅìµþÅÔÆâ¥Ï¡¼¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¢¤¤¤Á±þ±ç´ë¶È¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤Ë¤â·Ç½ÐÍ½Äê¡£