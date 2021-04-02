¡Öºå¿À¡¦º´Æ£¡¢º£Æü¤Î»°¿¶¿ô¤Ï¤¤¤¯¤Ä¡©¡×ÌîµåÈÖÁÈ¤¬¥ë¡¼¥¡¼¤òÙèÙé¡©¡Ö¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×ÈãÈ½Áê¼¡¤®ºï½ü¤âºÆ±ê¾å
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÎÌîµåÃæ·ÑÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ù¤Î¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤¬¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÌÔÈãÈ½¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬1Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥Ä¥¤¡¼¥È¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥¯¥¤¥º´ë²è¡Ö¥¯¥¤¥ºde¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸½ºß12µåÃÄºÇÂ¿»°¿¶¤Îºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡£º£Æü¤Î»°¿¶¿ô¤Ï¤¤¤¯¤Ä?¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂêÊ¸¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁªÂò»è¤Ë¤Ï¡Ö1¸Ä¡×¡Ö2¸Ä¡×¡Ö3¸Ä¡×¡Ö¤½¤ì°Ê³°¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤È°¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÁª¼ê¤Î¤³¤È¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ëÁª¼ê¤Î»°¿¶¿ô¤ò¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ò¤É¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¡¢¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ï¥Ä¥¤¡¼¥È¤òºï½ü¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀèÄø¤Î¡Ø¥¯¥¤¥ºde¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¡Ù¤Î½ÐÂêÆâÍÆ¤Ç¡¢°ìÉô¤Î¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¤³¤Î¸å13»þº¢¤ò¥á¥É¤Ë½ÐÂê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢13»þÈ¾º¢¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¯¥¤¥º¤ò¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡>>±Ç²è´ÆÆÄ¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¤·¤¿½÷À¤ò¡Ö´ñ½÷? ÄÁ½÷?¡×¤ÈÉ½¸½¤·±ê¾å ¡ÖË«¤á¸ÀÍÕ¤Î¤Ä¤â¤ê¡×¤È¼Õºá¤âÇÈÌæ¹¤¬¤ë<<
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀâÌÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö°ìÉô¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡ÖÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ò¼Õ¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¡ÖÁª¼ê¤òÉî¿«¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¼Õºá¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬»¦Åþ¤·¡¢ºÆ±ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢16»þ²á¤®¤Ë¤Ê¤ê¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤ÎÀ®ÀÓ¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂêÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀßÌä¤¬¡¢º´Æ£Áª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÊÑ¤Ë¼ºÎé¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¡£¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¡Ö½ÐÂê¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ìÅÙ¼º¤Ã¤¿Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿®Íê¤Ï´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¼Õºá¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤¢¤ëº´Æ£Áª¼ê¤òÙèÙé¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ë¹³µÄ¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µ»öÆâ¤Î°úÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ù¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤è¤ê
https://twitter.com/showup1242