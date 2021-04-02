¡Ö¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡ÒÀ¸¤â¤ÁµË¹¼¿®¸¼Ìß¡Ó¡×¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¸ÂÄêÈ¯Çä¡¢¤â¤Á¤Î¿©´¶¤³¤À¤ï¤ê¡È¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¡É
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¸ÂÄê¡Ö¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡ÒÀ¸¤â¤ÁµË¹¼¿®¸¼Ìß¡Ó¡×
¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¤È¡ÖµË¹¼¿®¸¼Ìß¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â2018Ç¯¤Ë¡Ö¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡ÒµË¹¼¿®¸¼Ìß¡Ó¡×¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡ÒµË¹¼¿®¸¼Ìß ±§¼£ËõÃã¡Ó¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¡Ö¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡ÒÀ¸¤â¤ÁµË¹¼¿®¸¼Ìß¡Ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Á¤Î½À¤é¤«¤¤¿©´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ÊµË¹¼¿®¸¼Ìß¤òºÆ¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£²Á³Ê¤ÏÀÇÊÌ42±ß¡£
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¸ÂÄê¡Ö¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡ÒÀ¸¤â¤ÁµË¹¼¿®¸¼Ìß¡Ó¡×¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
¤Ê¤ª¡¢µË¹¼¿®¸¼Ìß¤Ï¡¢»³Íü¸©Å«¿á»Ô¤ÎÀ½²Û¥á¡¼¥«¡¼¡ÖµË¹¼²°¡×¤¬À½Â¤Ž¥ÈÎÇä¤¹¤ëÌÃ²Û¡£¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ÎÉ÷Ï¤Éß¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÍÆ´ï¤Ë¡¢¤¤ÊÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿3ÀÚ¤ì¤ÎÌß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÀ½¤Î¹õÌª¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£1968Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¤À¡£1Æü¤Ë12Ëü¸ÄÀ½Â¤¤¹¤ëÆ±ÉÊ¤ÎÉ÷Ï¤Éß¤Ï¡¢¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2021Ç¯¤Ï¡ÖµË¹¼¿®¸¼Ìß¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¢¤ëÉðÅÄ¿®¸¼¸ø¤ÎÀ¸ÃÂ500Ç¯¡£¡ÖJRÅìÆüËÜ¤ª¤ß¤ä¤²¥°¥é¥ó¥×¥ê2020¡×¤Ç¤Ï¡¢µË¹¼²°¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¾¦ÉÊ¡ÖµË¹¼¿®¸¼Ìß ¿®¸¼¸øÀ¸ÃÂ500Ç¯µÇ°¡×¤¬Áí¹ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢4·î1Æü¤Ë¤Ï¥â¥ó¥Æ¡¼¥ë¤ÈµË¹¼²°¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡ÖµË¹¼¿®¸¼¥×¥ê¥ó¡×¤¬ÅìËÌŽ¥´ØÅìŽ¥ÃæÉôŽ¥¶áµ¦Ž¥Ãæ»Í¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥ó¥Æ¡¼¥ë¡ßµË¹¼²°¡ÖµË¹¼¿®¸¼¥×¥ê¥ó¡×