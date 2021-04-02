¿å±ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Î¸ÞÎØÍ½ÁªÃæ»ß¸¡Æ¤¡¡Åìµþ¤Ç18Æü³«ËëÍ½Äê
¡¡¿å±ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤ÎÅìµþ¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤È¥Æ¥¹¥ÈÂç²ñ¤ò·ó¤Í¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡á18¡Á23Æü¡¦Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝ¿å±ËÏ¢ÌÁ¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤òÍýÍ³¤ËÃæ»ß¤Î¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬2Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤È¶¨µÄ¤·¡¢ÁáµÞ¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î°ìÉô¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝ¿åÏ¢¤ÏÁª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤ò·üÇ°¤·¤¿¤Û¤«¡¢¸øÊ¿¤ÊÍ½Áª³«ºÅ¤¬¸·¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜÀª¤ÏÃË»Ò¤Ç14ºÐ¤Î¶Ì°æÎ¦ÅÍ¡ÊJSSÊõÄÍ¡Ë¤é¤¬½Ð¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£