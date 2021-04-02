¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤¬Ì±Êü¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡ª¡È¥½¥í³è½÷»Ò¡É¤Ø¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¹Í¤¨¤ò¸ì¤ë
¥É¥é¥Þ¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×(TBS·Ï)¤Ç¤Î¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿ÃÌò¤ÇÀ¤´Ö¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿½÷Í¥¤Î¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢½Ð±éºî¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤º¡¢1·î´ü¤Ç¤Ï¡Ö²¶¤Î²È¤ÎÏÃ¡×(TBS·Ï)¤ä¡Ö¤½¤Î½÷¡¢¥¸¥ë¥Ð¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Î2ºî¤Ë½Ð±é¡£ÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë±éµ»¤Ç¤É¤ó¤ÊÌò¤â¤³¤Ê¤·¡¢ÉñÂæ¡¢±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÈÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤Î¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿»£¤ê¤ª¤í¤·¥«¥Ã¥È
¤½¤ó¤Ê¹¾¸ý¤¬¡¢4·î2Æü(¶â)¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ25¡Ö¥½¥í³è½÷»Ò¤Î¥¹¥¹¥á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Û¤«¡¦Ëè½µ¶âÍË24»þ52Ê¬)¤Ë¤Æ¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÌ±Êü¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Ä«°æËãÍ³Èþ¤Î¿Íµ¤¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¡Ö¥½¥í³è½÷»Ò¤Î¥¹¥¹¥á¡×(ÂçÏÂ½ñË¼´©)¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¸Þ·î½÷·Ã(¤µ¤ª¤È¤á¡¦¤á¤°¤ß)¤¬¡È¥½¥í³è¡É¤Ëî²¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¡È¤Ò¤È¤ê¡û¡û¡É¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜºî¡£·Ã¤ò±é¤¸¤ë¹¾¸ý¤Ë¡¢¡È¥½¥í³è¡É¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢Ìó22Ç¯´Ö¸þ¤¹ç¤¦¡È¼Çµï¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´üÂÔ
¡½¡½Ì±Êü¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤Ç¡¢¡È¥½¥í³è½÷»Ò¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤³¤ÎÌò¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©¤Þ¤¿¡¢¥½¥í³è¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Û¥½¥í³è½÷»Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½ê¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ã¤Ï¡¢¾ÆÆù¡¢¿åÂ²´Û¡¢Æ°Êª±à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³èÆ°Åª¤Ê¿Í¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤¤¤¤Âç¿Í¤Ï¡¢ÂçÂÎ¤¬¥½¥í³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£»ä¤â¤Ò¤È¤ê¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤·¡¢±Ç²è¤ä¼Çµï¤â¤Ò¤È¤ê¤Ç´Ñ¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢·Ã¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¡¢Á´Éô¤Ò¤È¤ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½·Ã¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Û¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥½¥í³è¤òÁÇÄ¾¤Ë³Ú¤·¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£1ÏÃ¤Ç·Ã¤Ï¥ê¥à¥¸¥ó¤òÂß¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÌë·Ê¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë·Ê¤ò¸«¤Æ¥¥ì¥¤¤À¤È»×¤¨¤Ð¥¥ì¥¤¤À¤·¡¢¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡¢·Ã¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Û¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÑ¿´¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£·Ã¤Ï¡¢¥½¥í³è¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¼«Ê¬¤Î°Õ¼±¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼þ¤ê¤Ë¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ä¤·¤¤¿Í¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤ª¤â¤·¤í¤¤µÓËÜ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥½¥í³è¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Ï¾¯¤·¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡Ú¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÆ°Êª±à¤Ë¤¤¤ë½÷¤ò¡Ö¼ä¤·¤½¤¦¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¿Í¤â¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢»ä¼«¿È¤âÉáÃÊ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç²¿¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢Ã¯¤«¤¤¤¿¤é¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤í¤¤¤íËþµÊ¤Ç¤¤Æ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡¢ÁÇÅ¨¤Ã¤Æ»×¤¦¿Í¤â¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¼õ¤±¼è¤êÊý¤ÏËÜÅö¤Ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÁÇÄ¾¤Ê´¶¾ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤ë»þ´Ö¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¡¢¤É¤Á¤é¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£º£¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥½¥í³è¤Ï¡ÈÆ«·Ý¡É
¡½¡½º£¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥½¥í³è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡ÛÆ«·Ý¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤ÎÁ°¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ò³ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²¿¤«¤¤¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÈÃµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤½ºî¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¤Ã¼ê¤¬»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¡¢¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¾Æ¤±¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤È(¾Ð)¡£Êª¤òºî¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡©º£¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤«¤±¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤éË¬¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Û»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÅ¤«¤Ê½ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Êâ¤¤¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦½ê¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¿·´´Àþ¤Ê¤É¤Ë¾è¤Ã¤Æ±ó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤³¤«±ó¤¯¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼«Á³¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¡¢¡Ö°¦É²¸©Î©¤È¤ÙÆ°Êª±à¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤¿¡¢¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¤Î¥Ô¡¼¥¹¤È»ô°é°÷¤µ¤ó¤Î´Ø·¸À¤¬°¦¾ð¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ô¡¼¥¹¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½À¤´Ö¤Ï¤ª²Ö¸«¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥½¥í³è¤Ç¤ª²Ö¸«¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤¢¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ú¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ûº£Ç¯¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ°û¤ß¿©¤¤¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢»¶Êâ¤·¤Ê¤¬¤éºù¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¡¢¤ª²Ö¸«¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç2²ó¤·¤«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢´¨¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢¤ªÅ·µ¤¤¬¤¤¤¤Ãë´Ö¤Ë³°¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Æü¾ï¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´¶³Ð¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢·Ã¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥½¥í³è¾ðÊó¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤âÌÀ¤±¤¿¤³¤Î»þ´ü¡¢¤Ò¤È¤ê¤ä¾¯¿Í¿ô¤Ç¤ª¤Ç¤«¤±¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤¤¤í¤¤¤í»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢·Ã¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤ó¤ÊÍ·¤Ó¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡¢¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ºîÉÊ¤Ï¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡½¡½Æ±»þ´ü¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìò¤ÎÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ç°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡ÛÌò¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÏÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÌò¤Î°áÁõ¤ä¥á¥¤¥¯¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÌò¤Î¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ìò¼Ô¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÂçÄñ¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤Ã¤ÆÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡©¥¥ì¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é´¶Æ°¤¹¤ë¤·¡¢°Å¤¤¤É¤ó¤è¤ê¤·¤¿½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ë´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Û¤½¤ì¤¬²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤¤¤Æµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¼èºà¤Î¤È¤¤Ë¤³¤Î¼ÁÌä¤¬¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£°ú¤Ã±Û¤·¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í´Ö¤âËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤Î¼Çµï¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Ê¤É¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡
¡Ú¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡ÛÌò¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ê¤É¤â¡¢²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ»ëÄ°Î¨¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤º»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¾åµþ¤·¤¿18ºÐ¤Î½ª¤ï¤ê¤«¤é¼Çµï¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£40ºÐ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£
¡½¡½º£Ç¯¤Ï±Ç²è¡Ø»ö¸ÎÊª·ï ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¤Ç¡ÖÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×Í¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Û¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤ä¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¡ÖÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¼þ¤ê¤«¤é¼Çµï¤Ø¤Î»¿¼¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¾¸ý¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Û¤ä¤Ï¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Á¤¤¤Á´¶¤¸¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤±¤É¡¢ºîÉÊ¤Ï¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤¿±éµ»¤âÊÔ½¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ·°Ïµ¤¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»ä¤¬´Ö¤ò10ÉÃ¶õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÔ½¸¤Ç3ÉÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤¯¤é¹Í¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ìòºî¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¼þ¤ê¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤«ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÂ¾¿Í¤Ç¤¢¤ë´ÆÆÄ¤Ë¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢Â¿Ê¬¤½¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½1999Ç¯¤Ë·àÃÄ¤Î¸¦µæÀ¸¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤«¤é22Ç¯¡¢¤º¤Ã¤ÈÌò¼Ô¶È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¼Çµï¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Û¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£Àµ²ò¤¬¤Ê¤¯¡¢Æñ¤·¤¤¤«¤é¤³¤½¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏºÇ½é¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½º£¸å¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤Ìò¤äºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡ÛºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÆ«·Ý¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Æ«·Ý²È¤ÎÌò¤¬¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤¬ºî¤ì¤ì¤Ð(¾Ð)¡£
»£±Æ¡áÉÚ±ÊÃÒ»Ò
¼èºà¡¦Ê¸¡á¹â»³ÈþÊæ