¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»ý¤¿¤µ¤ì¡Ö½Å¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤¬¤ªÁ°¤ÎÆù¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ä ½÷»ÒÎ¦¾åÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤¬¸ì¤ë¡ÈÌµ·î·Ð¡É¤Î¶²ÉÝ
¡¡º£¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÄ¹µ÷Î¥³¦¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¡ÖÂ®¤µ¡×¤ò¸«¤»¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡2020Ç¯¡¢10000m¤È¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜµÏ¿¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¿·Ã«¿ÎÈþ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÈà½÷¤¬º£¡¢¶¥µ»°Ê³°¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡È½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÀ¸Íý¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂê¤À¡£
¡Ö»ä¤â¤«¤Ä¤ÆÌµ·î·Ð¤Î»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¹ðÇò¤¹¤ë¿·Ã«¤¬¡¢½÷»Ò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È³¦¤Ëº¬¿¼¤¯Â¸ºß¤¹¤ëÀ¸Íý¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡£#2¤òÆÉ¤à¡Ë
¢¡ ¢¡ ¢¡
Áö¤Ã¤ÆÂ®¤¤¿Í¤¬¾¡¤ÄÀ¤³¦¤Ç¡¢¤Ê¤¼ÂÎ½Å¤Î¿ô»ú¤¬É¬Í×¡©
¡¡¿·Ã«¤Î¸À¤¦À¸Íý¤ÎÌäÂêÅÀ¤È¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È¤Î´Ø·¸¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡Ä¹µ÷Î¥³¦¤Ç¤Ï¡ÖÂÎ½Å¤¬1kg·Ú¤±¤ì¤Ð¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¤¬3Ê¬¿¤Ó¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¡¢ÂÎ½Å¤È¥¿¥¤¥à¤òÉ³¤Å¤±¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸ºÎÌ¤¬¹Ô¤²á¤®¤ì¤Ð¡¢½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢À¸Íý¤Ï»ß¤Þ¤ë¡£
¡¡Î¦¾å¤ÎÌ¾Ìç¡¦²¬»³¶½¾ù´Û¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Î¥¨¡¼¥¹¶è´Ö1¶è¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¿·Ã«¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Î¤È¤¤ÏÂÎ½Å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢À¸Íý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÈÝÄêÅª¤ËÂª¤¨¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¤Î¿¹À¯¡ÊË§¼÷¡Ë´ÆÆÄ¤Ï¡ØÀ¸Íý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤ß¤À¤È»×¤¨¡£¼«Ê¬¤Ç¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤À¤·¡¢²¶¤¬Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤éÀ¸Íý¤¬¤¤Ä¤¤¤È¤¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¿·Ã«¤¬Ë¾¤à¤Ê¤éÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤È¤Ï¤¤¤¨°ÛÀ¤ÈÀ¸Íý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»ä¤ÏÀ³ÊÅª¤Ë¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Á¤ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤äÀèÀ¸¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÀ¸Íý¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¡£
¡ÖËèÆüÂÎ½Å¤òÂ¬¤é¤ì¤Æ¡¢¸·¤·¤¯´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Êµ¬ÄêÂÎ½Å¤ò¡Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿Áª¼ê¤òÁ°¤Ë½Ð¤µ¤»¡¢¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¡Ø¤É¤¦¤À½Å¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤¬¤ªÁ°¤ÎÆù¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢Ãº¿å²½Êª¤ò¼è¤ë¤Ê¤ÈËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ°¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã±½ã¤Ë¤½¤Î»þ¤Î¿ô»ú¤À¤±¤Ç¡Øº£Æü¤Î¤ªÁ°¤ÏÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÊÐ¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤à¤¯¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢·î·Ð¤Î¼þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»ä¤âÂÎ¼ÁÅª¤Ë¤à¤¯¤ß¤ä¤¹¤¤¡£¡ØÂÎ½Å¤ò¶¥¤¦À¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡© Áö¤Ã¤ÆÂ®¤¤¿Í¤¬¾¡¤ÄÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÂÎ½Å¤Î¿ô»ú¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ»ä¤ÏÂÎ½Å¤òÂ¬¤ë¤Î¤òµñÈÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÀ¸Íý¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ï°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý
¡¡¿·Ã«¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¤¤¿®Ç°¤ò¤â¤Ã¤ÆµñÈÝ¤Ç¤¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¤Þ¤À¤¤¤¤¡£¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ï¶¥µ»¤ä²ñ¼Ò¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢À¼¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤á¤é¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡Ö±ØÅÁ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤é¡¢Áª¼ê¤Ï½¾¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ»ä¤â¡Ø¿·Ã«¤ÏÂÖÅÙ¤¬°¤¤¤«¤éÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È²ñ¼Ò¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À®ÀÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ½Å¤òÂ¬¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á´¶³Ð¤¬Ëãáã¤·¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡ÌµÍý¤Ê¸ºÎÌ¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³À¸Íý¤Ï»ß¤Þ¤ë¡£ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð°å»Õ¤Î¼õ¿Ç¤¬É¬Í×¤Ê¾É¾õ¤À¤¬¡¢»ØÆ³¼Ô¤äÁª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ìµ·î·Ð¤òÎÉ¤·¤È¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼Â¶ÈÃÄ¤Î´ÆÆÄ¤Ï´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡ØÀ¸Íý¤¬¤¢¤ë¡áÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¡¢¡Ø¤Þ¤ÀÀ¸Íý¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ù¤ÈÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÀ¸Íý¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ï°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢Î¦¾å³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦Á´ÂÎ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£À¸ÍýÍÑÉÊ¤ò¤Ä¤±¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óÉÔ²÷¤Ç¤¹¤·¡¢À¸Íý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤ÈÂª¤¨¤ëÁª¼ê¤âÀÎ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÃ¯¤â¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¿´¤òÊÄ¤¶¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä
¡¡¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢ÂÎ½Å¤äÀ¸Íý¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿·Ã«¤â¡¢¶¥µ»¤Î¤¿¤á¤ËÌµÍý¤Ê¸ºÎÌ¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥±¥¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2012Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¡¢5000m¤È10000m¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¿·Ã«¤Ï¡¢Âç²ñ¸å¡¢ÂÄìç§Ëì±ê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤«¤«¤È¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÄË¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÀõ¤Ï¤«¤Ê¹Í¤¨¤«¤éÂÎ½Å¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¤«¤«¤È¤ÎÄË¤ß¤â¸º¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂÎ½Å¤ÏÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îý½¬¤â¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¡Ø¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£À¸Íý¤âÂ¿Ê¬»ß¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡À¸Íý¤¬Íè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿·î¤ò¿·Ã«¤Ïº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£25ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2013Ç¯2·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç1ÅÙ¤âÀ¸Íý¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£È©¤äÈ±¤Ë±ð¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÉÔ·ò¹¯¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸Íý¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Ã¯¤â¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¿´¤òÊÄ¤¶¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â1¿Í¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤ÈÊú¤¨¹þ¤ß¡¢¶ËÃ¼¤Ë¿Í¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¹¥¤¤ÊÊì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤µ¤¨¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¤¢¤Î¤È¤¤ÏÝµ¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×
¿ÈÄ¹165cm¡¢ÂÎ½Å40kg¡¢ÂÎ»éËÃ¤Ï3%¤Ç¡¢Ìµ·î·Ð
¡¡À¸Íý¤¬Íè¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¡¡Ä¹´ü´ÖÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÍñÁã¤¬°à½Ì¤·¡¢ÉÔÇ¥¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¡£½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Ë¤Ï¹üÌ©ÅÙ¤ò¾å¤²¤ëÆ¯¤¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹¤¯¹üÀÞ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£Ìµ·î·Ð¤Ï¤½¤Î¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤ËÄ¹¤¯°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤¬¿·Ã«¤ÏÀ¸Íý¤¬Íè¤Ê¤¤ÉÝ¤µ¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂÎ½Å¤òÌá¤¹¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ë²Ì¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤À¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ½Å¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ä¥±¥¢¤Ç¾É¾õ¤òÏÂ¤é¤²¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥³¡¼¥Á¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤ÆÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢¤«¤«¤È¤Ø¤Î¾×·â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤è¤¦¤Ê·¤¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢Â¾¤Ë²þÁ±¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤â·ë¶É¡¢²ø²æ¤âÄË¤ß¤â¸º¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡2013Ç¯8·î¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¥â¥¹¥¯¥ïÂç²ñ¡¢10000m¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¿·Ã«¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤ËÄË¤ß»ß¤á¤òÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢5°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¿ÈÄ¹165cm¡¢ÂÎ½Å40kg¡¢ÂÎ»éËÃ¤Ï3%¤Ç¡¢Ìµ·î·Ð¤À¤Ã¤¿¡£
À¸Íý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
¡¡ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿À¤³¦Âç²ñ¤ò½ª¤¨¡¢ºÆ¤ÓÀ¸Íý¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤ÎÊë¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¸Íý¤òÌá¤¹ÅØÎÏ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥â¥¹¥¯¥ï¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÇ³¤¨¿Ô¤¤Æ¡¢Áö¤é¤º¤Ë¤¤Á¤ó¤È¿©»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤ËÀ¸Íý¤¬ºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÂÎ½Å¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤ËÀ¸Íý¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¹Í¤¨¤ì¤Ð´ñÀ×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥â¥¹¥¯¥ïÂç²ñ¤Ï¶¥µ»À¸³è¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â°Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìµ·î·Ð¤Ç¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±øÅÀ¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸Íý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Ç¡¢¤³¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ®ÀÓ¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÌò³ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¡¢¿·Ã«¤Ï·ò¹¯¿ÇÃÇ°Ê³°¤ÇÂÎ½Å¤òÂ¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Âð¤Ë¤âÂÎ½Å·×¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÏÎý½¬¤Ç¤ÎÁö¤ê¤Î´¶³Ð¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áí¹çÅª¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¥Ù¥¹¥ÈÂÎ½Å¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Øº£¡¢²¿kg¤À¤í¤¦¡Ù¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÌÜÀè¤ÎÂÎ½Å¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Æü¤ÎÁö¤ê¤Î¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Á°¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¿©»ö¤ä¡¢¹ÔÆ°¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¿ô»ú¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Áö¤ê¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤À¤ï¤ë¤Ù¤¿ô»ú¤ÏÂÎ½Å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×
»£±Æ¡á±ÝËÜËãÈþ¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬À¸Íý¤ò¸å¤í¤á¤¿¤¯»×¤¦¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¡× ½÷»ÒÄ¹µ÷Î¥³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬¸ì¤ë¡È½÷»ÒÁª¼ê¤Ë°ìÈ¯²°¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¡É¤È¤Ï¡© ¤ØÂ³¤¯
¡ÊÎÓÅÄ ½ç»Ò¡Ë