¥·¥ã¥í¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡¢¼ã¼ê»þÂå¤Î¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ªµ¯ÍÑ¤Î¤¿¤á¼«Ê¢¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡¡1995Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿À¾Éô·à±Ç²è¡Ø¥¯¥¤¥Ã¥¯¡õ¥Ç¥Ã¥É¡Ù¡£ËÜºî¤Ë¡¢Åö»þ¤Þ¤À¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤ò½Ð±é¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼ç±é¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥·¥ã¥í¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¤¬¡¢¼«¤é¥®¥ã¥é¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥ª¤¬¼ã¤¤¡ª¡¡¡Ø¥¯¥¤¥Ã¥¯¡õ¥Ç¥Ã¥É¡Ù¡Ê1995¡Ë¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¿¥Õ¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê½÷À¥¬¥ó¥Þ¥ó¤¬¡¢Ä®¤òµí¼ª¤ë°Ì¾¹â¤ÊÝ°Â´±¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÀ¾Éô·à¡£¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ß´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ê¡¢¥·¥ã¥í¥ó¤È¥ì¥ª¤ÎÂ¾¡¢¥¸¡¼¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ä¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¯¥í¥¦¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡JustJared¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ó¸ÜÏ¿¡ØThe Beauty of Living Twice¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¥·¥ã¥í¥ó¤¬¡¢ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Åö»þ¤Þ¤À21ºÐ¤Ç¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿¥ì¥ª¤ò½Ð±é¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥È¥é¥¤¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤ÈÆ®¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡±Ç²è¤Ç¥ì¥ª¤Ï¡¢¥¸¡¼¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥¯¥Þ¥ó±é¤¸¤ëÊÝ°Â´±¤ÎÂ©»Ò¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢¥·¥ã¥í¥ó¤Ï¡Ö¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î»Ò¤À¤±¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ï¡¢Èà¤À¤±¤¬»à¤Ì»þ¤ËÉã¿Æ¤Ë°¦¤ò¸ð¤¦±éµ»¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÂ¦¤Ï¥ì¥ª¤Îµ¯ÍÑ¤òµñÈÝ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÌµÌ¾¤Î»Ò¤Ê¤ó¤À¡£¤Ê¤ó¤Ç¼«Ê¬¤Î¼ó¤òÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤À¡×¤È¥·¥ã¥í¥ó¤ËÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤·¤½¤ó¤Ê¤ËÈà¤ò½Ð±é¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥®¥ã¥é¤«¤é»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤Î¤è¡×¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÆâ¾ð¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥·¥ã¥í¥ó¤Ï¡¢¥é¥¤¥ß´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑ¤Ç¤âÆ®¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1981Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø»àÎî¤Î¤Ï¤é¤ï¤¿¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥é¥¤¥ß´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥È¥Ó¡¼¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢ÈÇ¤Î¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Åö»þ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢Èà¤Î¤³¤È¤ò¡ÖDµé±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¡×¤À¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¡¡¤³¤Î¼«½öÅÁ¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¶¦±é¼Ô¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¤è¤¦Ç÷¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢¡ØÉ¹¤ÎÈù¾Ð¡Ù¤ÎµÓ¤òÁÈ¤ß¤«¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£