Æü¸þºä46¡¦±Æ»³Í¥²Â¡¢À¼Í¥½éÄ©Àï¡¡¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é»ä¤Î¥¯¥é¥Þ¡¼¡Ù½Ð±é¡õ±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼½¢Ç¤
¡¡Æü¸þºä46¤Î±Æ»³Í¥²Â¤¬¡¢¿·ÀîÄ¾»Ê¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é»ä¤Î¥¯¥é¥Þ¡¼¡Ù¤ò±Ç²è¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ÇÀ¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é»ä¤Î¥¯¥é¥Þ¡¼¡Ù¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é»ä¤Î¥¯¥é¥Þ¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿·ÀîÄ¾»Ê¤¬ÉÁ¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÈÉô³è¡É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¼ç¿Í¸ø¤Î²¸ÅÄ´õ¤¬ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎÃæ¤Ç¶ìÆ®¤¹¤ëÃæ³ØÀ¸ÊÔ¤¬±Ç²è¡¢½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»À¸ÊÔ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£´ÆÆÄ¤òÂðÌîÀ¿µ¯¡¢µÓËÜ¤ò¹â¶¶¥Ê¥Ä¥³¤¬Ì³¤á¡¢¥é¥¤¥Ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿±Æ»³¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡ÖWE LOVE J¥ê¡¼¥°¡×¤òÏ¢ºÜ¤¹¤ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃÎ¼±¤È¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¥µ¥Ã¥«¡¼°¦¡É¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖJ¥¯¥é¥Ö FIFA 21¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë Supported by PlayStation¡×¡Ê¡Ö¡ôFIFA¥Õ¥§¥¹¡×¡Ë¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¾ðÊóÁí¹ç¥µ¥¤¥È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤äOBÁª¼ê¡¢¥¯¥é¥Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤é¤ÈÇ®¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼ÃÌµÁ¤òÆü¡¹·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î·èÄê¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸ø¼°¥Ä¥£¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Æ±Æ»³¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤â¸ø³«¡£Æ°²è¤Ç±Æ»³¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¤µ¤è¤Ê¤é»ä¤Î¥¯¥é¥Þ¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¨¡¼¤¤¡ª¡×¤È´î¤Ó¡¢¡Ö¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡¢»ä¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿È¤È¤·¤Æ¡¢ÀÄ½Õ»þÂå¤Ë¤³¤ó¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Î¤¢¤ëÌò¤ÇÀ¼Í¥½éÄ©Àï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡Ø±Ç²è ¤µ¤è¤Ê¤é»ä¤Î¥¯¥é¥Þ¡¼ ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¡Ù¤Ï½é²Æ¸ø³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é»ä¤Î¥¯¥é¥Þ¡¼¡Ù¤Ï¡¢TOKYO MX¡¢BSÆü¥Æ¥ì¤Û¤«¤Ë¤Æ4·î4Æü¤è¤ê½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï¡£