¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç21¡õOGÁíÀª18Ì¾¤¬¡Ø¶â¥¹¥ÞSP¡ÙÅÐ¾ì¡ª¡¡¡Ø¤¦¤¿¤Ð¤ó¡ÙÈëÂ¢±ÇÁü¤â¸ø³«
¡¡4·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÃæµïÀµ¹¤Î¥¥ó¥¹¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç21¤ÈOG¤ÎÁíÀª18Ì¾¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÂç½¸¹ç¡£ ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MC¤ÎÃæµïÀµ¹¤ÈÇ®¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç21¡õOGÁíÀª18Ì¾¡ª¡¡¡ØÃæµïÀµ¹¤Î¶â¥¹¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤è¤ê
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë»Ë¾åºÇÄ¹¤Î³èÆ°´ü´Ö¤ò¸Ø¤ê¡¢Ãæµï¤ÈºÇ¤â¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¡£Ãæµï¤Ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡¢OG¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»þÂå¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬°ã¤¦¡×¤ÈOG¤¬¸ì¤ë¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¹¤´¤µ¤È¤Ï¡©
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥é¤ÎÇ»¤¹¤®¤ë¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¼¡¡¹¤ÈÃæµï¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¡£Ìîµå°¦¤¬¿¼¤¹¤®¤ëËÒÌî¿¿è½°¦¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÌîµå¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¡£¸ÄÀË¤«¤ÊÌÌ¡¹¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ëÃæ¡¢Ãæµï¤¬ºÇ¤â¶ìÀï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥À¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤15ºÐ¤Î»³ºê°¦À¸¡£Ä¶¤Õ¤·¤®¤Á¤ã¤óÁ´³«¤Î»³ºê¤È¤ÎÍí¤ß¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÃæµï¤â¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¡Ä¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÃæµï¡õ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤ÏÅÁÀâ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¤¦¤¿¤Ð¤ó¡Ù¤Ç¤Î¶¦±é¤À¡£ÈÖÁÈ½Ð±é²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì¤Ëµ±¤¯¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÈëÂ¢±ÇÁü¤ò¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÂçÎÌ²ò¶Ø¡£µ®½Å±ÇÁü¤È¶¦¤Ë¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¢ÊÝÅÄÂçÌÀ¿À¡¢¶õµ¤Æþ¤ìÂ¢¡¢²½³Ø¤¯¤ó¤Ê¤É¡¢¡Ø¤¦¤¿¤Ð¤ó¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÌ¾¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î±ÇÁü¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç21¤Ë¤è¤ë¶â¥¹¥ÞSP¥á¥É¥ì¡¼¡£¡Ø¶â¥¹¥Þ¡Ù¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥á¥É¥ì¡¼¤òÀ¸ÈäÏª¤¹¤ë¡£¡¡¡ØÃæµïÀµ¹¤Î¥¥ó¥¹¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ4·î2Æü20»þ57Ê¬ÊüÁ÷¡£