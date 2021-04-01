¹À¥¤¹¤º¤¬¥´¥Á½é»²Àï¡¡¡È´ØÀáÌÄ¤é¤·¡É¤Ë°ìÆ±¶Ã¤¬¤¯¡¡º£ÌëÊüÁ÷¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó2»þ´ÖSP¡Ù½Ð±é
¡¡º£Ìë4·î1ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó 2»þ´ÖSP¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢¡È¥¢¥Ð¥¿¡¼Âç´îÍø¡É¤È¡È¥´¥ÁÂè6Àï¡É¤Î2ËÜÎ©¤Æ¡£¡Ö¥´¥Á¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë¤Ï½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¤ÈÇÐÍ¥¤Î¹¾¸ýÍÎ²ð¤¬½é»²Àï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹À¥¤¹¤º¤Î¡È´ØÀáÌÄ¤é¤·¡É¤Î²»¤ò¤ª¤µ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß
¡¡¹À¥¤È¹¾¸ý¤¬½Ð±é¤¹¤ë4·î11Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Í¥á¥·¥¹¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÆæ²ò¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼SP¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥´¥Á¥Ð¥È¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤¹¤ë¡£¥¯¥¤¥º¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¡ÈÅìÂçÂ´¤Î¥¯¥¤¥º²¦¡É °ËÂôÂó»Ê¡£ºÇ½é¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥¯¥¤¥º¤ËÀµ²ò¤·¤¿¿Í¤À¤±¤¬¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¯¥¤¥º¤ËÉÔÀµ²ò¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÂå¤ï¤ê¤Ë±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦¡£
¡¡¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢±©Ä»¥¢¥Ê¤Î¿©¥ì¥Ý¤òÍê¤ê¤ËÃÍÃÊ¤òÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢½÷À¤Ë¤Ï¥Ò¥ó¥È¤¬Â¿¤á¤Ê±©Ä»¤Ë¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¥¿¥¤¥à¡¢¥¿¥¤¥à¡×¡¢¡Ö¡Ê¤½¤ì¡Ë¥Ò¥ó¥È¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤ÈÌÔ¥¯¥ì¡¼¥à¡£¤½¤·¤Æ¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤ÈÁýÅÄµ®µ×¡ÊNEWS¡Ë¤Î¡È¾¾Áý¥³¥ó¥Ó¡É¤Î²ø¤·¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬¡Ö¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤¹¤Ê¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¥´¥Á½é»²Àï¤Î¹À¥¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¾ò¤Ï¡¢»¨»ï¡ÖSeventeen¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤«¤é¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ç¡¢±Ç²è¡Ø¥Á¥¢¡ù¥À¥ó¡Ù¤Ç¤â¶¦±é¡£¤ª¸ß¤¤¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÃç¤À¤±¤Ë¡¢Ãæ¾ò¤Ï¹À¥¤Ë¡Ö´ØÀá¤ò¥Ð¥¥Ð¥ÌÄ¤é¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤ÊÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥Ð¥é¤¹¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¥ê¥¢¥ë²»¤Ë¡ÖÀÞ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È°ìÆ±¶Ã¤¬¤¯¡£
¡¡°ìÊý¡¢NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤ÇÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤È¶¦±é¤·¤¿¹À¥¤Ï¡¢¥Î¥Ö¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¸«¤»¤¿Çú¾Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¿©ºà¤Î¥·¥ç¥¦¥µ¥¤¥Õ¥°¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥À¥¤¥´¥Á¥ã¥ó¥Þ¥ó¤³¤ÈÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤È¡¢´äÅÄ¥Á¥ã¥ó¥Þ¥ó¤³¤È´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ²á¹ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î°Å·¸õ¡¦Âç¹Ó¤ì¤Î³¤¤Ç¡¢Äà¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥«¥Ã¥È¥¦Äà¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡º£½Õ¤«¤é´äÅÄ¥¢¥Ê¤¬¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡ÙMC¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥À¥¤¥´¥Á¥ã¥ó¥Þ¥ó¤È´äÅÄ¥Á¥ã¥ó¥Þ¥ó¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï¤³¤ì¤Ç¸«Ç¼¤á¡©¡¡¥À¥¤¥´¥Á¥ã¥ó¥Þ¥ó¤«¤é´äÅÄ¥Á¥ã¥ó¥Þ¥ó¤Ø¤ÎºÇ¸å¤Î¤ª¾Ð¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¤È¤Ï¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òÅÒ¤±¤ÆÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢¡ÖMr.¥Þ¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¥¿¥Í¤ò¸«ÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¡Ø¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡ÙMC¤òÌ³¤á¤ëËñÂÀ°ì¥¢¥Ê¡¢¡ØZIP¡ª¡ÙÁí¹ç»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡¢´äÅÄ¥¢¥Ê¤Î3¿Í¤âÅÐ¾ì¡£¿å¥È¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÉ¬¤º¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿©¤Ùµ¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡¥´¥Á¥Ð¥È¥ë¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ÎÃæ¹ñÎÁÍý¡Ö·ËÎÓ¡×¡£ÆÈÁÏÅª¤Ê»ÍÀîÎÁÍý¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÀßÄê¶â³Û¤Ï1Ëü8000±ß¡£¹¾¸ý¤Ï¹âµé¿©ºà¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Î´³¤·¥Ê¥Þ¥³¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¥Ó¥Ó¤ê¤Þ¤¯¤ë¡£¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÍê¤ó¤À¹À¥¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ÁýÅÄ¤ÎÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë¥ª¡¼¥À¡¼¤¬µÈ¤È½Ð¤ë¤«¶§¤È½Ð¤ë¤«¡£¡¡¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó 2»þ´ÖSP¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æº£Ìë4·î1Æü19»þÊüÁ÷¡£