º´Æ£·ò¡õ¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¡¿·»öÌ³½ê¡ÖCo-LaVo¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¬½êÂ°¤¹¤ë¿·¤·¤¤»öÌ³½ê¡ÖCo-LaVo¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬1Æü¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´Æ£·ò¡¢ÆÈÎ©È¯É½¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¡¡¡Ø·õ¿´¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡ÖÂçÀÚ¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¡¡º´Æ£¤È¿ÀÌÚ¤ÏÀè·î16Æü¡¢3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤ÎÁ°½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖCo-LaVo¡×¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö2021Ç¯4·î1Æü¤è¤ê¡¢Co-LaVo¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤¬¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥È¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤´°À®¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËöÄ¹¤¯¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿·»öÌ³½ê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¡¢¶¦¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹¾ì½ê¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥í¥´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿Þ·Á¤È3¤Ä¤Î¥Ô¥ó¥Û¡¼¥ë¤«¤é¤Ê¤ë¥í¥´¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤¬¸ß¤¤¤Î»ëÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶¦Í¤¹¤ë»Ñ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£