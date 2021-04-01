¥í¥Ã¥Æ¤¬³«Ëë6ÀïÌÜ¤Ç½é¾¡Íø¡¡12°ÂÂÇ16ÆÀÅÀ¤ÇÀèÈ¯Á´°÷ÆÀÅÀ¡¡2Ç¯ÌÜ¤ÎËÜÁ°¤¬¥×¥í½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ16¡½5³ÚÅ·¡Ê2021Ç¯4·î1Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡³«Ëë5Ï¢ÇÔÃæ¤Î¥í¥Ã¥Æ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¦¤Ã¤×¤ó¤òÀ²¤é¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÌÔÂÇ¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£³«Ëë6Ï¢ÇÔ¤Ê¤é02Ç¯¤Î11Ï¢ÇÔ°ÊÍè¤Î¶þ¿«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢12°ÂÂÇ16ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡1-3¤È2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î2²ó¤ËÂÇ¼Ô13¿Í¤Ë¤è¤ëÌÔ¹¶¤Ç°ìµó9ÆÀÅÀ¡£1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÅÄÂ¼¤¬ÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤µ¤é¤ËËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²®Ìî¤¬º¸ÍãÀþ¤ØµÕÅ¾2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£4ÈÖ¡¦°ÂÅÄ¤âËþÎÝ¤«¤éÁö¼Ô°ìÁÝ¤Îº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¡£¥ì¥¢¡¼¥É¤Ë¤âº£µ¨1¹æ2¥é¥ó¡£ºòÇ¯7·î17Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë°ìÈ¯¤Ë¡¢¥ì¥¢¡¼¥É¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ËëÄ¥¥¹¥·³«Å¹¥Í¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤ÎËÜÁ°¤Ï5²ó5°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÎÌ±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡¡¢§ËÜÁ°¡¡¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤âÇ´¤ê¶¯¤¯¤¤¤±¤¿¡£¡Ê½é¾¡Íø¤ÎÌ£¤Ï¡ËºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡ËÎ¾¿Æ¤ËÅÏ¤·¤¿¤¤¡£¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¡Ë»î¹çÃæ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¸÷·Ê¡£Çï¼ê¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£