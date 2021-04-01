¡Ö¥·¥ã¥É¡¼¥Ï¥¦¥¹¡×ÊüÁ÷ÆüÄø¤ä¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡¡±©Â¿Ìî¾Ä¤Î½Ð±é¤äED¼çÂê²Î¤â·èÄê
¡¡¥½¥¦¥Þ¥È¥¦»á¤Î¥´¥·¥Ã¥¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Ì¡²è¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ë¡Ö¥·¥ã¥É¡¼¥Ï¥¦¥¹¡×¤ÎÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢4·î10Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢±©Â¿Ìî¾Ä¤Î½Ð±é¤ä¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤ò¡Ö¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥¢¥ê¥·¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎReoNa¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢ÃÇ³³¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ëÍÎ´Û¥·¥ã¥É¡¼¥Ï¥¦¥¹µ®Â²¤Î¿¿»÷»ö¤ò¤¹¤ë¡¢´é¤Î¤Ê¤¤°ìÂ²¡È¥·¥ã¥É¡¼¡É¤È¡¢Èà¤é¤Î´é¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤ëÀ¤ÏÃ·¸¤Î¡ÈÀ¸¤¿Í·Á¡É¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£¤¢¤ëÆü¥·¥ã¥É¡¼°ìÂ²¤Î¾¯½÷¡¦¥±¥¤¥È¤Î¤â¤È¤Ë¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¸¤¿Í·Á¤¬Ë¬¤ì¡¢´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷¤Ï4·î10Æü¤«¤é¡¢BSÄ«Æü¤Ç¸á¸å11»þ30Ê¬¡¢TOKYO MX¡¢·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡¢BS11¡¢WOWOW¤Ç¿¼Ìë12»þ30Ê¬¡¢Ê¡Åç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¿¼Ìë1»þ25Ê¬¡¢MBS¤Ç¿¼Ìë3»þ38Ê¬¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¡£
¡¡ËÜÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÆÃÈÖ¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ã¥É¡¼¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤ªÈäÏªÌÜ¤Î´Ö#1.5¡×¤¬¡¢3·î27Æü¸á¸å11»þ30Ê¬¤«¤éTOKYO MX¡¢·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡¢BS11¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥±¥¤¥ÈÌò¤Îµ´Æ¬ÌÀÎ¤¡¢¥¨¥ß¥ê¥³Ìò¤Î¼Ä¸¶ÐÒ¡¢¥¸¥ç¥ó¡¿¥·¥ç¡¼¥óÌò¤Î¼ò°æ¹Âç¡¢¥ë¥¤¡¼¥º¡¿¥ë¥¦Ìò¤Îº´ÁÒ°½²»¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¿¥ê¥Ã¥¡¼Ìò¤ÎÀîÅçÎí»Î¡¢¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¡¿¥é¥àÌò¤Î²¼ÃÏ»çÌî¤¬½Ð±é¤·¡¢Âè1ÏÃ¤Î±ÇÁü¤òÀè¹Ô¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°Ï¤à¥±¥¤¥È¤é¥·¥ã¥É¡¼°ìÂ²¤È¡¢¥¨¥ß¥ê¥³¤éÀ¸¤¿Í·Á¤¿¤Á¤ò¾å²¼¤ËÂÐ¾ÈÅª¤ËÇÛ¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±©Â¿Ìî¤Ï¡Ö¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÅï¡×¤Î´ÉÍý¼Ô¤Ç¡¢3³¬¤Ø¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¼¹Ç°¤òÇ³¤ä¤¹¥¨¥É¥ï¡¼¥ÉÌò¤òÃ´Åö¡£ReoNa¤¬²Î¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ç¡¢5·î12Æü¤ËCD¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£