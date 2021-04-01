¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·¤È¡Ø¤¤¤¤¤È¤â¡Ù°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¶¦±é¡Ö¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¡×¡¡¥Î¥Ö¤â¶½Ê³¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¤¬¡¢2ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¿Í»Ö¾¾ËÜ¤Î¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¡Ê¸å9¡§58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¾¾ËÜ¿Í»Ö¤È¡¢2014Ç¯¤Î¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì´¶¼Õ¤ÎÄ¶ÆÃÂç¹æ¡Ù°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤«¤é¤Î¡ÈÄ¾ÅÅ¡ÉÌÀ¤«¤¹
¡¡¡È¤ª¼ò¤ÎÀÊ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Ð²¿¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤âOK¡É¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î²¼¡¢ÉáÃÊ¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤ä¼ºÇÔÃÌ¡¢¿´¤ËÈë¤á¤¿ËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ê¤¦¡Ù¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿´ë²è¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤ò²Ì¤¿¤¹¡£µÇ°¤¹¤Ù¤½é²ó¤Ë¡¢¾¾ËÜ¤ÎÎ¾¤É¤Ê¤ê¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÀéÄ»¡ÊÂç¸ç¡¢¥Î¥Ö¡Ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï²¬ÉôÂç¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢²ÆºÚ¡¢ÌðÉô¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÌðÉô¤¬¡Öº£Æü¼ýÏ¿¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ô¥ê¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤È¡¢²ÆºÚ¤Ï¡Ö¤ª2¿Í¤Ï¶¦±éNG¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡ÖËÍ¤é¤«¤é¤·¤¿¤é¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¡£ÌðÉô¤Ï¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È¤ª»Å»ö¤¹¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾¾ËÜ¤â¡Ö¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¡£ÀÎÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¥¥¹¤°¤é¤¤¤Ï¤·¤¿´¶¤¸¤Î¸µ¥«¥Î¡×¤È¡¢Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï»Å»ö¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¶öÁ³Áø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¾¾ËÜ¤¬È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤¬¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÌðÉô¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ì²¿¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢¤Ê¤¼¤«¾¾ËÜ¤Ï¥¿¥¸¥¿¥¸¡£¤Þ¤¿¡¢²¬Éô¤Ï¡Ö¿Æ¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÌÜ·â¤·¤Æ¡Ö¶¯Îõ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î¾¿Æ¤ÎÂç¼ºÇÔ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òµó¤²¤Æ°ìÆ±¤ÏÂç¾Ð¤¤¤È¤Ê¤ë¡£¡¡¤½¤³¤«¤éÏÃÂê¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿Æ¤Î¼ºÇÔ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ø¡£¥Î¥Ö¤Ë¡Ö¹§ÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¾®Àô¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÀÎÌîµå¾¯Ç¯¤Ç¡¢µÙÆü¤Ï¸ø±à¤ÇÉã¤Ë¥Î¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¡£Åö»þ¡¢¤½¤³¤ÇÉã¡¦¾®Àô½ã°ìÏº»á¤¬¤è¤¯¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¢¤ë¹ÔÆ°¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Î¤ªÉãÍÍ¤¬¡©¡×¤È°ìÆ±¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£