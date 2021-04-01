ºù°æÆüÆà»Ò¤È¿ÀÈøÉö¼î¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª ÀõÀîÍüÆà¤â°Ëâ¤ÇÅÐ¾ì!?
Âè1ÃÆ¤«¤éÂè2ÃÆ¤Ø¤È¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤°1Ëç¤Î¼Ì¿¿
Âç¥Ò¥Ã¥È¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¤Î¼Â¼Ì²½¡Ø¥Þ¥¤¥ë¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡Ù¤¬4·î2Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ÎÂè8ÏÃ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë6·î19Æü¤«¤éÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ø°Ëâ¤È¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÀõÀîÍüÆà¤¬¥«¥á¥ª½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ºîÉÊ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡Ø¥Þ¥¤¥ë¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡Ù¤Î¼ç±é¡¦ºù°æÆüÆà»Ò¤È¿ÀÈøÉö¼î¤È¶¦¤Ë¼ý¤Þ¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¦¡Ø¥Þ¥¤¥ë¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡Ùºù°æÆüÆà»Ò¡ß¿ÀÈøÉö¼î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢ºù°æÆüÆà»Ò¤¬¿ÀÈøÉö¼î¤È°ËÆ£¤¢¤µ¤Ò¤Î¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤Ö¤ê¤òË½Ïª¡ª
¡Ø¥Þ¥¤¥ë¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡Ù¤È¡Ø°Ëâ¤È¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬»ï¡Ö¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡×¤ÎÌ¾ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤éHulu¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¡Ø¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È Love Stories¡Ù¤ÎÂè1ÃÆ¤ÈÂè2ÃÆ¡£º£²ó¡¢ÀõÀî¤Ï¡Ø¥Þ¥¤¥ë¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø°Ëâ¤È¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ù¤Ç±é¤¸¤ë²Ä°¦¥Þ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºù°æ±é¤¸¤ë¤Þ¤¤¤ë¤È¸µ¥«¥Î¤Ø¤Î»×¤¤¤ËÍÉ¤ì¤ë¿ÀÈø±é¤¸¤ëÅ·Í¤¤Î¹ÔÊý¤Ï¡© ¤½¤³¤ËÀõÀî±é¤¸¤ë¥Þ¥ê¥¢¤Ï¤É¤¦Íí¤à¤Î¤«¡©
¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼Â¼Ì¤ÇÉÁ¤¤¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ
º´Æ£¤¶¤¯¤ê¤Î¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡×¤Ï¡¢»¨»ï¡Ö¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡×¤Ç2010Ç¯¤«¤é14Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Î¹âÍÈ´¶¡¢¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Î¹¬Ê¡´¶¡¢¿Í¤Ë¿´¤òµö¤¹¤³¤È¤ÎÉÝ¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÀÄ½Õ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ò¥ê¥¢¥ë¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£Á´12´¬¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤ÏÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô350ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤â¶Ã°ÛÅª¤ÊÇä¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼Â¼Ì²½¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÌ£¤Ç¥â¥Æ¤Ê¤¤½÷»Ò¹â¹»À¸¡¦ÌÚ²¼¤Þ¤¤¤ë¤òºù°æÆüÆà»Ò¡¢Âî±Û¤·¤¿¥á¥¤¥¯½Ñ¤Ç¤Þ¤¤¤ë¤òÊÑ¿È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¥¤¥±¥á¥ó¡¦·§ÅÄÅ·Í¤¤ò¿ÀÈøÉö¼î¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡Ö°Ëâ¤È¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¤¦¤Ö¤Ê½éÎø¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥Ï¥Ä¥«¥ì¡×¡Ê03Ç¯¤«¤é06Ç¯¤Ë¡Ö¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡×¤ÇÏ¢ºÜ¡Ë¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿Åí¿¹¥ß¥è¥·¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡×¤Ç07Ç¯¤«¤é11Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤ÈÃ¯¤â¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÈþËÆ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ÇËÜ²»¤ò¸ì¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë°Ëâ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Þ¥ê¥¢¡£¤½¤Îô¥¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÅ¾¹»Àè¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤ºî²è¤È°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¡¢¥â¥Î¥í¡¼¥°¤¬ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£
º£²ó¤Î¼Â¼Ì²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥¢¤òÀõÀî¤¬¡¢Å¾¹»¤òµ¡¤Ë½Ð²ñ¤¦ÌÜ¹õ¿¤òÈÓÅç´²µ³¤¬W¼ç±é¤Ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶ºî¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡×¤Ï¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡×¡Ö°Ëâ¤È¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡×¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤ÇÆÉ¤á¤ë¡ª
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
ºù°æÆüÆà»Ò¡¢¿ÀÈøÉö¼î¡¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¥ë¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡Ù ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬¡Öº£Ç¯¤³¤½Åö¤¿¤êÁ°¤Î²ÆµÙ¤ß¤ò¡ª¡×¤Î´ê¤¤¹þ¤á!!
¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¤Î¥´¥¥²¥ó¤Ê¼çÂê²Î¤Çºù°æÆüÆà»Ò¤ä¿ÀÈøÉö¼î¤¬ÍÙ¤ë¡ª ¡Ø¥Þ¥¤¥ë¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°Æ°²è¸ø³«
ÀõÀîÍüÆà¡õÈÓÅç´²µ³¡Ø°Ëâ¤È¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ù±üÌîÁÔ¤é¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌÌ¡¹¤¬½Ð±é¡ª