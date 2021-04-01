¿©ÍÑ¥¤¥ó¥¯¤Î¥Õ¡¼¥É¥Ú¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¡ª°õºþ²ñ¼Ò¤Î¥¢¥¤¥ó¥º¤¬½ñ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥á¥âÄ¢¡Ökamihime¡×¤òÈ¯Çä
¡Ökamihime¡×
¥¢¥¤¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2021Ç¯4·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢¡È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥á¥âÄ¢¡É¤Î¡Ökamihime¡Ê¥«¥ß¥Ò¥á¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï1877Ç¯¡ÊÌÀ¼£10Ç¯¡ËÁÏ¶È¤Î¼¢²ì¸©¤Î°õºþ²ñ¼Ò¤Ç¡¢º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï½÷À¼Ò°÷¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£¡ÖÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤ªÊ¢¤Î²»¤¬¶Á¤¯¤Î¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Twitter¾å¤Ç¤Î¡È¤Ä¤Ö¤ä¤¡É¤¬¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¡Ökamihime¡×¤Ï¡¢¡È»æ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤òºî¤ê½Ð¤¹¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡Ö»æÉ±¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ç¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥á¥âÄ¢¤À¡£¿©ÍÑ¥¤¥ó¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Õ¡¼¥É¥Ú¥ó¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¸»ú¤ä³¨¤ò½ñ¤¤¤Æ¤«¤é¤Ç¤â¡È¥á¥â»æ¡Ê¥¦¥¨¥Ï¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡Ë¡É¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÊÉÕÂ°¥Ú¥ó°Ê³°¤Ç¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ÏÉÔ²Ä¡Ë¡£¡È¥á¥â»æ¡É¤Ï20Ëç¤Ç¡¢¥Õ¡¼¥É¥Ú¥ó¤Î¿§¤Ï¹õ¡£Ê¸Ë¼¶ñ¤Ë»÷¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤âÂç¤¤Ê¹©É×¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ökamihime¡×¤Î³¸¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸/¤¤¤Á¤´/¥Ð¥Ë¥é/¥«¥ì¡¼¤È4¼ïÎà¤Î³¨ÊÁ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò»Ø¤Ç»¤¤ë¤È³¨ÊÁ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖEins Eco&¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ëshop¡×¡Êhttps://www.shiga-web.or.jp/eins/ads/kamihime/¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¡¢²Á³Ê¤Ï2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ/Á÷ÎÁÊÌ¡Ë¡£¥¢¥¤¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§0748-58-8115
URL¡§https://www.shiga-web.or.jp/eins/
2021/04/01