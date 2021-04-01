12À±ºÂÊÌ¡ª 4·î¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÌÀ¤ë¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤àÀ±ºÂ¥é¥ó¥¥ó¥°
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£
Àê¤¤»Õ¤Î¥¹¥Ô¥«¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ëµ¨Àá¤Î4·î¡£
¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÃÈ¤«¤¤Æü¤âÁý¤¨¡¢²Ö¡¹¤¬ºé¤¤Û¤³¤ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª
¤½¤ì¤Ç¤Ïº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê4·î¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÌÀ¤ë¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤àÀ±ºÂ¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¼¡
Âè1°Ì¡¡¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡Ê²´ÍÓºÂ¡Ë
¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê±¿µ¤¤Î4·î¡ª
¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎË¾¤ß¤ËÃé¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¬¤»¤ÊÆ»¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
Âè2°Ì¡¡¤ª¤¦¤·ºÂ¡Ê²´µíºÂ¡Ë
Ãæ½Ü¤«¤é¡¢»þ´ÖÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤ê¤È¡¢ºÇ¶á¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êó¤ï¤ì¤ëÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè3°Ì¡¡¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡Ê¿åÉÓºÂ¡Ë
ÆÃ¤ËÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢ÂçÈ¯Å¸¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»þ¡ª
¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
Âè4°Ì¡¡¤·¤·ºÂ¡Ê»â»ÒºÂ¡Ë
¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÆ°¤±¤ë»þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤Þ¤¹¡ª
Ãæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Îø°¦¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¥¥é¥¥éµ±¤¯Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âè5°Ì¡¡¤¤¤ÆºÂ¡Ê¼Í¼êºÂ¡Ë
¡Öµ¤¤Å¤¯¤ÈºÇ¶á¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¤³¤È¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ãª¤«¤é¤Ü¤¿¤â¤ÁÅª¤ÊÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤òÌÀ¤ë¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥¥Ã¥«¥±¤¬Ë¬¤ì¤ëµ¤ÇÛ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì²áÀ¤Î¹¬±¿¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Âè6°Ì¡¡¤ä¤®ºÂ¡Ê»³ÍÓºÂ¡Ë
¼«Ê¬¼«¿È¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÆ»¤ò¤è¤êÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë4·î¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤ÈÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¥è¥·¥è¥·¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âè7°Ì¡¡¤ª¤È¤áºÂ¡Ê²µ½÷ºÂ¡Ë
¹²¤¿¤À¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èè¤ì¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤±¿µ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢¿ÍÀ¸Á´ÂÎ¤âÌÀ¤ë¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢¡ÖÉÔ²÷¡×¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸º¤é¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¡Ö²÷¡×¤òÁý¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Âè8°Ì¡¡¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡ÊÅ·ÇéºÂ¡Ë
¤ä¤ëµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢¤É¤ó¤É¤óÁ°¿Ê¤Ç¤¤ë±¿µ¤¤¬ÅþÍè¤·¤Þ¤¹¡ª
¤½¤ÎÊ¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò²æËý¤·¤¿¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤è¤ê¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡ÄÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÄ´Àá¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Âè9°Ì¡¡¤Õ¤¿¤´ºÂ¡ÊÁÐ»ÒºÂ¡Ë
ÌÜ¤¬²ó¤ë¤è¤¦¤ÊË»¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤4·î¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢ÌÜÅª¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄê¤á¤Æ¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤¤¤«¤µ¤ì¤ëÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
Âè10°Ì¡¡¤«¤ËºÂ¡Ê³ªºÂ¡Ë
¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢ÅØÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçÈôÌö¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤º¤ìÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Âè11°Ì¡¡¤¦¤ªºÂ¡ÊµûºÂ¡Ë
²¿¤«¤ËµÞ¤«¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¤4·î¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«Ç½Æ°Åª¤Ë¿ÍÀ¸¤òÌÀ¤ë¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡£
ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÌÀ¤ë¤¤¤¢¤«¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Âè12°Ì¡¡¤µ¤½¤êºÂ¡Êê¸ºÂ¡Ë
4·î¤Ï¡¢²¿¤È¤Ê¤¯ÉÔËþ¤äÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤±¿µ¤¤¬ÅþÍè¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿ÍÀ¸¤òÌÀ¤ë¤¤Êý¸þ¤Ø¿Ê¤Þ¤»¤è¤¦¡ª¡¡¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤¬·ù¤Ç¡¢²¿¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¾õ¶·¤Ï¹¥Å¾¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤ª¤ï¤ê¤Ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
4·î¤Ï¡¢Å·¶õ¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¯Å¸¤È¹¬±¿¤ÎÀ±¡¦ÌÚÀ±¤¬¡¢¿åÉÓºÂ¤«¤éµûºÂ¤Ë°Ü¤ëÄ¾Á°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤ÊÊÑ²½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥¹¥Ô¥«¡¿Àê¤¤»Õ¡Ë