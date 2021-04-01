´Ú¹ñ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿µµÈø3ºÐ½÷»ù²î»à»ö·ï¤Î¿¼¤¹¤®¤ëÆæ
»àË´¤·¤¿½÷»ù¤ÎÊì¿Æ¤È¸«¤é¤ì¤ëÁÄÊì¡ÊYonhapnews¤ÎYouTube²èÁü¡Ë
¡¡´Ú¹ñ¤ÇºÇ¶á¡¢Êì»Ò²ÈÄí¤Î¼ã¤¤Êì¿Æ¡Ê22¡Ë¤¬3ºÐ¤ÎÌ¼¤ò¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÄ¹´ü´ÖÊüÃÖ¤·¤Æ²î»à¤µ¤»¡¢»ùÆ¸µÔÂÔ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢·Ù»¡¤¬DNA´ÕÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢»º¤ß¤ÎÊì¿Æ¤Ï½÷»ù¤ÎÁÄÊì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁÄÊì¤Ï½Ð»º¤Î»ö¼Â¤ò¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤ê½Ð»º¤Î·ÁÀ×¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö²î»à¤·¤¿½÷»ù¤ÏÃ¯¤ÎÌ¼¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡ÖÂ¹Ì¼¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦´Ú¹ñºÇÂç¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼»ö·ï¤Ë¹ñÌ±¤Ï¿ÌÙþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÜºº¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¼¡¡¹¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¨¡¨¡¡£Ææ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥ê¥¢¥ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¹ñÌ±¤Ï¿§¤á¤Î©¤Ä¡£
¡¡2020Ç¯2·î10Æü¡¢·Ä¾°ËÌÆ»¡Ê¥¥ç¥ó¥µ¥ó¥×¥Ã¥È¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëµµÈø¡Ê¥¯¥ß¡Ë»Ô¤Ç¡¢3ºÐ½÷»ù¤ÎÊÑ»àÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¿ô¥«·î´Ö¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤Éô²°¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿½÷»ù¤Ï¡¢²Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÉåÇÔ¤Î¤Ò¤É¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»ù¤òÈ¯¸«¤·¤Æ·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷»ù¤ÎÁÄÊì¤Ç¤¢¤ë¥½¥¯»á¡Ê48ºÐ¡Ë¤È¤½¤ÎÉ×¡£¤³¤ÎÍâÆü¡¢»¦¿Í¤ª¤è¤Ó»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¥½¥¯»á¤ÎÌ¼¥¥à»á¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥à»á¤ÏÎ¥º§¸å¡¢Á°É×¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¼¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÌ¤ÎÃËÀ¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¤ò¤ß¤´¤â¤Ã¤ÆºÆº§¤¹¤ë¤È¡¢2020Ç¯8·î¤Î½Ð»ºÄ¾Á°¡¢Áê¼ê¤Î²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¡£¥¥à»á¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï·ÀÌó´ü´Ö¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²ÈºâÆ»¶ñ¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¤¿¤¢¤ÈÉô²°¤òÌÀ¤±ÅÏ¤µ¤º¡¢3ºÐ¤ÎÌ¼¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ï¡ÖÁ°É×¤Î»Ò¶¡¤À¤«¤é´é¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¿·¤·¤¤À¸³è¤ËÁ°É×¤Î»Ò¤¬¤¤¤¿¤é±ßËþ¤ÊÀ¸³è¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÄÂÂß·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤·¡¢Éô²°¤òÌÀ¤±ÅÏ¤¹¤è¤¦²È¼ç¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¥½¥¯»á¤Ï¡¢¥¥à»á¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ½÷»ù¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤Ë»ê¤ë¡£
¡¡3ºÐ»ù¤òÉô²°¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ²î»à¤µ¤»¤¿¥¥à»á¤Ë¡¢À¤´Ö¤ÏÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤»¤ë¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¥à»á¤È¥½¥¯»á¤ÏÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î2³¬¤È3³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²¼¤Î³¬¤Ë½»¤à¥½¥¯»á¤Ï½÷»ù¤Îµã¤À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¶õÊ¢¤Î3ºÐ»ù¤Ç¤¢¤ë¡£¥®¥ã¡¼¥®¥ã¡¼¤Èµã¤¤¤¿¤êË½¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¾¤Î½»¿Í¤â¡¢½÷»ù¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ËÁ´¤¯µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Û¤ÉËÉ²»À¤¬¹â¤¤¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´Ú¹ñ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Îµã¤¶«¤ÖÀ¼¤òÃ¯¤Ò¤È¤êÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ²î»à¤·¤¿¤Î¤«¡¢¼Â¤Ï»¦¤·¤Æ¤«¤é°ä´þ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤ÎÊóÆ»¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£»à¤ó¤À½÷»ù¤ÎÀ¸Êª³ØÅª¤ÊÊì¿Æ¤Ï¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥¥à»á¤ÎÊì¡¢¥½¥¯»á¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡·Ð°Þ¤Ï¤³¤¦¤À¡£
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
»à¤ó¤À½÷»ù¤Ï¥¥à»á¤Î»Ò¶¡¤«Ëå¤«
¡¡°äÂÎ¤ÎÉåÇÔ¤¬¤Ò¤É¤¯´é¤âÈ½Á³¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢DNA´ÕÄê¤Ë¤è¤ê¥¥à»á¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¥à»á¤È½÷»ù¤Î´Ö¤Ë¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âDNA·¿¤ÏÁ´¤¯¤ÎÂ¾¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÐËå¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê´ÕÄê·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿²ÊÁÜ¸¦¤Ï³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Ë4ÅÙ¤Î´ÕÄê¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤â·ë²Ì¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£ÁÜºº¤ò³ÈÂç¤·¤¿·Ù»¡¤¬¼þ°Ï¤ÎDNA¤ò½¸¤á¤ë²áÄø¤Ç¥½¥¯»á¤ÎDNA¤ò´ÕÄê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½÷»ù¤ÎDNA·¿¤È°ìÃ×¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¥à»á¤È»à¤ó¤À½÷»ù¤Ï¿Æ»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ÐËå¤Ç¤¢¤ê¡¢¥½¥¯»á¤Ï½÷»ù¤ÎÁÄÊì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Êì¿Æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
DNA´ÕÄê¤Ç¤Ï½÷»ù¤ÎÊì¿Æ¤À¤¬¡¦¡¦¡¦¡ÊSBS¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎYouTube²èÁü¡Ë
¡¡¥¥à»á¤¬»º¤ó¤ÀÌ¼¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼DNA´ÕÄê¤Ï¥½¥¯»á¤ÎÌ¼¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£¤³¤³¤«¤é¡¢¥¥à»á¤ÎÌ¼¤È¥½¥¯»á¤ÎÌ¼¤¬¡È¤¹¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡É¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤¬Æ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥½¥¯»á¤Ï¤½¤Î·ëÏÀ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï»Ò¶¡¤ò»º¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£½÷»ù¤ÏÌ¼¡Ê¥¥à»á¡Ë¤Î¼Â»Ò¤À¡£DNA´ÕÄê¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡£
¡¡¹ñÌ±¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¥½¥¯»á¤¬ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤êDNA´ÕÄê¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¡£½÷»ù¤Î°äÂÎ¤Î3¥«½ê¤«¤éDNA¤òºÎ¼è¤·¡¢4ÅÙ¤â´ÕÄê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿·ë²Ì¡¢DNA·¿¤¬99.999¡ó°ìÃ×¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥½¥¯»á¤Î¡Ö»ä¤Ï»º¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢²Ê³Ø¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤â¤·DNA´ÕÄê¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥¥à»á¤ÎÊÝ¸îÀÕÇ¤¼Ô°ä´þÃ×»à¡×¤È¤·¤Æ»ö·ï¤Ï¤¹¤°¤Ë½ª·ë¤¹¤ë¡£¤Ç¤ÏDNA´ÕÄê¤Ë¤è¤ëÈ½Äê¥ß¥¹¤Ï¤¢¤ê¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¡¡1990Ç¯¤ËÆüËÜ¤Çµ¯¤¤¿¡ÖÂÍø»ö·ï¡×¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£DNA´ÕÄê¤ÎÀºÅÙ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢Ìµ¼Â¤Î¿Í¤¬ÈÈ¿Í¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¤Î´ÕÄêÀºÅÙ¤Ï1000¿Í¤Ë¤Ò¤È¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ¹ñÆâ¤ËÆ±¤¸DNA·¿¤¬12Ëü¿ÍÂ¸ºß¤¹¤ëÀºÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀºÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤âÈ½Äê¥ß¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¸½ºß¡¢´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëDNA´ÕÄê¤ÏÈó¾ï¤Ë¹âÀºÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2006Ç¯8·î¤Ë¤³¤ó¤Ê»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥½¥¦¥ë¤ËÉëÇ¤¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¥¯¥ë¡¼¥¾»á¡Ê40¡Ë¤¬¡¢¼«Âð¤ÎÎäÅà¸Ë¤Ç±Å»ù£²¿Í¤Î°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£·Ù»¡¤ÏDNA´ÕÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¯¥ë¡¼¥¾É×ºÊ¤Î¼Â»Ò¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤·¤«¤·¥¯¥ë¡¼¥¾»á¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÁÜºº¤âDNA´ÕÄê¤â´Ö°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈóÆñ¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥¯¥ë¡¼¥¾»á¤ÏºÊ¤ÎÇ¥¿±¤òÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¥¯¥ë¡¼¥¾»áÉ×ºÊ¤Ï´Ú¹ñ·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ëµ¢¤Ã¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤Æ¤³¤¦¸À¤¦¡£¡Ö±Å»ù¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î»Ò¶¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¤ÎDNA´ÕÄê·ë²Ì¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¤Ë¤Ï¤â¤¦¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¡£¤Þ¤¿¡ÖºÊ¤¬½Ð»º¤·¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤Þ¤ÇºÊ¤ÏÈó¾ï¤Ë¥¹¥ê¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤·ºÊ¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤éÉ×¤Î¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Â¦¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢´Ú¹ñ¤ÎDNA´ÕÄê¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¥¯¥ë¡¼¥¾»á¤ÎºÊ¤Ï±Å»ù3¿Í¤Î»¦¿Í¤Îºá¤Ç¡Ê1¿Í¤Ï´Ú¹ñÉëÇ¤Á°¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç»¦³²¤·¤Æ¤¤¤¿¡ËÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë2006Ç¯Åö»þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë´ÕÄê¤ÎÀºÅÙ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¤âÈ½Äê¥ß¥¹¤Ï¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¡£¤¤¤ä¡¢²¿ÅÙ¤â´ÕÄê¤·¤ÆÆ±¤¸·ë²Ì¤À¤«¤é¥¼¥í¤Ç¤¢¤ë¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢½÷»ù¤¬¥½¥¯»á¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¥à»á¤ÎÌ¼¤Ï¤É¤³¤«¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
Ì¼¤¬»º¤ó¤À»Ò¶¡¤Ï¤É¤³¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡©
¡¡º£²ó¤Î»ö·ï¤ÇDNA´ÕÄê¤Ï¡Ö»ö¼Â¡Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥Õ¥¡¥¯¥È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¾Úµò¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤«¡¢¥½¥¯»á¤Î¼«Çò¤òÆ³¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¡¢»ö·ï²ò·è¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡DNA´ÕÄê¤Ë¤è¤ê¡¢½÷»ù¤ÎÊì¿Æ¤Ï¥½¥¯»á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥½¥¯»á¤ÎÉ×¤È¤ÏDNA·¿¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¥½¥¯»á¤ÈÂ¾¤ÎÃËÀ¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£·Ù»¡¤ÏºÆ¤ÓDNA´ÕÄê¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£¥½¥¯»á¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÄÌÏÃÍúÎò¤äSNS¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¡¢¥½¥¯»á¤È¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃËÀ2¿Í¤ÎDNA¤ò´ÕÄê¡£½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÂðÇÛ¶È¼Ô¤Ê¤É100¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤òÄ´¤Ù¤¿¾å¤Ë¡¢170¥«½ê°Ê¾å¤Î»ºÉØ¿Í²Ê¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¡¢¥½¥¯»á¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢Â¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Ç½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤âÄ´¤Ù¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±ÁÜºº¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢²¿¤â¼ê¤¬¤«¤ê¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¿Ìä¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£Âè°ì¤Ë¡¢½÷»ù¤ò¤¹¤êÂØ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥½¥¯»á¤âÆ±¤¸»þ´ü¤Ë½Ð»º¤·¡¢ÀÊÌ¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê»Ò¶¡¤ò»º¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡²î»à¤·¤¿½÷»ù¤Ï2018Ç¯3·î30Æü¡¢3480¥°¥é¥à¤È¤¤¤¦·ò¹¯¤ÊÂÎ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥½¥¯»á¤Ï1·î¤Ë½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢2¿Í¤Î½÷»ù¤Î´Ö¤Ë¤Ï3¤«·î¤â¤Îº¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£À¸¸å3¥«·î¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎ½Å¤Ï¿·À¸»ù¤ÎÌó2ÇÜ¤À¡£¤¹¤êÂØ¤¨¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÂèÆó¤Ë¡¢¥½¥¯»á¤Ï»Ò¶¡¤ò¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç»º¤ó¤À¤Î¤«¡£¥½¥¯»á¤Ë¤Ï½Ð»º¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤âÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¤Ç½Ð»º¤·¤¿·ÁÀ×¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥½¥¯»á¤Ï3Ç¯Á°¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö¥»¥ë¥Õ½Ð»º¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¼¤Î¥¥à»á¤Ï»ºÉØ¿Í²Ê¤Ç»º¤à¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Ì¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ó¤Ê¸¡º÷¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤Ã¤½¤ê½Ð»º¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿·ÁÀ×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Î¤Á¤ËÃæ±ûÆüÊó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖºÊ¤ò¡Ê½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡Ë¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥½¥¯»á¤ÎÉ×¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¤¢¤È¡¢ºÊ¤Î²¼Ãå»Ñ¤â¸«¤¿¤¬¡¢Ç¥ÉØ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤·Â¾¤ÎÃË¤È¤Î»Ò¤ò¤ß¤´¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤«¤Ð¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤¤¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·Á°½Ò¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÉ×¤âºÊ¤ÎÇ¥¿±¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Î×·î¤Ç¤â¤½¤ì¤Û¤É¤ª¤Ê¤«¤ÎÂç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤Ç¥ÉØ¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Âè»°¤Ë¡¢½÷»ù¤Ï¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç¤¹¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£¥¥à»á¤Ï»ºÉØ¿Í²Ê¤Ç½Ð»º¤·¡¢»º¸åÄ´Íý±¡¤È¤¤¤¦»ÜÀß¤Ç1½µ´Ö¡¢»º¸å¤Î¥±¥¢¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥½¥¯»á¤Î²È¤Ë½÷»ù¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤ÆµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·Ù»¡¤ÏºÇ½é¡¢¥¥à»á¤¬¥½¥¯»á¤Î²È¤Ë¤¤¤ë´Ö¤Ë¤¹¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Èµ¿¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¤Î¿·À¸»ù¼¼¤Ç¤¹¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤³¤Î»ºÉØ¿Í²Ê¤Ç¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ48»þ´Ö¸å¤Ë·ì±Õ¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎµÏ¿¤Ë¤ÏA·¿¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¥¥à»á¤«¤é¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎA·¿¡£¥¥à»á¤ÏB·¿¤Ç¤¢¤ê¡¢°äÅÁ»Ò·¿¤ÏBB·¿¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤¬²¿·¿¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âA·¿¤Î»Ò¶¡¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Âè»Í¤Ë¡¢¤â¤·¤¹¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¥¥à»á¤Î»º¤ó¤À»Ò¤Ï¤É¤³¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡£²î»à¤·¤¿3ºÐ»ù¤È¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê»Ò¶¡¤¬¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
À¤¤ÎÅìÀ¾¤òÌä¤ï¤Ê¤¤ÍÄ»ùµÔÂÔ¤ÎÈá·à
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²²Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¥à»á¤ÏÂåÍýÊì¤È¤·¤Æ»Ò¶¡¤ò»º¤ó¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤ò¤³¤Ã¤½¤êÃ¯¤«¤ËÅÏ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡ÖÉÔÇ¥¤Î¥¥à»á¤Ï¥½¥¯»á¤ÎÍñ»ÒÄó¶¡¤Ç»º¤ó¤À¤Î¤«¤â¡£¤À¤«¤é»Ò¶¡¤Ï¤Ò¤È¤ê¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥½¥¯»á¤¬¥¥à»á¤Î»Ò¶¡¤ò¤¹¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¤³¤Ã¤½¤ê³¤³°¤ØÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤·¤¿¤Î¤«¤â¡×¡£
¡¡Âè¸Þ¤Ë¡¢¥½¥¯»á¤¬Ë¾¤Þ¤Ê¤¤Ç¥¿±¤ò¤·¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤¼¿Í¹©Ç¥¿±ÃæÀä¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾õ¶·¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¡¢¥½¥¯»á¤¬ÂÛ»ù¤ÎÀ¸Â¸¸¢¤ä¿Í¸¢¤òÍýÍ³¤ËÃæÀä¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿½Ð»º¸å¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤ºÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤ï¤¶¤ï¤¶Ì¼¤Î»Ò¶¡¤È¤¹¤êÂØ¤¨¤¿¤Î¤«¡£
¡¡Ææ¤À¤é¤±¤Î¤³¤Î»ö·ï¤À¤¬¡¢ËÜ¼Á¤ÏÍÄ»ù¤ÎµÔÂÔ¡¢²î»à»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¶¡¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë»ÄÇ¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¼Â¤Ëµ¿Ìä¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤â2020Ç¯¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿Êì¿Æ¤¬5ºÐ¤ÎæÆ»ÎÏº¡Ê¤·¤ç¤¦¤¸¤í¤¦¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ò²î»à¤µ¤»¤¿»ö·ï¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë3ºÐ¤Îµ©²Ú¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ò8Æü´Ö¤â¼«Âð¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ²î»à¤µ¤»¤¿»ö·ï¤Ê¤É¡¢Èá¤·¤¤»ö·ï¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÄ»ù¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ëÈá»´¤Ê»ö·ï¤Ï¡¢¹ñ¤òÌä¤ï¤ºµ¯¤³¤ê¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó´Ú¹ñ¤Çµ¯¤¤¿¤³¤Î»ö·ï¤Û¤ÉÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¿¿Áê¤¬²òÌÀ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤è¤êÌ¤À®Ç¯¼ÔÎ¬¼èºáÍÆµ¿¤Ç¥½¥¯»á¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î»Ò¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄÉ²ÃÁÜºº¤È¤Ê¤ê¡¢»ö·ï¤ÏÌÂµÜÆþ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤À¤±¤Îµ¿Ìä¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤ÞÁÜºº¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¤â¤ä¤â¤ä´¶¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
É®¼Ô¡§¶â¸÷ ±Ñ¼Â