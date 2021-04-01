¥ä¥¯¥ë¥È¶ÛµÞ»öÂÖ¡ÄÀÄÌÚ¡¢ÆâÀî¤¬13Æü¤Þ¤Ç¼«Âð³ÖÎ¥¡¡¥³¥í¥ÊÍÛÀ¡¦À¾ÅÄ¤ÎÇ»¸üÀÜ¿¨¼Ô¤ËÇ§Äê
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È5¡¼3DeNA¡Ê2021Ç¯3·î31Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï31Æü¡¢À¾ÅÄÌÀ±ûÊá¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÍÛÀÈ½Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÝ·ò½ê¤Ë¤è¤êÇ»¸üÀÜ¿¨¼Ô¤ÈÆÃÄê¤µ¤ì¤¿ÀÄÌÚÀë¿Æ³°Ìî¼ê¡Ê39¡Ë¡¢ÆâÀîÀ»°ìÆâÌî¼ê¡Ê38¡Ë¤Ï4·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î¼«Âð³ÖÎ¥¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤ËÇ»¸üÀÜ¿¨¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿5¿Í¤ò´Þ¤à·×6¿Í¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤Ï¡ÖÆÃÎã2021¡×¤ÎÂÐ¾ÝÁª¼ê¤È¤·¤ÆËõ¾Ã¡£Æ±Æü¤ÎDeNAÀï¤ÏÂ¼¾å¤Î2¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥íÌîµå¤Ïº£Ç¯¤â¥³¥í¥Ê²¼¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤Î²¼¹î¾å¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¤¬¡¢³«Ëë5ÀïÌÜ¤Ç¡¢2ÈÖ¡¦ÀÄÌÚ¤È5ÈÖ¡¦ÆâÀî¤Î2¿Í¤Î¼ç¼´¤ò·ç¤¯»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£ºÇÃ»¤Ç14Æü¤«¤éÉüµ¢¤È²¾Äê¤·¤Æ¤â¡¢2¿Í¤Ï10»î¹ç¤Î·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡30Æü¤Ë´Ø·¸¼Ô1¿Í¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÍÛÀÈ½Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤Æ±Æü¤Ë´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é·×62¿Í¤¬PCR¸¡ºº¤ò¼õ¸¡¡£Á°Æü¤ÎDeNAÀï¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿À¾ÅÄ¤È20ÂåÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´¶À÷¤¬¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£µåÃÄ¤ÏÇ»¸üÀÜ¿¨¤Î²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥¹¥¢¥ì¥¹¡¢ÀÄÌÚ¡¢ÆâÀî¡¢»³ÅÄ¡¢À¾±º¡¢¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦»³Ìî¤Î6Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ1¿Í¤Ë¼«ÂðÂÔµ¡¤ò»Ø¼¨¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÝ·ò½ê¤«¤éÀÄÌÚ¤ÈÆâÀî¤¬Ç»¸üÀÜ¿¨¼Ô¤ËÆÃÄê¤µ¤ì¡¢´¶À÷¼Ô2¿Í¤È¤ÎºÇ½ªÀÜ¿¨Æü¤Ç¤¢¤ë30Æü¤ÎÍâÆü¤«¤é2½µ´Ö¸å¤Î4·î13Æü¤Þ¤Ç¼«Âð³ÖÎ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¡¢³ÖÎ¥¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÌá¤¹´ü´Ö¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÆüÊÆÄÌ»»2484°ÂÂÇ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤Ç¤â¤¢¤ëÀÄÌÚ¤Ï¸½ºß¡¢ÂÇÎ¨¡¦316¡£°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ç¥×¥íÄÌ»»2176°ÂÂÇ¤ÎÆâÀî¤âÆ±¡¦294¤È¹¥Ä´¤Ç¡¢Î¥Ã¦¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄË¤¤¡£¹âÄÅ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀï¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È·üÌ¿¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï11¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢ÀèÈ¯Ìî¼ê¤ÏÁ°Æü¤«¤é5¿ÍÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¤½¤Î¶ì¶¤Ë¤â¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç2Ï¢¾¡¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡´¶À÷¤·¤¿2¿Í¤ËÈ¯Ç®¤äÌ£³Ð¾ã³²¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Ï¼«Âð³ÖÎ¥Ãæ¡£ÆâÀî¡¢ÀÄÌÚ°Ê³°¤ÏÇ»¸üÀÜ¿¨¼Ô¤Ë¤Ï³ºÅö¤»¤º¡¢1Æü¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¡£¹âÄÅ´ÆÆÄ¤Ï¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¤Ë»³Ìî¤òÀèÈ¯¤µ¤»¡¢»³ÅÄ¤ÈÀ¾±º¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¾ì¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÌîµå¤ä¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤¦¡£¥Ô¥ó¥Á¤Î»þ¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤«¤¬¿Í´Ö¤ÎÂç¤¤µ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ°á³ÞµåÃÄ¼ÒÄ¹¤«¤é²þ¤á¤Æ´¶À÷Í½ËÉ¤ÎÃí°Õ´µ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼êÀö¤¤¤¦¤¬¤¤¾ÃÆÇ¤Î´¶À÷ÂÐºö¤ò»Ü¤·¤Æ¤â¡¢Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¡£Á´¹ñÅª¤Ë´¶À÷¼Ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¡£¡ÊÀÄ¿¹¡¡ÀµÀë¡Ë
¡¡¢ãÁ´¹ñ¤Ç2843¿Í¡¢¿·µ¬´¶À÷¤ÏÈùÁý·¹¸þ¢äÅìµþÅÔ¤Ï31Æü¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¤¬¿·¤¿¤Ë414¿ÍÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£3·î¤Î¹ç·×¤Ï9310¿Í¡£ºòÇ¯11·î°ÊÍè4¥«·î¤Ö¤ê¤Ë1Ëü¿Í¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ½Ü°Ê¹ß¤ÏÈùÁý¤¬Â³¤¡¢ºÆ³ÈÂç¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë2843¿Í¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Ç2000¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£2800¿Í°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1·î31Æü°Ê¹ß¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¡¢´¶À÷¼Ô¤ÎÆâÌõ¤ÏÂçºå599¿Í¡¢Ê¼¸Ë211¿Í¤Ê¤É¡£µÜ¾ë¤Î200¿Í¤ÈÀÄ¿¹¤Î81¿Í¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¦´¶À÷³ÈÂçËÉ»ßÆÃÎã2021¡ÊÄÌ¾Î¡¦ÆÃÎã2021¡Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤Î¤Û¤«¡¢ËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó²ÈÂ²¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤äÇ»¸üÀÜ¿¨¼Ô¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡Ö¥³¥í¥Ê¤Îµ¿¤¤¡×¤Ç½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤¹¤ëºÝ¤ËÅ¬ÍÑ¡£´¶À÷¤Îµ¿¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê°å»Õ¤Î½ê¸«¤â¤·¤¯¤Ï¿ÇÃÇ¤òÅº¤¨¤ì¤Ð¡¢10Æü´Ö¤ò·Ð¤Ê¤¯¤Æ¤âºÆÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¡£Ëõ¾Ã»þ¤ËÂå¤ï¤ê¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ï¡ÖÂåÂØ»ØÌ¾Áª¼ê¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å10Æü°ÊÆâ¤ËÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤ÎÁª¼ê¤È¤âÆü¿ô¤ÎÀ©Ìó¤Ê¤·¤ÇºÆÅÐÏ¿²ÄÇ½¡£¡¡¢¦¥×¥íÌîµå¤Îºòµ¨¤ÎÂçÎÌÆþ¤ìÂØ¤¨¡¡ºå¿À¤Ï9·î25Æü¤Ë»å¸¶¡¢ÍÛÀî¡¢´äÄç¡¢ÇÏ¾ì¤È1·³¥¹¥¿¥Ã¥Õ2¿Í¤Î·×6¿Í¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢µåÃÄ¤¬Ç»¸üÀÜ¿¨¼Ô°·¤¤¤È¤·¤¿Ê¡Î±¡¢¹¾±Û¡¢ÌÚÏ²¡¢¾®ÎÓ¤ò´Þ¤à10Áª¼ê¤òÆÃÎã2020¤ÇËõ¾Ã¡£Æ£Ï²¤é9Áª¼ê¤ò¾º³Ê¤µ¤»¡¢Æ±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤òÀï¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï10·î6Æü¤ËÀ¶ÅÄ¡¢²®Ìî¡¢Ä»Ã«¡¢³ÑÃæ¤é7Áª¼ê¤¬ÍÛÀÈ½Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¡£4Æü¤ËÍÛÀÈ½Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿´ä²¼¤ä¡¢Ç»¸üÀÜ¿¨¼Ô¤é¤ò´Þ¤á11¿Í¤òËõ¾Ã¤·¡¢11¿Í¤ò¶ÛµÞ¾º³Ê¤µ¤»¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£