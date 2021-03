大ヒット公開中の『シン・エヴァンゲリオン劇場版』より、新たな映像、追告A、追告Bがカラー公式YouTubeにて公開された。

追告Aは劇中で使用された松任谷由実の名曲「VOYAGER〜日付のない墓標」のカバー楽曲に乗せて、映画に登場する第3村のシーンを含み描かれた90秒。追告Bは鷺巣詩郎による楽曲「this is the dream, beyond belief...」に乗せて、劇中の戦闘シーンを中心に描かれた90秒。双方ともに作品の魅力の一部が垣間見える映像となっている。

映画は、公開初日からの21日間累計で興行収入60億7,821万1,750円、観客動員数396万1,480人を記録。『エヴァンゲリオン』シリーズ最高記録となる、興行収入53億円、観客動員382万人を記録した前作『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』(2012年公開)を超え、興行収入・観客動員ともにシリーズ最高記録を更新している。

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は大ヒット公開中

(C)カラー

