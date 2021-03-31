³Ø¹»¤Ç¤Ï°Õ³°¤È³Ø¤Ð¤Ê¤¤ ¡í¼ñÌ£¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¼Â¡í ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª¡ÖÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ë²ÝÂê¡×¡ÖËÜÅö¤½¤ÎÄÌ¤ê¡×
³°²Ê°å¤±¤¤¤æ¤¦ (»³ËÜ·ò¿Í, Takehito Yamamoto) ¡Ê@keiyou30¡Ë¤µ¤ó¤Î¡ÖÏ·¸å¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÍ§Ã£¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë²¿¤«¤ò¤ä¤ë¤È³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¶µ¤ï¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¼ñÌ£¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆÀ¤À¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï°Æ³°³Ø¤Ð¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤«¤é¡ÖÏ·¸å¡×¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢¸å¼Ô¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£
- ³°²Ê°å¤±¤¤¤æ¤¦ (»³ËÜ·ò¿Í, Takehito Yamamoto) (@keiyou30) 09:00 AM - 01 Jan 1970
¼ñÌ£¤â¡¢¡Ö³Ú¤·¤àµ»½Ñ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö½¬ÆÀ¤¹¤ë¡×É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ÈÂÎµ¡Ç½¤ÎÍî¤Á¤¿Ï·¸å¤À¤È¤½¤Î¥³¥¹¥È¤Ï¤°¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£
¿´¿È¤È¤â¤Ë½ÀÆð¤Ê¼ã¤¤º¢¤³¤½¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¤«¤¸¤Ã¤Æ°ì¿Í¤Ç¤Ç¤¤ë¼ñÌ£¤òÁý¤ä¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¦¡£
- ³°²Ê°å¤±¤¤¤æ¤¦ (»³ËÜ·ò¿Í, Takehito Yamamoto) (@keiyou30) March 17, 2021
³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
³Ø¹»¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö½¸ÃÄ¹ÔÆ°¡×¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸½ºß60ºÐ(¤â¡¼¤¹¤°61)¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÅ´Æ»¤¬¹¥¤¤Çº£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤âÂ¿¼ñÌ£¤Ç»Å»ö¸å¤Ï»£±Æ¤ÈÊÔ½¸¤ÎËèÆü¤Ç²Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±Ç¯Âå¤ÇÌµ¼ñÌ£¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦µï¤Þ¤¹¡£²¿¤Ç¤â¶½Ì£»ý¤Á¤ä¤ì¤Ð³Ú¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤¹¡£
- Æâ»³ ÇîÌÀ (@toyamachitetsu) March 19, 2021
¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£ÄêÇ¯¸å¤ÎÉã¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢³°½Ð¤òÈ¼¤¦¼ñÌ£¤È²È¤Ç¤Ç¤¤ë¼ñÌ£¤¬Î¾Êý¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ë¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- shii/´Å¼ò°û¤ß¤¿¤¤♡ (@moegi5050) March 17, 2021
ÄêÇ¯¸å¡Á¿ÈÂÎ¤¬¾æÉ×¤Ê´ü´Ö
¡¦¥Ð¥¤¥¯¤¬°Õ³°¤È¤¤¤¤¡£
´ÊÃ±¤Ë¥Ð¥¤¥¯Ãç´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢·ë¹½³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥¯Ãç´Ö¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
- akkyi2 (@akkyi2) March 18, 2021
°ì¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¼ñÌ£¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î "°ì¿ÍÍ·¤Ó" ¤«¤éÇÉÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬°ì¿ÍÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¤Ï¤ß¤¸¤á¤Ç¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÖÃ¯¤«¤¤¤Ê¤¤¤È²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¼ñÌ£¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¼«Á³¤ËÆ±¹¥¼Ô¤ÎÎØ¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¿ÍÍ·¤Ó¤Î¹¥¤¤Ê»Ò¤Ï¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
- Jinjin (@Borboleta7552) March 18, 2021
¤³¤ì¤Ï°Õ³°¤ÈÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ë²ÝÂê¤Ç¼«Ê¬¤â»Ò¶¡Ã£¤â¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤ÇÃ±ÆÈ¹ÔÆ°¤¬Â¿¤¤¤È¶µ»Õ¥µ¥¤¥É¤¬·Ú¤¯ÌäÂê»ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¶µ»Õ¤Î¸Ä¿Íº¹¤ÇµöÍÆÈÏ°Ï¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¡Ä¤Ã¤Æ¥í¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó»þÂå¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æº£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹(-_-)
- ¤³¤°¤Þ¤ê¡¼¤Ì (@kogumariene) March 18, 2021
¤¿¤¯¤µ¤óÍ§Ã£¤òºî¤ë¤Ë¼ê¤³¤º¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð°ì½ï¤Ë²¿¤«¤ä¤ë¤Ë¼ê¤³¤º¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤·½ÐÍè¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë
1¿Í¤â°Æ³°³Ú¤·¤¤¤è¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¬¹¤¬¤ì¤ÐÆ¨¤²Æ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í
- year (@year77322337) March 18, 2021
ËÜÅö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢1¿Í¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¼ñÌ£¤¬(¤â)¤¢¤ë¤È¿ÍÀ¸³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼¤«³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤ï¤é¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤í1¿Í¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë»ùÆ¸¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ëº®¤¶¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤Ê¤è¡×¤È¤«ÂçÀª¤ÇÍ·¤Ö¤è¤¦¤ËÍ¡¤·¤¿¤ê¡¢1¿Í¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¡Ä
- ¤æ¤¤¤«¤ê¤ó (@OioiYumewo) March 18, 2021
°ì¿Í¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¿¤é¡¢Æ±¤¸²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÃç´Ö¤È·Ò¤¬¤ë»ö¤â¤Ç¤¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£
½¸ÃÄ¤ÇÍ·¤Ö»ö¤¬¶ìÄË(ÆÃ¤Ë³ØÀ¸»þÂå)¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯(¤½¤â¤½¤â¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¡âÍ§Ã£¤È¤¤¤¦³µÇ°¤À¤Ã¤¿)¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç°ì¿ÍÍ·¤Ó¤ËË×Æ¬¡£
¤½¤·¤ÆSNS¤ÇÆ±¤¸¼ñÌ£¤ò»ý¤ÄÂ¾ÉÜ¸©¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¥ª¥Õ²ñ¤Ë¶½¤¸¤ë¸½ºß¡£(¤ª¤Î¤ì¥³¥í¥Ê..)
- ÁóºêÜô»ÒinV¢÷B (@solfatine) March 18, 2021
¡Ö°ì¿Í¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¼ñÌ£¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆÀ¤À¡×¤È¤¤¤¦¤«°ì¿Í¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¼ñÌ£¤ò»ý¤ÄÂ¿¤¯¤ÎÆ±¹¥¼Ô¤ÈÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤è¤Í(¾Ð)
- ¾¼ÏÂ¤Î¥Ï¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥ó (@tomatosukisuki1) March 18, 2021
Ç¯ÂåÌä¤ï¤ºÃç´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÏ·¸å¤â¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤è¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë»ö¤Ï»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤éÂ¨¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë»ö¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¤ç¤¦¤«¡£