マーベル映画『ブラック・ウィドウ』の新たな日本公開日が7月9日に決定した。先んじて発表されていたアメリカと同様に、日本でも劇場とディズニープラス プレミア アクセスでの同時公開となる。(※「プレミア アクセス」はディズニープラスの会員が追加料金を支払うと視聴できるサービス)

これはウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社が31日、日本における劇場公開スケジュールの延期ならびに公開形態の変更として発表したもの。エマ・ストーン主演でディズニーヴィランの誕生秘話を描いた『クルエラ』も、5月28日に劇場とディズニープラス プレミア アクセスでの同時公開となる。

また、マーベルのアジア系ヒーロー、シャンチーを主人公にした『シャンチー・アンド・ザ・レジェンド・オブ・ザ・テン・リングス(原題) / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings』の日本公開日も、全米公開日の変更に伴い、9月3日に変更された。(編集部・市川遥)