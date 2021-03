ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」とTVアニメ第2期とのコラボイベント開催など、新情報が多数発表された。

ゲームの企画・開発・運営事業を展開するCygamesは、弊社が展開するクロスメディアコンテンツ「ウマ娘 プリティーダービー」について、2021年3月29日に配信された「ぱかライブ TVVol.5」にて、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」TVアニメ第2期とのコラボイベント開催など、新情報を多数発表した。

ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」400万ダウンロード突破! ジュエル 1500個プレゼント!



ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」の 400万ダウンロード突破を発表。

400万ダウンロード突破を記念して、2021年4月30日(金)23:59までにゲームを開始したプレイヤー全員にジュエル1,500個が贈られる。

その他「ぱかライブ TV Vol.5」番組内で発表したゲーム内アイテムのプレゼント内容は、公式ポータルサイトのお知らせまたはゲーム内お知らせにてご確認ください。

※受け取り期限はプレゼントにお贈りしてから30日間。

※受け取り期限が切れたプレゼントは自動的に削除される。受け取りはお早めに。

TVアニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」のゲーム内コラボ情報を発表!

ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」内にて、TVアニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」とのコラボが決定した。

2021年3月30日(火)に新たに登場する育成ウマ娘「[ビヨンド・ザ・ホライズン]トウカイテイオー」「[エンド・オブ・スカイ]メジロマックイーン」のほか、同日から開催するストーリーイベント「Brand-new Friend」が発表された。

ストーリーイベントでは、TVアニメキャラクターデザイン・総作画監督を務める椛島洋介さん描きおろしのイラストを用いたサポートカードを獲得できる。

●新たに登場する育成ウマ娘

▲左から「[ビヨンド・ザ・ホライズン]トウカイテイオー」、「[エンド・オブ・スカイ]メジロマックイーン」



■ストーリーイベント「Brand-new Friend」

<開催期間>

2021年3月30日(火)12:00〜2021年4月15日(木) 11:59



<イベント報酬>

・イベント限定 SSR サポートカード「[Just keep going.]マチカネタンホイザ」

・イベント限定 SR サポートカード「[むじゃむじゃむじゃき]ナイスネイチャ」



また、イベント限定ストーリー1 話を読むことで解放される楽曲「ユメヲカケル!」の一部がYouTubeで公開された。



その他イベントに関する詳細は、イベント開催時に公式ポータルサイトやゲーム内に掲載されるお知らせをご確認ください。

次回レジェンドレースの内容を発表!舞台はスプリンターズステークス!



次回のレジェンドレースの舞台は「スプリンターズステークス」(中山 芝 1200m)。快速自慢の集まる短距離 G機

LEGEND ウマ娘たちとの対決をどうぞお楽しみに。

次回レジェンドレースは 4月中頃に開催予定。

新しいレースコンテンツ「チャンピオンズミーティング」開発中!

トレーナー同士による対戦を楽しめる新しいレースコンテンツ「チャンピオンズミーティング」を開発中。

チーム競技場とは異なる楽しみ方ができるコンテンツとなる予定。



新育成シナリオ追加決定!

「新設!URA ファイナルズ」に続く、新たな育成シナリオの追加が決定した。

新たに追加される育成シナリオには、新キャラクター「樫本理事長代理」が登場。

新育成シナリオは近日追加予定となる。

▲新キャラクター

ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」韓国語版と簡体字版のリリースが決定!

ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」の韓国語版と簡体字版がリリースされることが決定した。韓国や中国大陸にお住まいの方にもゲームを楽しんでいただける。

本取り組みを皮切りに、今後、さらなる海外への展開も予定されている。

ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」レース実況と解説のキャストを発表!

ゲーム内のレースを盛り上げる実況と解説のキャストを発表した。

レース展開によって柔軟に変化する実況と解説もぜひ注目だ。

「ウマ娘 プリティーダービー」3rd イベント 2021年8月に開催決定!

約3年ぶりとなる大型リアルイベント「ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT「WINNING DREAM STAGE」」の開催が決定した。

あわせて、「ぱかライブ TV Vol.5」番組内で公開したイベント告知動画がYouTube にて公開された。



■ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT「WINNING DREAM STAGE」

開催日:2021年8月28日(土)、29日(日)

会場:東京ガーデンシアター

イベントの詳細は後日発表。

TVアニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」Blu-ray 購入者限定イベントの詳細を発表!

TVアニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」Blu-ray「ウマ箱2」第 1 コーナーの購入者限定スペシャルイベントの詳細が発表された。

本イベントは購入者限定の配信イベントとなり、一部のお客様を抽選で現地に招待。

さらに、イベントの一部はウマ娘公式 YouTube チャンネル「ぱかチューブっ!」にて無料で配信予定。

現地観覧や応募規約の詳細は、Blu-ray「ウマ箱2」第 1 コーナーの封入用紙をご確認ください。

■ウマ娘 プリティーダービー Twinkle Holiday

開催日:2021年7月11日(日)

場所:江戸川区総合文化センター 大ホール

出走者:

Machico(トウカイテイオー役)、佐伯伊織(キングヘイロー役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)、花井美春(ツインターボ役)、田澤茉純(イクノディクタス役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、長谷川育美(ミホノブルボン役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、立花日菜(サトノダイヤモンド役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)

※出走者、内容は予告なく変更になる場合がございます

「ウマ娘 プリティーダービー」表紙&特集の「週刊ファミ通」2021年4月15日号が4月1日(木)に発売!

描きおろし表紙イラストが目印の「週刊ファミ通」2021年4月15日号が 2021年4月1日(木)に発売される。

3月30日(火)から開催される TVアニメコラボイベントなどの最新情報をはじめ、和氣あず未さん、高野麻里佳さん、Machico さんへのインタビューや開発スタッフインタビューなど、内容盛りだくさんの特集が掲載される。



■週刊ファミ通 2021年4月15日号

発売日:2021年4月1日(木)



徳井青空がMCを務める「ファミ通 presents ウマ娘研究会!」4月11日(日)本放送スタート!

テイエムオペラオー役の徳井青空さんが MC として、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」をプレイする番組「ファミ通presents ウマ娘研究会!」の本放送が、2021年4月11日(日)より開始。



■ファミ通 presents ウマ娘研究会!

配信予定:隔週で放送予定

MC:徳井青空(テイエムオペラオー役)

チャンネル: https://ch.nicovideo.jp/umamusumeken

※無料の本編は、YouTube チャンネル“ファミ通 TUBE”内でもご視聴いただけます。

会員月額:550 円(税込)

関西テレビの競馬公式 YouTube チャンネル「カンテレ競馬」で特別コラボ番組が配信中!



数々の名実況を生んだレジェンド競馬アナウンサー、杉本清さんと名馬たちの知られざるエピソードなどを大いに語る特別コラボ番組が:YouTube チャンネル「カンテレ競馬」にて配信中。

ナイスネイチャ役の前田佳織里さんとゴールドシップ役の上田瞳さんが、ウマ娘のモデルとなった競走馬のトウカイテイオーやメジロマックイーンの話などを伺います。



■カンテレ競馬×ウマ娘 プリティーダービー

ゴールドシップとナイスネイチャがレジェンド競馬アナウンサー・杉本清にあの名馬たちのことを聞いちゃいました!

視聴方法:YouTube チャンネル「カンテレ競馬」

配信 URL:https://youtu.be/canwFbnhF3M

出演者:杉本清(元カンテレ競馬アナウンサー)、吉原功兼(関西テレビアナウンサー)、服部優陽(関西テレビアナウンサー)、上田瞳(ゴールドシップ役)、前田佳織里(ナイスネイチャ役)

TVアニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」Blu-ray「ウマ箱2」第2コーナージャケット解禁!

2021年6月23日(水)に発売される TVアニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」Blu-ray「ウマ箱2」第2コーナーの描き下ろしジャケットが発表された。

第2コーナーは、勝負服姿とは異なる雰囲気が魅力的なライスシャワーとミホノブルボンの描き下ろし原作イラスト。

▲「ウマ箱2」第2コーナー描き下ろしジャケット



商品の詳細は、アニメ公式サイトのBlu-rayページをご覧ください。

公式生配信番組「ぱかライブ TV Vol.6」4月24日(土)に放送予定!



公式生配信番組「ぱかライブTV」第6弾「ぱかライブ TV Vol.6」の放送が決定した。

次回放送は、4月24日(土)を予定。

出走者など、詳しい情報は後日公式サイト、公式 Twitterにてお知らせ。



【ゲーム情報】

■ウマ娘 プリティーダービー

配信開始日:

スマートフォン版 2021年2月24日(水)

DMM GAMES 版 2021年3月10日(水)

開発・運営:株式会社 Cygames

対応機種:iOS/Android/PC

スマートフォン版推奨環境: iOS 11.0 以上、Android OS 6.0 以上

DMM GAMES 版動作環境:

対応 OS Windows 8.1 / 10 (64bit)

CPU Core i3-4360/AMD A8-7650K 同等以上

メモリ 8GB 以上必須

グラフィック GeForce GTX 750Ti or Radeon R7 250X 以上

DirectX バージョン 11 以上

解像度 1920×1080



【作品情報】

■TVアニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」

<放送情報>

TOKYO MX 毎週月曜 24:00〜

BS11 毎週月曜 24:00〜

関西テレビ 毎週月曜 26:10〜

サガテレビ 毎週水曜 24:25〜

AT-X 毎週月曜 21:30〜

※放送日時は予告なく変更になる可能性がございます。

※配信情報は公式サイトをご覧ください。

<スタッフ>

原作 Cygames

監督 及川 啓

助監督 成田 巧

シリーズ構成 Cygames

キャラクターデザイン・総作画監督 椛島 洋介

キャラクターデザイン 辻 智子

総作画監督 藤本 さとる

メインアニメーター 式地 幸喜・小畑 賢・中島 順・宗圓 祐輔

制作協力 P.A.WORKS

美術監督 岡本 穂高

色彩設計 中野 尚美

撮影監督 並木 智

3D 監督 吉良 柾成

編集 郄橋 歩

音響監督 森田 祐一

音楽プロデュース 岩代 太郎

音楽 UTAMARO movement

アニメーション制作 スタジオ KAI

製作 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」製作委員会

<キャスト>

トウカイテイオー Machico

メジロマックイーン 大西 沙織

スペシャルウィーク 和氣 あず未

サイレンススズカ 高野 麻里佳

ウオッカ 大橋 彩香

ダイワスカーレット 木村 千咲

ゴールドシップ 上田 瞳

シンボリルドルフ 田所 あずさ

ナイスネイチャ 前田 佳織里

ツインターボ 花井 美春

イクノディクタス 田澤 茉純

マチカネタンホイザ 遠野 ひかる

メジロパーマー のぐち ゆり

ダイタクヘリオス 山根 綺

ミホノブルボン 長谷川 育美

ライスシャワー 石見 舞菜香

ビワハヤヒデ 近藤 唯

ナリタタイシン 渡部 恵子

ウイニングチケット 渡部 優衣

キタサンブラック 矢野 妃菜喜

サトノダイヤモンド 立花日菜

トレーナー 沖野 晃司

東条ハナ 豊口 めぐみ

●OP&ED テーマ

■OPテーマ「ユメヲカケル!」

スペシャルウィーク (CV. 和氣 あず未)、サイレンススズカ (CV. 高野 麻里佳)、トウカイテイオー(CV. Machico)、ウオッカ(CV. 大橋 彩香)、ダイワスカーレット(CV. 木村 千咲)、ゴールドシップ(CV. 上田 瞳)、メジロマックイーン(CV. 大西 沙織)

■EDテーマ「木漏れ日のエール」

トウカイテイオー(CV. Machico)、メジロマックイーン(CV. 大西 沙織)



