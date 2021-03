1位と2位にランクインした本は、先週と変わりませんでした(写真:zak/PIXTA)

ハンセン著『スマホ脳』も連続2位

今週(3月21日〜27日)のランキングでは、前週も1位だった『本当の自由を手に入れる お金の大学』(両@リベ大学長著、朝日新聞出版)が2週連続で1位に輝いた。アマゾンによると、特定の要因はなく、安定して注文が入っているという。





2位には、前週も2位だった『スマホ脳 (新潮新書)』(アンデシュ・ハンセン著、新潮社)がランクインした。アマゾンによると、特定の要因はなく、安定して注文が入っているという。

3位には、前週7位だった『人新世の「資本論」 (集英社新書)』(斎藤幸平著、集英社)がランクインした。アマゾンによると、テレビ朝日『グッド!モーニング』の「池上彰ニュース検定」で紹介されたことが影響しているのではないかという。

前週118位から16位に順位が急上昇したのが、『安いニッポン 「価格」が示す停滞 (日経プレミアシリーズ)』(中藤玲著、日本経済新聞出版)だった。『日本経済新聞』掲載が影響している模様だ。

■ ビジネス・経済書 売り上げ上位1〜49 (3/21〜27)順位先週順位書名筆者出版社11本当の自由を手に入れる お金の大学両@リベ大学長朝日新聞出版22スマホ脳 (新潮新書)アンデシュ・ハンセン新潮社37人新世の「資本論」 (集英社新書)斎藤 幸平集英社45さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 新版 ストレングス・ファインダー2.0トム・ラス日本経済新聞出版518勝てるデザイン前田 高志幻冬舎68「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。藤吉 豊日経BP73ルワンダ中央銀行総裁日記 (中公新書)服部 正也中央公論新社862030年:すべてが「加速」する世界に備えよピーター・ディアマンディスNewsPicksパブリッシング916オードリー・タン デジタルとAIの未来を語るオードリー・タンプレジデント社104仕事と人生 (講談社現代新書)西川 善文講談社1129入社1年目ビジネスマナーの教科書金森 たかこプレジデント社〃9現代語訳 論語と算盤 (ちくま新書)渋沢 栄一筑摩書房13226無名の男がたった7年で 270億円手に入れた物語竹之内 教博扶桑社1427【Amazon.co.jp 限定】 Excel 最強の教科書[完全版]藤井 直弥SBクリエイティブ1513独学大全 絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のための55の技法読書猿ダイヤモンド社16118安いニッポン 「価格」が示す停滞 (日経プレミアシリーズ)中藤 玲日本経済新聞出版1714会計クイズを解くだけで財務3表がわかる 世界一楽しい決算書の読み方大手町のランダムウォーカーKADOKAWA1821嫌われる勇気岸見 一郎ダイヤモンド社1922心理的安全性のつくりかた石井 遼介日本能率協会マネジメントセンター2010起業の天才!: 江副浩正 8兆円企業リクルートをつくった男大西 康之東洋経済新報社2126イシューからはじめよ安宅和人英治出版22122040年の未来予測成毛 眞日経BP2315よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図鑑大野萌子サンマーク出版2424人は話し方が9割永松 茂久すばる舎2531恐れのない組織エイミー・C・エドモンドソン英治出版26291ライフピボット 縦横無尽に未来を描く 人生100年時代の転身術 (できるビジネス)黒田悠介インプレス27-生きるのがつらいときに読む ブッダの言葉光澤裕顕SBクリエイティブ2853入社1年目の教科書岩瀬 大輔ダイヤモンド社2988【発売即重版】マイノリティデザインー弱さを生かせる社会をつくろう(ライツ社)澤田智洋ライツ社3035反応しない練習 あらゆる悩みが消えていくブッダの超・合理的な「考え方」草薙龍瞬KADOKAWA/中経出版3117FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣ハンス・ロスリング日経BP3220リーダーの仮面 ーー 「いちプレーヤー」から「マネジャー」に頭を切り替える思考法安藤広大ダイヤモンド社3346爆速成長マネジメントイラッド・ギル日経BP3430超★営業思考金沢 景敏ダイヤモンド社3569コンサル一年目が学ぶこと大石 哲之ディスカヴァー・トゥエンティワン36631分で話せ 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術伊藤 羊一SBクリエイティブ37401%の努力ひろゆきダイヤモンド社3845人を動かす 文庫版D・カーネギー創元社3959できる上司は会話が9割: 「困った部下」が戦力に変わる、コーチングのスゴ技 (単行本)林 健太郎三笠書房4043世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 人生のモヤモヤから解放される自己理解メソッド八木 仁平KADOKAWA4137「お金の流れ」がたった1つの図法でぜんぶわかる 会計の地図近藤哲朗ダイヤモンド社4257デイトレードオリバー ベレス日経BP4381リフレクション(REFLECTION) 自分とチームの成長を加速させる内省の技術熊平 美香ディスカヴァー・トゥエンティワン4474未来を実装する馬田隆明英治出版455838年連戦連勝 伝説の株職人が教える 究極の神チャート術 株は3つのサインが読めればいい!相場師朗SBクリエイティブ4643予想どおりに不合理: 行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」 (ハヤカワ・ノンフィクション文庫)ダン アリエリー早川書房4723世界最高の話し方岡本 純子東洋経済新報社4824大丈夫!すべて思い通り。 一瞬で現実が変わる無意識のつかいかたHonamiKADOKAWA49394三位一体の経営中神康議ダイヤモンド社〃NEWゼロから年商10億円企業を創る松本剛徹ぱる出版

■ ビジネス・経済書 売り上げ上位51〜99 (3/21〜27)順位先週順位書名筆者出版社5163THE MODEL(MarkeZine BOOKS) マーケティング・インサイドセールス・営業・カスタマーサクセスの共業プロセス福田 康隆翔泳社52143ビジネス小説 もしも徳川家康が総理大臣になったら眞邊明人サンマーク出版5338漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則ジョージ・S・クレイソン文響社54394経営トップの仕事 戦略参謀の改革現場から50のアドバイス稲田 将人ダイヤモンド社55113メモの魔力 The Magic of Memos (NewsPicks Book)前田 裕二幻冬舎〃67沈黙のWebライティング -Webマーケッター ボーンの激闘-〈SEOのためのライティング教本〉松尾 茂起エムディエヌコーポレーション5732妄想する頭 思考する手 想像を超えるアイデアのつくり方 (単行本)暦本 純一祥伝社58105経営者になるためのノート ([テキスト])柳井 正PHP研究所〃34LIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界デビッド・A・シンクレア東洋経済新報社6062エッセンシャル思考 最少の時間で成果を最大にするグレッグ マキューンかんき出版6152三行で撃つ 〈善く、生きる〉ための文章塾近藤 康太郎CCCメディアハウス6290世界標準の経営理論入山 章栄ダイヤモンド社6349バカでも稼げる 「米国株」高配当投資バフェット太郎ぱる出版64142「不連続な変化の時代」を生き抜く リーダーの「挫折力」冨山 和彦PHP研究所〃39発達障害サバイバルガイド 「あたりまえ」がやれない僕らがどうにか生きていくコツ47借金玉ダイヤモンド社6641ゼロ秒思考 頭がよくなる世界一シンプルなトレーニング赤羽 雄二ダイヤモンド社6785道をひらく松下 幸之助PHP研究所6897一流の頭脳アンダース・ハンセンサンマーク出版〃95人事の組み立て~脱日本型雇用のトリセツ~欧米のモノマネをしようとして全く違うものになってしまい続けた日本の人事制度海老原 嗣生日経BP70140【新版】財務3表一体理解法 (朝日新書)國貞 克則朝日新聞出版7150なるほどデザイン〈目で見て楽しむ新しいデザインの本。〉筒井 美希エムディエヌコーポレーション7233世界のお金持ちが実践するお金の増やし方高橋 ダンかんき出版7373アイデアのつくり方ジェームス W.ヤングCCCメディアハウス74121ビジネスパーソンのためのクリエイティブ入門原野 守弘クロスメディア・パブリッシング(インプレス)〃94株を買うなら最低限知っておきたい ファンダメンタル投資の教科書 改訂版足立 武志ダイヤモンド社7653「具体⇄抽象」トレーニング 思考力が飛躍的にアップする29問 (PHPビジネス新書)細谷 功PHP研究所77116行動が結果を変える ハック大学式 最強の仕事術ハック大学 ぺそソシム7884新 コーチングが人を活かす鈴木 義幸ディスカヴァー・トゥエンティワン792811分で話せ2【超実践編】 世界のトップが絶賛した即座に考えが“まとまる"“伝わる"すごい技術伊藤羊一SBクリエイティブ8077図解 人材マネジメント 入門 人事の基礎をゼロからおさえておきたい人のための「理論と実践」100のツボ坪谷 邦生ディスカヴァー・トゥエンティワン81161入社1年目の教科書 ワークブック岩瀬 大輔ダイヤモンド社8279影響力の武器[第三版]: なぜ、人は動かされるのかロバート・B・チャルディーニ誠信書房〃148完訳 7つの習慣 人格主義の回復(新書サイズ)スティーブン・R・コヴィーキングベアー出版84118GIVE & TAKE 「与える人」こそ成功する時代 (単行本)アダム グラント三笠書房〃92NO RULES(ノー・ルールズ) 世界一「自由」な会社、NETFLIXリード・ヘイスティングス日本経済新聞出版86113失敗の本質戸部 良一中央公論新社〃102失敗の科学 失敗から学習する組織、学習できない組織マシュー・サイドディスカヴァー・トゥエンティワン〃98論語と算盤 (角川ソフィア文庫)渋沢 栄一KADOKAWA〃9099.9%は幸せの素人星 渉KADOKAWA〃155日本航空一期生 (中公文庫)中丸 美繪中央公論新社9176シリコンバレーの一流投資家が教える 世界標準のテクノロジー教養山本 康正幻冬舎9279シュガーマンのマーケティング30の法則 お客がモノを買ってしまう心理的トリガーとはジョセフ・シュガーマンフォレスト出版93101超雑談力 人づきあいがラクになる 誰とでも信頼関係が築ける (五百田達成の話し方シリーズ)五百田 達成ディスカヴァー・トゥエンティワン9481USJを劇的に変えた、たった1つの考え方 成功を引き寄せるマーケティング入門森岡 毅KADOKAWA/角川書店95108AI分析でわかった トップ5%社員の習慣越川 慎司ディスカヴァー・トゥエンティワン96602025年を制覇する破壊的企業 (SB新書)山本康正SBクリエイティブ〃189Google式10Xリモート仕事術平塚 知真子ダイヤモンド社9874マーケターのように生きろ: 「あなたが必要だ」と言われ続ける人の思考と行動井上 大輔東洋経済新報社9963チームワーキング ケースとデータで学ぶ「最強チーム」のつくり方中原 淳日本能率協会マネジメントセンター〃384整える習慣 (日経ビジネス人文庫)小林 弘幸日本経済新聞出版

■ ビジネス・経済書 売り上げ上位101〜150 (3/21〜27)順位先週順位書名筆者出版社10170ビジネスの未来 エコノミーにヒューマニティを取り戻す山口 周プレジデント社102105【Amazon.co.jp 限定】 売れるコピーライティング単語帖 探しているフレーズが必ず見つかる言葉のアイデア2000 (特典:ふとした瞬間、コピーが降りてくる「言葉のアイデア壁紙」)神田昌典SBクリエイティブ103331カスタマーサクセス・プロフェッショナルアシュヴィン・ヴァイドゥヤネイサン英治出版104-教養としてのAI講義 ビジネスパーソンも知っておくべき「人工知能」の基礎知識メラニー・ミッチェル日経BP10563ビジネススクールで身につける 会計×戦略思考大津 広一日本経済新聞出版〃NEWオンライン研修ハンドブック中村 文子日本能率協会マネジメントセンター107152生き方稲盛和夫サンマーク出版108107「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考末永 幸歩ダイヤモンド社〃100両利きの経営チャールズ・A. オライリー東洋経済新報社11099いちばん儲かる! Amazon輸入ビジネスの極意[第2版]竹内亮介秀和システム〃218対峙力 誰にでも堂々と振る舞えるコミュニケーション術寺田 有希クロスメディア・パブリッシング(インプレス)〃55進化思考太刀川英輔海士の風〃604EC担当者 プロになるための教科書株式会社いつもマイナビ出版〃580小さな会社の〈人を育てる〉賃金制度のつくり方 「やる気のある社員」が辞めない給与・賞与の決め方・変え方山元 浩二日本実業出版社〃152この一冊で全部わかる ビジネスモデル 基本・成功パターン・作り方が一気に学べる根来龍之SBクリエイティブ116125武器としての図で考える習慣: 「抽象化思考」のレッスン平井 孝志東洋経済新報社11796東大生が書いた 問題を解く力を鍛えるケース問題ノート 50の厳選フレームワークで、どんな難問もスッキリ「地図化」東大ケーススタディ研究会東洋経済新報社〃71ジョブ型人事制度の教科書 日本企業のための制度構築とその運用法柴田 彰日本能率協会マネジメントセンター119102大人の語彙力ノート 誰からも「できる! 」と思われる齋藤 孝SBクリエイティブ120126知りたいことが全部わかる!不動産の教科書池田 浩一ソーテック社121112チーズはどこへ消えた?スペンサー ジョンソン扶桑社122130ビジネスエリートになるための 教養としての投資奥野 一成ダイヤモンド社123131セールスコピー大全:見て、読んで、買ってもらえるコトバの作り方大橋 一慶ぱる出版〃195他者と働く──「わかりあえなさ」から始める組織論 (NewsPicksパブリッシング)宇田川 元一NewsPicksパブリッシング1251204時間のエクセル仕事は20秒で終わる ノンプログラマーのGAFA部長が教えるExcelマクロ入門寺澤 伸洋ダイヤモンド社〃281確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力森岡 毅KADOKAWA/角川書店127149自己肯定感を上げる OUTPUT読書術アバタロークロスメディア・パブリッシング(インプレス)〃172RANGE(レンジ)知識の「幅」が最強の武器になるデイビッド・エプスタイン日経BP12989学びを結果に変えるアウトプット大全 (サンクチュアリ出版)樺沢紫苑サンクチュアリ出版13013510万円から始めて資産を200倍にする小型成長株投資長田 淳司フォレスト出版131204DX戦略立案書デビッド ロジャース白桃書房132108ブルシット・ジョブデヴィッド・グレーバー岩波書店133234完訳 7つの習慣 人格主義の回復スティーブン・R.コヴィーキングベアー出版〃442Au オードリー・タン 天才IT相7つの顔アイリス チュウ文藝春秋135165沈黙のWebマーケティング -Webマーケッター ボーンの逆襲-アップデート・エディション松尾 茂起エムディエヌコーポレーション〃104マインドセット「やればできる! 」の研究キャロル・S・ドゥエック草思社〃135アフターデジタル2 UXと自由藤井 保文日経BP〃110非常識に生きる堀江 貴文小学館集英社プロダクション139161ドリルを売るには穴を売れ佐藤 義典青春出版社〃197あなたはあなたが使っている言葉でできている Unfu*k Yourselfゲイリー・ジョン・ビショップディスカヴァー・トゥエンティワン〃121具体と抽象 細谷 功dZERO142175お父さんが教える 13歳からの金融入門デヴィッド・ビアンキ日本経済新聞出版143182オンライン研修アクティビティベッキー・パイク・プルース日本能率協会マネジメントセンター〃155(無料電話サポート付、無料電子版ダウンロード特典付き)できるGoogle for Education コンプリートガイド 導入・運用・実践編 増補改訂2版 (できるシリーズ)株式会社ストリートスマートインプレス145167できる イラストで学ぶ 入社1年目からのExcel VBA (できるイラストで学ぶシリーズ)きたみあきこインプレス〃115アンガーマネジメント (日経文庫)戸田 久実日本経済新聞出版〃257起業の科学 スタートアップサイエンス田所 雅之日経BP148257LINE公式アカウント史上最強の成功テクニック堤建拓秀和システム〃155アフターデジタル オフラインのない時代に生き残る藤井 保文日経BP150346座右の書『貞観政要』 中国古典に学ぶ「世界最高のリーダー論」 (角川新書)出口 治明KADOKAWA

■ ビジネス・経済書 売り上げ上位151〜200 (3/21〜27)順位先週順位書名筆者出版社151477星野リゾートの事件簿2 なぜお客様は感動するのか?中沢 康彦日経BP〃48田中角栄 上司の心得小林 吉弥幻冬舎15356日本再生のための「プランB」 医療経済学による所得倍増計画 (集英社新書)兪 炳匡集英社〃198たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング(MarkeZine BOOKS)西口 一希翔泳社155152実践! 1on1ミーティング (日経文庫)本田 賢広日本経済新聞出版〃167世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? 経営における「アート」と「サイエンス」 (光文社新書)山口 周光文社〃423はじめてのグラフィックレコーディング 考えを図にする、会議を絵にする。久保田 麻美翔泳社〃161問いのデザイン: 創造的対話のファシリテーション安斎 勇樹学芸出版社〃68考える術──人と違うことが次々ひらめくすごい思考ワザ71藤原 麻里菜ダイヤモンド社160133見てわかる、迷わず決まる配色アイデア 3色だけでセンスのいい色ingectar-eインプレス〃128タイムマネジメント大全~24時間すべてを自分のために使う池田 貴将大和書房162NEW海外で結果を出す人は、「異文化」を言い訳にしないグロービス英治出版163187ジョブ理論 イノベーションを予測可能にする消費のメカニズム (ビジネスリーダー1万人が選ぶベストビジネス書トップポイント大賞第2位! ハーパーコリンズ・ノンフィクション)クレイトン M クリステンセンハーパーコリンズ・ ジャパン16442「顧客消滅」時代のマーケティング ファンから始まる「売れるしくみ」の作り方 (PHPビジネス新書)小阪 裕司PHP研究所〃477特集 プロの実践 ノウハウ大公開! チェーンソーの セルフメンテナンス (道具と技 Vol.20)全国林業改良普及協会 編全国林業改良普及協会166173グロービスMBAマネジメント・ブック【改訂3版】グロービス経営大学院ダイヤモンド社〃151トヨタの日常管理板 チームを1枚!で動かす(株)OJTソリューションズKADOKAWA〃143完訳 7つの習慣 30周年記念版スティーブン・R・コヴィーキングベアー出版169116引き出す力 あなたの中の「宝」を掘りおこす!山崎 拓巳ビジネス社〃217ファンベース (ちくま新書)佐藤 尚之筑摩書房171218雑談の一流、二流、三流 (アスカビジネス)桐生 稔明日香出版社〃182世界で一番やさしい 資料作りの教科書榊巻 亮日経BP〃19【Amazon.co.jp 限定】お金とメンタルの方程式 (特典:限定動画「オラクルカード占い~本を読んだ後どんな未来になるか?~」データ配信)yurieクロスメディア・パブリッシング(インプレス)174193医者が教えるサウナの教科書 ビジネスエリートはなぜ脳と体をサウナでととのえるのか?加藤 容崇ダイヤモンド社〃189誰もが人を動かせる! あなたの人生を変えるリーダーシップ革命森岡毅日経BP176204マンガでわかる統計学 素朴な疑問からゆる~く解説 (サイエンス・アイ新書)大上 丈彦SBクリエイティブ〃137決定版 日本の給料&職業図鑑給料BANK宝島社178181やり抜く人の9つの習慣 コロンビア大学の成功の科学 (コロンビア大学モチベーション心理学シリーズ)ハイディ・グラント・ハルバーソンディスカヴァー・トゥエンティワン〃211ウォール街のランダム・ウォーカー<原著第12版> 株式投資の不滅の真理バートン・マルキール日本経済新聞出版〃-コンタクトレス・アプローチ テレワーク時代の営業の強化書長尾 一洋KADOKAWA181171図解・最新 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!山崎 元文響社182234貯金感覚でできる3000円投資生活デラックス横山光昭アスコム〃361なぜデジタル政府は失敗し続けるのか 消えた年金からコロナ対策まで日経コンピュータ日経BP〃133最短でラクラク2000万 手堅く稼ぐ!成長株集中投資術株の買い時KADOKAWA185189新訳 ハイパワー・マーケティング あなたのビジネスを加速させる「力」の見つけ方ジェイ・エイブラハムKADOKAWA〃78新版 お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方 知的人生設計のすすめ (幻冬舎文庫)橘 玲幻冬舎〃253インサイドセールス 訪問に頼らず、売上を伸ばす営業組織の強化ガイド茂野 明彦翔泳社〃212(動画素材・練習用ファイル・解説動画付き)Premiere Pro よくばり入門 CC対応 (できるよくばり入門)金泉太一インプレス189204財務会計講義(第22版)桜井久勝中央経済社〃249超ジョブ型人事革命 自分のジョブディスクリプションを自分で書けない社員はいらない西尾 太日経BP〃-週休3日でも年収を3倍にした仕事術越川 慎司PHP研究所〃175旅をする木 (文春文庫)星野 道夫文藝春秋〃175改訂3版 グロービスMBAクリティカル・シンキング (グロービスMBAシリーズ)グロービス経営大学院ダイヤモンド社194200図解即戦力 EC担当者の実務と知識がこれ1冊でしっかりわかる教科書株式会社これから技術評論社〃143LIMITLESS 超加速学習: 人生を変える「学び方」の授業ジム・クウィック東洋経済新報社〃-転職2.0 日本人のキャリアの新・ルール村上 臣SBクリエイティブ〃86データ立国論 (PHP新書)宮田 裕章PHP研究所19872ワークマン式「しない経営」土屋 哲雄ダイヤモンド社〃226プロデュースの基本 (インターナショナル新書)木崎 賢治集英社インターナショナル200189人を動かす 新装版デール カーネギー創元社