¡Ö°¸ý¡© ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤è¡× µð¿Í¡¦°¤ÉôÆó·³´ÆÆÄ ¡È¥Þ¥ëÈë¥Î¡¼¥È¡É ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃæ¿È¤ÈÍÑÅÓ
à¥¢¥Ù¥Î¡ÖÈë¡×¥Î¡¼¥Èá¤Ë¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÃæ¿È¤È¤Ï¡½¡½¡£µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õÆó·³´ÆÆÄ¡Ê£´£²¡Ë¤¬»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ£²Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤â³«Ëë¤·¡¢¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¥ë¡¼¥¡¼½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤é¤Î°éÀ®¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Êµ´·³Áâ¤ÎàÁêËÀá¤¬»î¹çÃæ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ê¤É¤Ç¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼êÄ¢¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡£
¡¡°ì·³¤¬³«Ëë¥«¡¼¥É¤ò£²¾¡£±Ê¬¤±¤Ç³ê¤ê¤À¤·¤¿¤Î¤ËÀè¶î¤±¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï£²£°Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢°¤ÉôÆó·³´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¼Ô¿ÍÀ¸¤â£²Ç¯ÌÜ¤ËËÜ³ÊÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¼ã¼êÁ´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï³«ËëÌÜÁ°¤Ç°ì·³¤«¤é¤Õ¤ë¤¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿£²¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄ¹¿È¤ò¸Ø¤ë¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Î¹Ô¤¯Ëö¤À¤í¤¦¡£°¤ÉôÆó·³´ÆÆÄ¤Ï½©¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾Íè¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¡££´ÈÖ¤È¤·¤ÆÆó·³¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼êÏÓ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¾¾¸¶¤é¤òÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¼¡¡¹¤È°ì·³¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¥ê¡¼¥°£²Ï¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¤½¤¦¤·¤¿»ØÆ³¤Î»Ù¤¨¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢°¤ÉôÆó·³´ÆÆÄ¤¬·ÈÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¼êÄ¢¤À¡£»î¹çÃæ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ê¤É¤Ç³«¤¤¤Æ¤Ï¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£°¤ÉôÆó·³´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÀïÎ¬Åª¤Ê¤³¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤«¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÅöÁ³¡¢À®¸ù¤â¤¢¤ì¤Ð¼ºÇÔ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤ÇÆÀ¤¿¼ÂÂÎ¸³¤¬·ìÆù¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤Îºâ»º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡°¤ÉôÆó·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤Ëº¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Í¡£¼êÄ¢¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿»þ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤«¡¢²¿¤«¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¥á¥â¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬µ´·³Áâ¤¿¤ë¤æ¤¨¤ó¤À¡£°¤ÉôÆó·³´ÆÆÄ¤Î¼êÄ¢¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºòµ¨¤â¥Õ¥¡¡¼¥àÆâ¤Ç¡Ö²¿¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£Ãæ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¥ä¥Ð¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤È¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ë¡Ö°¸ý¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¥º¥Ð¥ê¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿Åú¤¨¤Ï¡Ä¡£
¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤è¡£¡Ø²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤ÈÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤«ËÜÅö¤Ë½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡£¥«¥Ã¥Á¡¼¥ó¤È¤¤Æ¡×¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë½Å°µ¤ÎÃæ¤ÇÂè°ìÀþ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤ÆÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£½Ö´ÖÅª¤Ë´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»¤ë¤Î¤Ï¼«¤é¤Î´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¼ý¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡×¡£¤³¤Î¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¼Â¤Ï²¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ë¸¶´ÆÆÄ¤â¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¼êË¡¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¾ï¾¡·³ÃÄ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Äì¾å¤²¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£¤¯¤·¤¯¤â¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°³«ËëÆü¤Î£²£°Æü¤Ë£´£²ºÐ¤È¤Ê¤ê¡Ö¤Õ¤¿²ó¤ê¤¯¤é¤¤²¼¤Î»Ò¤¿¤Á¤ò¤É¤¦°·¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¤ÉôÆó·³´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¾»ØÆ³¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£