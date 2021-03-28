°ìÅÓ¤Ë°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ªÉâµ¤¤ò¤·¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¤È¤Ï¡©
ÃËÀ¤ÏÉâµ¤¤äÉÔÎÑ¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢Èà¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤À¤±¤ÉÉâµ¤¤¬¿´ÇÛ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦½÷À¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤È¤¯¤Ë²áµî¤ËÃËÀ¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¼¡¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Áª¤Ó¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÉâµ¤¤ò¤·¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.ÀáÌó²È
¤Ç¤¤ë¤À¤±¥à¥À¤Ê¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤ÀáÌó¤¬¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÉâµ¤¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà½÷¤¬¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÂ¾¤Î½÷À¤ÈÉâµ¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Éâµ¤¤Ï¡¢¿©»öÂå¤ä¥Ç¡¼¥È¡¢Î¹¹ÔÂå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤äÅÅÏÃÂå¡¢²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Î¸òÄÌÈñ¤Ê¤É¡¢ºÝ¸Â¤Ê¤¯¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¡£
Èà½÷¤È¤Î¥Ç¡¼¥ÈÂå¤ò½Â¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Éâµ¤¤¬È¯³Ð¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Û¤É¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î°ÕÃæ¤ÎÈà¤¬ÀáÌó²È¤ÎÃËÀ¤Ê¤é¡¢Éâµ¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
2.½ÐÉÔÀº¤Ê¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ
²È¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð³°¤Ë¤¢¤Þ¤ê½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¡£
³°½Ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Éâµ¤Áê¼ê¤Î½÷À¤È½Ð²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤âÉ¬Á³Åª¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ì¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¼ÂºÝ¤ÎÀÜ¿¨Ìµ¤·¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Â¾¤Î½÷À¤È¤Î¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¡£
¤¿¤À¤·¡¢À³Ê¤¬½ÐÉÔÀº¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¼ÂºÝ¤Ë½÷À¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê²ñ¤ï¤º¤Ë½ª¤ï¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢³°½Ð¤¬¹¥¤¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç³°¤Ç¤ÎÍ¶ÏÇ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3.²áµî¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë
²áµî¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡¢Éâµ¤¤ËÂÐ¤·¤Æ·ù°´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃËÀ¤¬Éâµ¤¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬Éâµ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸À¤¤Ìõ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ê¤¯¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
´Å¤¤Í¶ÏÇ¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¯¤ì¤°¤ì¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.¤Ë¤Ö¤¤
½÷À¤Î´¶¾ð¤Ëµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤ÃËÀ¤âÉâµ¤¤ò¤¹¤ë³ÎÎ¨¤ÏÄã¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â½÷À¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤âµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹¥°Õ¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎø°¦¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢Èà½÷¤Ë±£¤ì¤ÆÉâµ¤¤äÉÔÎÑ¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ï½÷À¤Î°·¤¤¤Ë´·¤ì¤¿´ïÍÑ¤ÊÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
2¿Í¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤âÂçÀÚ
¡ÖÀäÂÐ¤ËÉâµ¤¤ò¤·¤Ê¤¤ÃËÀ¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¾åµ¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÃËÀ¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤ÃËÀ¤¬É¬¤ºÉâµ¤¤ò¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Éâµ¤¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÂç¤¤¯½ý¤Ä¤±¤ë¹Ô°Ù¡£
¤ª¸ß¤¤¤ËÀº¿ÀÅª¤Ê¿´¤Î¤è¤ê½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Éâµ¤¤ò¤µ¤ì¤ë¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÊÂçÌÚ¥¢¥ó¥Ì¡¿¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë