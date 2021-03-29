¡È²Ç¡É¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤ÎÂ©»Ò¡×¤ÎÆýÊì¤Ê¤Î¤«¡© É×¤ÎÂÎ½ÅÁý²Ã¤òµÁÊì¤ËÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ
¡È²Ç¡É¤ÏÉ×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò´ÉÍý¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¤¤¤Þ¤À¤Ë°ì²È¤Î¼çÉØ¤Ï¡Ø²Ç¡Ù¤È¤¤¤¦°·¤¤¤ò¤µ¤ì¤¬¤Á¡£ÆÃ¤ËÉ×¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î²Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¡£¡Ö²È¡×¤È·ëº§¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡Ö²È¡×¤ËÇû¤é¤ì¤ë½÷À¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
É×¤ÎÂÎ½ÅÁý²Ã¤Ï»ä¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡Ö½µ¤ÎÈ¾Ê¬¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É×¡£¤¢¤Þ¤êÆ°¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤È¡¢¿©»öÀ©¸Â¤¹¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä«ÈÕ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¸º¤é¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãë¿©¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤Î·Ú¤¤¤â¤Î¤Ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ï¥à¤ä¥Á¡¼¥º¡¢è§¤Ç¤¿¥¨¥Ó¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤¿¹ë²Ú¤Ê¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£±ÉÍÜÅª¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤Ê¤Î¤ËÉ×¤Ï»ä¤ÎÌÜ¤ò¤«¤¹¤á¤Æ¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ä¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤¤Á¤ó¤È¥Ñ¥ó¤ä¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤Û¤É¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×
¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¥è¥·¥¨¤µ¤ó¡Ê43ºÐ¡Ë¤À¡£É×¤Ï2ºÐÇ¯¾å¡¢·ëº§¤·¤Æ14Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¥è¥·¥¨¤µ¤ó¤â½µ¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏºßÂð¶ÐÌ³¡£É×¤È¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¥é¥ó¥Á¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯·Ú¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¿©»öÀ©¸Â¤ò¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼é¤ì¤º¤Ë¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉ×¡£»ä¤ÏÃë¿©¤Ë¥µ¥é¥À¤È¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¼Êý¤ÏÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤·¡¢Ä«¤ÏÁá¤¯¤«¤éµ¯¤¤Æ¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤«¤éÄ«¿©¤Î½àÈ÷¡£¤±¤Ã¤³¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£É×¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¾å¤ËÄ«¤Ï¿²Ë·¤Ð¤«¤ê¤À¤·¡¢Ìë¤Ï¼«¼¼¤Ç¤«¤Ê¤ê¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯·ò¹¯´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÀèÆü¡¢¿ô¤«·î¤Ö¤ê¤ËÉ×¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡£¼«Âð¤«¤é1»þ´ÖÄøÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëµÁÎ¾¿Æ¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Ù¤¯²ñ¤¦¤Î¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖµÁÎ¾¿Æ¤Î40²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¸Ä¼¼¤Ç´¶À÷ÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²ñ¿©¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÁÊì¤Ï²ñ¤¦¤Ê¤ê¡¢¡Ø¤¢¤ó¤¿¡¢ÂÀ¤Ã¤¿¤ï¤Í¡Ù¤ÈÉ×¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤±¤Æ»ä¤Ë¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Á¤ã¤ó¤È´ÉÍý¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÌµ»ë¤·¤ÆÂÞ²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¹¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤â¤½¤âÉ×¤¬ÂÀ¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ»ä¤¬ÅÜ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×
É×¤ÏÂç¿Í¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤¯¤é¤¤¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¹¤ë¤Ù¤¡£ºÊ¤¬¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤Î¤â¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
»äÉþ¤ÇÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ÆÉ×¤ÎÎ¾¿Æ¤ÈÆóÀ¤ÂÓ½»Âð¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Þ¥ß¤µ¤ó¡Ê38ºÐ¡Ë¡£¶¦Æ¯¤¤Î¤¿¤á¡¢9ºÐ¤È5ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤á¤ó¤É¤¦¤ÏµÁÊì¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸ý¤¦¤ë¤µ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢µÁÊì¤¬¡£¤½¤ì¤â»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É×¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¡£ÀèÆü¡¢É×¤ÈµÁÎ¾¿Æ¤¬½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤ËÉ×¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ØÍÎÉþ¤¬¤À¤µ¤¹¤®¤ë¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤³¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤Õ¤¯¤í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡Ù¤È¡£¼Ö¤À¤·¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢µÁÊì¤¬Áö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¥À¥ó¥Ê¤µ¤Þ¤ÎÍÎÉþ¤¯¤é¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¢¤²¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¼¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÍÎÉþ¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢É×¤ÏÌµÆÜÃå¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ»ä¤¬ÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
²ÈÂ²¤Î¤á¤ó¤É¤¦¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¼çÉØ¤ÎÌòÌÜ¡£¤½¤ì¤ÏÉ×¤Î¤³¤È¤â´Þ¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µÁÊì¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¡¢É×¤ÎÉþÁõ¤ÏÉ×¤¬¼«¤é·è¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¤â¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¡¢»ä¤ÎÂ©»Ò¤Î¤á¤ó¤É¤¦¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤ªÂð¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÎÆýÊì¤Ç¤¹¤«¡¢¤È¹¢¸µ¤Þ¤Ç¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
¥¿¥Þ¥ß¤µ¤ó¤¬½Ð¶Ð¤¹¤ë¤È¤¡¢¶öÁ³¡¢²È¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿µÁÊì¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¤ì¤¤¤Ê¤ªÍÎÉþ¤òÃå¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤Í¤¨¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤«¡£
¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ï¡Ø¹¥¤¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢»Å»ö¤Ç¤¹¤è¡£É×¤ÎµëÎÁ¤À¤±¤¸¤ã¤³¤Î²È¤Î¥í¡¼¥ó¤âÊ§¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡Ù¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÈÕ¤ÏµÁÊì¤¬¹Ó¤ì¤Æ¡¢É×¤Ë¤Þ¤Ç¡Ø¤¢¤ó¤Þ¤êÙæ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡×
¼ÂºÝ¡¢ÆóÀ¤ÂÓ½»Âð¤Î¥í¡¼¥ó¤ÏÉ×¤È¤È¤â¤Ë¥¿¥Þ¥ß¤µ¤ó¤ÎµëÎÁ¤«¤é¤â»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤½¤¦¡£
¡ÖµÁÎ¾¿Æ¤Ï¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢½»Âð´Ø·¸¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤À¤±¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤«¤¿¤Þ¤ËÉ×¤«¤é¾®¸¯¤¤¤ò¤»¤·¤á¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÎ¥º§¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¡¢²ð¸î¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤ÈÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£É×¤Ï¿Æ¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡×ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¸À¡¢¤½¤³¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡ÊÎø°¦¥¬¥¤¥É¡Ë)