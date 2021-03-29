¸üÏ«¾Ê´±Î½Ž¢¶äºÂ¤Ç0»þº¢¤Þ¤Ç23¿Í±ã²ñŽ£¤Î°¢Á³
¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¸üÏ«¾Ê¤Î¿¦°÷¤¿¤Á¡Ê»£±Æ¡§Æ£¸¶ ¹¨À®¡Ë
ÆóÅÙÌÜ¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬1ÅÔ3¸©¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«3Æü¸å¤Î3·î24Æü¡£Åìµþ¤ÇºÇÂçµé¤ÎÈË²Ú³¹¡¢¶äºÂ¤Ç¤Ï°û¿©Å¹¤ËÂÐ¤¹¤ë±Ä¶È»þ´Ö¤ÎÃ»½ÌÍ×ÀÁ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¿Í±Æ¤Ï¤Þ¤Ð¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëµï¼ò²°¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£1¥°¥ë¡¼¥×23¿Í¤â¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢¿¼Ìë¤Þ¤ÇÀ¹Âç¤Ê±ã²ñ¤¬ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤³¤ÎÂç±ã²ñ¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¡¢¤è¤ê¤Ë¤â¤è¤Ã¤Æ¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤òÃ´¤¦¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ËÂ°¤¹¤ë´±Î½¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤òÊú¤¯¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÂç¿Í¿ô¤Ç¤Î°û¿©¼«½Í¡×¤ÏÀ¯ÉÜ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
À¯ÉÜ¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾ÉÂÐºöÊ¬²Ê²ñ¤ÎÈø¿ÈÌÐ²ñÄ¹¤Ï»²±¡Æâ³Õ°Ñ°÷²ñ¤äµ¼Ô²ñ¸«¤Ê¤É¸ø¤Î¾ì¤Ç¡¢ºÆ»°ºÆ»Í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö²ñ¿©¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯5¿Í°Ê²¼¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷ºÆ³ÈÂç¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç¤Î°û¿©¼«½Í¤ÏÀ¯ÉÜ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡£¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À²¼¤Ç¡ÖÌë¤Î¶äºÂ¡×¤Ø¥¯¥é¥ÖÄÌ¤¤¤ò¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ä¸øÌÀÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¬Î¥ÅÞ¤ä¼¿¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¤à¤í¤ó3·î24Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±ã²ñ¤Î°ìÉô»Ï½ª¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
19»þ10Ê¬¡¢¿Í±Æ¤â¤Þ¤Ð¤é¤ÊÅ¹Æâ¤Ë¡¢¸üÏ«¾ÊÏ··ò¶É¤Î¿¦°÷6¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£ÀÊ¤ËÄÌ¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¤ÆÃÌ¾Ð¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡Öº£¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍè¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤¤¡¢»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¹ñ²ñ³«ºÅÃæ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á»Ä¶È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£½¸¹ç¤Ï»°¡¹¸Þ¡¹¡¢¤Ý¤Ä¤ê¤Ý¤Ä¤ê¤È¿¦°÷¤¬Å¹¤òË¬¤ì¤ë¡£19»þ50Ê¬¤ò²ó¤ê¡¢10¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç´´»ö¤Î¿¦°÷¤¬¡Ö¤Ç¤Ï´¥ÇÕ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÈ¯À¼¡£¥°¥é¥¹¤ò½Å¤Í¡¢Çï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£
Á÷ÊÌ²ñ¤Ï¿¼Ìë¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤À¡Ê»£±Æ¡§Æ£¸¶ ¹¨À®¡Ë
»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï½Ð¤µ¤ì¤¿¿©»ö¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£´¶À÷ËÉ»ß¤Ê¤É¤É¤³¿á¤¯É÷¤Ç¡¢Ã¯°ì¿Í¥Þ¥¹¥¯¤ò¤»¤º¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ç»¸üÀÜ¿¨´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¡¢1¿Í¤Ç¤â¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ÎÈ¯À¸¤µ¤¨´í×ü¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤Ë1¿Í¡¢¤Þ¤¿1¿Í¤ÈÅ¹¤òË¬¤ì¡¢20»þ10Ê¬¤ÎÃÊ³¬¤Ç17¿Í¤Ë¡£´´»ö¤Î¡Ö²þ¤á¤Æ´¥ÇÕ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Î³Ý¤±À¼¤Ë¡¢¡Ö¤«¤ó¤Ñ¡¼¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤¬²ñ¾ì¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¸üÏ«¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î±ã²ñ¤Ï¿Í»ö°ÛÆ°¤ËÈ¼¤¦Á÷ÊÌ²ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á°ÛÆ°ÂÐ¾Ý¼Ô¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç°§»¢¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¤¡¡×¤È¤Î´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î¸üÏ«¾Ê´±Î½¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï21»þ30Ê¬¤´¤í
²ñ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Å¹Â¦¤Ïº¤ÏÇµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»þÃ»Í×ÀÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ21»þ¤ËÅ¹¤òÊÄ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤ÀÍè¤ë¤«¤é¡×¤ÈÎÁÍý¤ÎÄó¶¡¤ò°ì»þÅª¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£23¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇ¸å¤Î¸üÏ«¾Ê´±Î½¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ä¶È½ªÎ»»þ´Ö¤ò30Ê¬¤â²á¤®¤¿21»þ30Ê¬¤´¤í¡£À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÅ¹Â¦¤âÃæÃÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
·ë¶É¡¢±ã²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï22»þ30Ê¬¤´¤í¤À¤Ã¤¿¡£
±ã²ñ½ªÎ»¤Ï»þÃ»Í×ÀÁ¤Î21»þ¤òÂç¤¤¯²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡Ê»£±Æ¡§Æ£¸¶ ¹¨À®¡Ë
23¿Í¤â¤Î¸üÏ«¾Ê´±Î½¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤·¤Ç¿¼Ìë¤Þ¤Ç±ã²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤À¤±¤Ç¤â¶Ã¤¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÏÃ¤¬¿Ô¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»ÙÊ§¤¤¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¸å¤â¤°¤À¤°¤À¤ÈÅ¹¤Ë»Ä¤ê¡¢Á´°÷¤¬Å¹¤ò½Ð¤¿¤Î¤ÏÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÀ£Á°¡£ÃÏ²¼Å´¤Î±Ø¤ËµÞ¤¤¤Ç¸þ¤«¤¦¿¦°÷¤â¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¤³¤Î»þ´Ö¤À¤·¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¶äºÂ¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´¶À÷¤ÎºÆ³ÈÂç¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Ï¡¢Ìë¤Î²ñ¹ç¤ä±ã²ñ¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î´ð½à¤òÄê¤á¡¢¼Ò°÷¤ä¿¦°÷¤Ê¤É¤Ë½ç¼é¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¤¢¤ëÂç¼ê¶ä¹Ô¤Ï¸¶Â§¶Ø»ß¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¾å»Ê¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¤¦¤¨¤ÇÇ§¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏºÇÂç4¿Í¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¶ä¹Ô¤Î´´Éô¤Ï¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë²Ã¤¨¡¢Áê¼ê¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤À¡£Ëü¤¬°ì¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÀÕÇ¤¤âÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤º¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
²ñ¹ç¤ÎÀ©¸Â´ð½à¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î½ç¼é¤µ¤ì¤º
Ë¡À©ÅÙ¤Ç¸ø¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò´Õ¤ß¤ÆÆâµ¬¤ÎÀ°È÷¤äÄÌÃ£¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤ê·è¤á¤¬¥³¥í¥ÊÂÐºö¤ÎÁíËÜ»³¤Ç¤¢¤ë¸üÏ«¾Ê¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£
¸üÏ«¾Ê¤Ï¡¢¡ÖÂç¿Ã´±Ë¼¿Í»ö²Ý¤«¤é³ÆÉô¶É¤ËÂÐ¤·¡¢¶ÈÌ³¸å¤ÎÂç¿Í¿ô¤Ç¤Î²ñ¿©¤ä°û¤ß²ñ¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤¬2020Ç¯3·î28Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë5¤Ä¤Î¾ìÌÌ¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼¡¤Î5¾ìÌÌ¤À¡£
¡°û¿©¤òÈ¼¤¦º©¿Æ²ñÅù
¢Âç¿Í¿ô¤äÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤Ö°û¿©
£¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤·¤Ç¤Î²ñÏÃ
¤¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ç¤Î¶¦Æ±À¸³è
¥µï¾ì½ê¤ÎÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê
º£²ó¤Ï¤³¤Î¡Ö5¤Ä¤Î¾ìÌÌ¡×¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¡°û¿©¤òÈ¼¤¦º©¿Æ²ñÅù¡×¡Ö¢Âç¿Í¿ô¤äÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤Ö°û¿©¡×¡Ö£¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤·¤Ç¤Î²ñÏÃ¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Ë³ºÅö¡£ÆÃ¤Ë¡¢¢¤ÎÃæ¤Ç´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë»öÎã¤È¤·¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö5¿Í°Ê¾å¤Î°û¿©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´°Á´¤Ë¥¢¥¦¥È¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸üÏ«¾Ê¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î²ñ¿©¤Ï»Ø¼¨¤Î¼ñ»Ý¤ËÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á²þ¤á¤Æ»Ø¼¨¤ò¤·¡¢Á´¿¦°÷¤ÎÇ§¼±¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡
³Î¤«¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¤¬³ÈÂç¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÂÐºö¤ÎÃæ¿õ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¸üÏ«¾Ê¤Î¿¦°÷¤¿¤Á¤Ï¥Ï¡¼¥É¤Ê»Å»ö¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢Àë¸À²ò½ü¤Çµ¤¤¬´Ë¤ó¤À¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£4·î¤Î¿·Ç¯ÅÙ¤ò¹µ¤¨¤¿¿Í»ö°ÛÆ°¤Ï¤É¤Î¿¦¾ì¤Ë¤â¤¢¤ê¡¢Á÷ÊÌ²ñ¤òÂç¡¹Åª¤Ë³«¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¹ñÌ±¤Î¥³¥í¥ÊÈè¤ì¤â¸Â³¦¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·ÉÔ¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤µ¤µ¤«·Ú¤Ï¤º¤ß¤Ê¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£