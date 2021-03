現在公開中のアニメ『シン・エヴァンゲリオン劇場版』より、YouTubeのカラー公式チャンネルで松任谷由実、鷺巣詩郎の楽曲付き新映像が2種公開。追告Aは第3村でのシーン、追告Bは戦闘シーンが収録されている。

【動画】『シン・エヴァンゲリオン劇場版』追告A&追告B

本作は、1995年にテレビ放送され、社会現象を起こした『新世紀エヴァンゲリオン』の新たな劇場版シリーズ第4部にして完結編。人類補完計画を進めるNERV(ネルフ)と、反ネルフ組織WILLE(ヴィレ)を中心とした戦いなどを描く。

ミサトの率いる反ネルフ組織ヴィレは、コア化で赤く染まったパリ旧市街にいた。旗艦AAAヴンダーから選抜隊が降下し、残された封印柱に取りつく。復元オペの作業可能時間はわずか720秒。決死の作戦遂行中、ネルフのEVAが大群で接近し、マリのEVA改8号機が迎撃を開始した。一方、シンジ、アスカ、アヤナミレイ(仮称)の3人は日本の大地をさまよい歩いていた…。

追告Aは、劇中で使用された松任谷由実の名曲「VOYAGER〜日付のない墓標」のカバー楽曲に乗せて、映画に登場する第3村でのシーンや、キャラクターたちの印象的な場面などを収めた90秒の映像。追告Bは、鷺巣詩郎による楽曲「this is the dream, beyond belief…」に乗せて、劇中の戦闘シーンをメインに描いた90秒の映像。ともに本作の魅力の一部が垣間見えるものとなっている。

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は現在公開中。IMAX、MX4D、4DXも同時公開。