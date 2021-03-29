·ÄØæÂ´¤Î33ºÐ¥¨¥ê¡¼¥ÈÃË¡£¿¶¤é¤ì¤¿¸µ¥«¥Î¤¬·ëº§¼°¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¶¸µ¤¤Îº»ÂÁ¤Ë¡Ä¡£
½Õ¡¦Âè»°Ìë¡Ö»²Îó¤¹¤ë½÷¡×
¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢Ôü¤ÎºÂÀÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
18C¤Î¥·¡¼¥È¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Æ¬¾å¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
ÅÚÍËÆüÁáÄ«¤Î¡¢±©ÅÄÈ¯¶âÂô¹Ô¤¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âº®¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡½ ¤¢¤ì¡©¤³¤Î¿Í¤â·ëº§¼°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤«¤Ê¡©
À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿§¤¬Çò¤¯¡¢É¡¤Î¹â¤¤½÷À¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯Îð¤Ï32¡Á33ºÐ¤À¤í¤¦¤«¡¢»ä¤è¤ê¾¯¤·Ç¯¾å¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¹õ¤¤¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢È±¤òÉÊ¤è¤¯¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¥Ô¥ó¤È¤¤¿¡£»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëº£Æü¶âÂô¤Ç·ëº§¼°¤¬¤¢¤ê¡¢»²Îó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤ó¤ÊÁáÄ«¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤É¤¦¤¾¡¢¤ªÄÌ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×
»ä¤ÏµÞ¤¤¤Ç¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ò³°¤¹¤È¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÄÌÏ©¤Ë½Ð¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¶âÂô¤Ç·ëº§¼°¤Ç¤¹¤«¡©»ä¤â¤³¤ì¤«¤é¿ÆÍ§¤Î·ëº§¼°¤Ë»²Îó¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ÊÂ¤ó¤ÇºÂÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤òÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤Ë¤¿¤º¤Í¤¿¡£ÈóÆü¾ïÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤µ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤¹¤ë¤ÈÈà½÷¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ËÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Ë¤³¤ê¤È¾Ð¤Ã¤Æ»ä¤ò¸«¤¿¡£
¡Ö¶öÁ³¡£»ä¤â¡×
Èô¹Ôµ¡¤Ï¡¢²»¤â¤Ê¤¯³êÁöÏ©¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Ìó1»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¶âÂô¹Ô¤¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ÇÎÙ¤¢¤¦Æó¿Í¤Î½÷¡£¤ä¤¬¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡¢¶Ã¤¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï¡©
´ñÌ¯¤Ê°ìÃ×
¡Ö¤¨¤¨¡ª¡©¤¸¤ã¤¢ËÜÅö¤Ë»ä¤¿¤ÁÆ±¤¸·ëº§¼°¤Ë»²Îó¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¤¹¤´¤¤¶öÁ³¡Ä¾°Èþ¤µ¤ó¤¬¿·Ïº¤Î¤ªÍ§Ã£¤Ê¤ó¤Æ¡£²þ¤á¤Æ¡¢»ä¤Ï¿·ÉØ¥µ¥Á¤ÎÍ§¿Í¡¢Â¼¾åÍ³»Þ»Ò¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¥µ¥Á¤«¤é¡¢¼°¤Ï¿ÆÂ²¤À¤±¤Ç¿À¼Ò¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤¤¡¢ÈäÏª±ã¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¶âÂô¤ÇÍÌ¾¤Ê¹âµé°ì¸®²È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÍ§¿Í¤ò¸Æ¤Ö¤È¤¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¤È¿Ö¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¶öÁ³¤«¡¢Èà½÷¤È»ä¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿·Ïº¿·ÉØ¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢Æ±¤¸·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¥µ¥¤¥ó¤¬³°¤ì¡¢CA¤¬¥É¥ê¥ó¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¡£¿åÊ¿Èô¹Ô»þ´Ö¤Ï45Ê¬¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç»þ´Ö¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£Æâ¿´¤Ò¤ä¤Ò¤ä¤À¤í¤¦¡£
¤è¤¯À²¤ì¤¿½Õ¤Î¶õ¤ò¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÏÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤³ê¤é¤«¤ËÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¼°¤Ë½Ð¤ë¼ÔÆ±»Î¤Ç¡¢Æ±¤¸Èô¹Ôµ¡¤ÎÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¥µ¥Á¡¢·ëº§¼°¤Ï¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤À¤«¤é¿Í¿ô¤ò¤¹¤´¤¯¹Ê¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦¿ÆÍ§¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¡¢ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤è¤¦¡ª¤È»×¤Ã¤Æµ¤¹çÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶âÂô¤â½é¤á¤Æ¤À¤·¡¢´ò¤·¤¯¤Æ¡×
»ä¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¾®¤µ¤¯µ¤¹ç¤Î¤³¤Ö¤·¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤È¡¢¾°Èþ¤µ¤ó¤Ï¤ª¤«¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹¨¤Î¤ªÉãÍÍ¤Ï¶âÂô¤Ç»ö¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢·ëº§¼°¤ÏÈà¤ÎÃÏ¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Þ¤À¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥µ¥Á¤µ¤ó¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Í³»Þ»Ò¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿ÆÍ§¤¬¶âÂô¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×
¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡Ä¡£¤Ç¤â¥µ¥Á¤ÏËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê»Ò¤Ç¤¹¡ª¹¨¤µ¤ó¤È¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹¨¤µ¤ó¡¢¥µ¥Á¤¬°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤Æ°ìÌÜ¹û¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡Ä¡×
¾°Èþ¤µ¤ó¤Ï¿°¤ò¥Ô¥Ã¤È¿¤Ð¤·¤Ç¿¿°ìÊ¸»ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤³¤¯¤ó¤È°û¤ó¤Ç²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
µ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤Æ±µéÀ¸Æ±»Î¡¢¹¨¤µ¤ó¤Î¤½¤¦¤¤¤¦ÎøÊª¸ì¤Ï°Õ³°¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ÛÀ¤ÎÍ§¿Í¤¬¡¢¹¥¤¤Ê¤Ò¤È¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê´é¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢Ä¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¹¨¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Ê¤ó¤«¥µ¥Á¡¢º£²ó¤Ï¤¨¤é¤¯ÈëÌ©¼çµÁ¤Ç¡£¤³¤³¤·¤Ð¤é¤¯¥¹¥Æ¥¤¥Û¡¼¥à¤·¤Æ¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¼Â¤ÏÈà»á¤¬¤¤¤Æ¡¢º£ÅÙ·ëº§¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡¢°ìÅÙZOOM¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¹¨¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¶ËÎÏ¥³¥È¤ò¹ÓÎ©¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡ÄÉ×¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡ª¾ðÇ®²È¤Î¥µ¥Á¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤À¤«¤é¼æ¤«¤ì¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¤¤¤¤¿Í¤È½ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡×
20Âå¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¥µ¥Á¤¬¡¢Àè¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÎÔ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¿ÆÍ§¤Î¹¬¤»¤ò´î¤Öµ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î»þ¥Ý¡¼¥ó¤È²»¤¬¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥ÈÃåÍÑ¥µ¥¤¥ó¤¬ÅÀÅô¤·¤¿¡£
¡Ö¤¨¡ª¡©Áá¤¤¡¢¤â¤¦¶âÂô¡©Èô¹Ôµ¡¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¤È¸À¤¦´Ö¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤é²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡ÖÌ¾°Æ¤Ç¤¹¤Í¡×
¾°Èþ¤µ¤ó¤Ï¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£ËÌ¹ñ½Ð¿È¤é¤·¤¯¡¢È©¤¬Çö¤¯¤ÆÇò¤¤¡£¾Ð¤¦¤È»×¤¤¤Î¤Û¤«ÌÜ¤¸¤ê¤Î¤·¤ï¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·¤À¤±Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤Î³¹¤Ç¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶âÂô¤¬ÃÏ¸µ¤Î¾°Èþ¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¡¢ÃåÎ¦¤Þ¤Ç¤Î¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¢¡
¶âÂô¤ÎÃæ¿´Éô¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Ï¡¢Í½ÁÛ³°¤Ëº®¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Á°Çñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¿ô¿Í¤ÎÍ§¿Í¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬»ÅÊý¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹¨¤µ¤ó¡¢¹â¹»»þÂå¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤Î¤í¤Î¤í¤È¿Ê¤à¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ç¡¢¼ê»ý¤ÁÌµº»ÂÁ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾°Èþ¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
33ºÐ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢·ÄØæÂ´¤Ç¶âÂô½Ð¿È¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤·¤«ÃÎ¤é¤º¡¢¿Í¤È¤Ê¤ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¼ïÎà¤ÎÅú¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¾°Èþ¤¬¸ì¤ë¡¢¾×·â¤Î¡Ö¹¨¾ðÊó¡×¤Ë¡¢Í³»Þ»Ò¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ·ëº§¼°¤Î»þ´Ö¤¬Ç÷¤ë¤¬¡Ä¡ª¡©
Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿½÷
¡Ö¹¨¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¸©Î©¹â¹»¤Ç²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¿ÍË¾¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤À¤Ã¤¿¤ï¡×
¡Ö¤Ø¤¨¤¨¤¨¤¨¡ª¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¥µ¥Á¤¹¤´¤¤¿Í¤ò¼Í»ß¤á¤¿¤ó¤À¡£¤¸¤ã¤¢¹¨¤µ¤ó¡¢¥â¥Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
½÷»Ò¹»°é¤Á¤Î»ä¤Ï¡¢¶¦³Ø¤Î¹â¹»À¸³è¤¬Á¢¤Þ¤·¤¯¤Æ¤Ä¤¤¸ý¤¬³ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¤Í¡¢¹¨¤Ï¤¹¤´¤¯°ìÅÓ¤Ç¡¢Éû²ñÄ¹¤Î»Ò¤È¤º¤Ã¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢Ã¯¤âÆþ¤ê¹þ¤á¤Ê¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¡£²«¶â¥³¥ó¥Ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö²ñÄ¹¤ÈÉû²ñÄ¹¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¤µ¤ï¤ä¤«²á¤®¤ë¡Á¡ª¡×
¤¹¤ë¤È¾°Èþ¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¹â¹»»þÂå¤Î2¿Í¤òÁ¢¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢»ä¤Ï´¶¤¸¤¿¡£
¡Ö·ë¶É¹â¹»»þÂå¡¢2¿Í¤Ï¤º¤Ã¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç³Ø¤âÁêÃÌ¤·¤ÆÅìµþ¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤Î¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö¡Ä¤¨¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×
¹â¹»»þÂå¤ÎÏÃ¤Ï¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ç¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³Ø»þÂå¤ËÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«µÞ¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤Ï¥µ¥Á¤ËÆâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¡£¥ä¥¥â¥Á¤ä¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÀÄ½ÕÊª¸ì¡×
»ä¤¬Ãã²½¤¹¤È¡¢¾°Èþ¤µ¤ó¤Ï¼ó¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â·ë¶É·ëº§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡ÄÉû²ñÄ¹¡¢²Ä°¥ÁÛ¤À¤ï¡×
¥µ¥Á¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤½¤ÎÀÎ¤ÎÈà½÷¤Î¤³¤È¤Ê¤ÉÂç¤·¤Æµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÈà»á¤Î¸µ¥«¥Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ä¾´¶¤Ë½¾¤¦Æù¿©½÷»Ò¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¤¬´î¡¹¤È¤·¤Æ¥µ¥Á¤Î¼ª¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ê¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¡¢¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£Ç¯ÅÙËö¤Çº®¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¼°¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¿Í¤Î¹¥¤µ¤½¤¦¤Ê±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤¬¡¢°ì¸®²È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¼Ö´ó¤»¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤ò³ê¤ê¹þ¤Þ¤»¤¿¡£
¤¤¤½¤¤¤ÇÎÁ¶â¤òÊ§¤¤¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ë¡£Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¤É¤¤É¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¡¼¥È¤òÍÂ¤±¡¢°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤Æ±ü¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡Ö¤â¤¦¼õÉÕ¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
»ä¤Ï¾°Èþ¤µ¤ó¤ËÁá¸ý¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤Þ¤¿¤Î¤Á¤Û¤É¡×¤È²ñ¼á¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤ª¼êÀö¤¤¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¡£µÞ¤¤¤Ç¥ê¥Ã¥×¤È¥Á¡¼¥¯¤òÄ¾¤·¡¢¼õÉÕ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¾°Èþ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤½¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂçÊÑ¶²¤ì¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Ä¤ªÌ¾Á°¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¿·ÏºÂ¦¤Î¼õÉÕ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡¢¤ª¤½¤é¤¯¿·Ïº¤ÎÍ§¿Í¤¬¡¢º¤ÏÇ¤·¤¤ê¤Ë²ñÈñÍÑ¤ÎÌ¾Êí¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¾°Èþ¤µ¤ó¤Ï¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²Ï¾å¾°Èþ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¾·ÂÔµÒ¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤¢¡¢¹¨¡¢»ä¤ò¤ï¤¹¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¢¡©
¤¢¤ó¤Ê¤Ë°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢»ä¤ò·ëº§¼°¤Ë¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤«¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£
¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢º£¤«¤é¹¨¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¾°Èþ¤¬¤ª½Ë¤¤¤Ë¤¤¿¡¢¤Ã¤Æ¡×
¤½¤Î»þ¡¢¤ª¼êÀö¤¤¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ËÜÍè2Ì¾ÂÎÀ©¤Î¿·ÏºÂ¦¼õÉÕ¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¾°Èþ¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡¢¶±¤¨¤¿¤è¤¦¤ËÂ¤ò¤È¤á¤¿¡£
¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡¢Éû²ñÄ¹¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤Ë¡ª¡©¡×
¾°Èþ¤µ¤ó¤ÏÅà¤êÉÕ¤¯°ìÆ±¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢Î©¤Á¤¹¤¯¤à»ä¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇµìÍ§¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤ÇÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö²ñ¾ì¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤«¤éÄ«¥¤¥Á¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢»þ´Ö¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£Í³»Þ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¾°Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢³§¤¬¿å¤òÂÇ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÀÅ¤Þ¤ëÃæ¡¢Æ²¡¹¤È¼õÉÕ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ê¡Ö¹¨¤Ë¡¢¾°Èþ¤¬Íè¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î´ñÌ¯¤Ë¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿ÂÖÅÙ¤¬¡¢Èà½÷¤ò¤¿¤À¤ÎµÕº¨¤ß¤Î¸µ¥«¥Î¤ÈÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÊª¸ì¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡Ä¤É¤¦¤ä¤é»ä¤Ï¡¢Ï¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ò¤È¤ò¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆ±È¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
▶Á°²ó¡§¡Ö²Ô¤²¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢²È»ö°é»ù¤Ç¥Ð¥ê¥å¡¼¤ò½Ð¤»¡×ºÊ¤Ë¤½¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿Ç¯¼ý2,000Ëü³°»ñÃË¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëæ«▶NEXT¡§3·î29Æü ·îÍË¹¹¿·Í½Äê
½Õ¡¦Âè»ÍÌë¡Ö¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤ÊÃË¡×¼ã¤¯¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿½÷¡£¤¹¤ë¤ÈÉ×¤ÎÂÖÅÙ¤¬É¿ÊÑ¤·¡¢Èá·à¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ä¡£