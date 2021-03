エスター・フレンチさんが財布をバージニア州の高校で紛失したのは1951年のこと。

それからちょうど70年が過ぎた今になり、体育館の解体作業中に発見されました。

KatarzynaTyl - Pixabay

Wallet lost in the 1950s found, returned to owner nearly 70 years laterhttps://t.co/RA9D9CKJ3ppic.twitter.com/tJqNHOlfuT

当時16歳か17歳だったというエスターさん。

体育館横の穴に財布を落としてしまい、学校に報告はしたものの構造的に戻ることはないと諦めたそうです。

それから70年後の今年、学校の改築によって体育館を解体した業者が、がれきの中から財布を発見。

状態は悪かったものの、エスターさんの名前などの手掛かりが残っていました。

As the walls came down at a Virginia middle school, a piece of history, a teenager’s wallet, finally saw the light of day after about 70 years.https://t.co/PpUt5x2xT0pic.twitter.com/6tOdVTKsQC