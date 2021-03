ハロー!プロジェクトのグループが一堂に勢揃いする春のイベント『Hello! Project ひなフェス 2021』が、27日、28日に幕張メッセ 国際展示場 1・2 ホールにて開催され、2日間計4公演で約2万人を動員した。

【写真】ハロプログループ総出演!『ひなフェス2021』ライブの模様

例年「SATOYAMA & SATOUMI movement」イベントと合同で開催されてきたひなフェスだが、昨年に続き今年も新型コロナウイルス感染拡大防止のため同イベントは行われず、会場に感染予防対策を徹底した上で『ひなフェス』のみの単独開催となった。

会場では、センターステージで360度に展開された観客席に全員着席。ソーシャルディスタンスをとりながら、声援の代わりにカラフルなペンライトが振り、パフォーマンスごとに大きな拍手で応援した。

今年の『ひなフェス』は、「つばきファクトリー & BEYOOOOONDSプレミアム」「Juice=Juiceプレミアム」 「アンジュルムプレミアム」 「モーニング娘。’21プレミアム」の4公演で、公演ごとに異なるグループをフィーチャー。

BEYOOOOONDSは、今月3日にリリースしたばかりの最新シングルから「激辛 LOVE」などを披露。コミカルな振り付けで会場に笑顔を生み出しながらも勢い全開のパフォーマンスで会場の熱量をあげていく。桜の季節、卒業シーズンということでメンバーの山崎夢羽、前田こころが高校卒業を報告。全国の卒業生への応援も兼ねて「ビタミンME」ではポンポンを手にステージを跳ね回った。

つばきファクトリーは、情熱的なパフォーマンスと爽やかなコーラスワークで会場を魅了。5月26日には、NEWアルバム『2nd STEP』のリリースを発表しており、アルバムにも収録される「恋のUFOキャッチャー」「My Dariling 〜Do you love me?〜」のパフォーマンスを初披露。

Juice=Juice は 4月28日にリリースされるニューシングルからの楽曲を中心に披露。シティ・ポップの名曲カバー「DOWN TOWN」ではグループの新しい一面を見せつつ、キレキレのダンスで魅了。

アンジュルムは昨年秋に新メンバー3名を迎え、現体制10名で初の「ひなフェス」参加となる。最新シングル曲「限りある Moment」でドラマティックに会場のボルテージを底上げ。「ミラー・ミラー」ではエネルギッシュな歌唱で畳み掛けた。新メンバーが初々しくあいさつをすると、リーダーの竹内朱莉は、「私も昔はああだった」と振り返ると、「竹内朱莉、楽しいです!」とフレッシュな真似をして笑いを誘った。

モーニング娘。’21は、リーダーの譜久村聖は、「どのグループもすごい張り切っているのが伝わってくるけど、その気持ちに負けないくらいモーニング娘。も頑張ろうね!と気合を入れているので、みなさんにかっこいい姿をお見せしたい」とあいさつ。佐藤優樹と岡本ほまれが公演を欠席したが、今月31日に発売となるニューアルバム『16th〜That’s J-POP〜』に収録される新作から「恋愛 Destiny〜本音を論じたい〜」、「このまま!」の新曲を披露するなど、12名の全力パフォーマンスで会場を盛り上げた。

また、ハロプロ研修生もパフォーマンスを披露。年内に新グループ設立を目指し、ハロプロ研修生ユニットも昇格を待つ中でのステージで元気いっぱいな姿を見せた。

『ひなフェス』恒例のシャッフルユニットコーナーでは、事前抽選で選ばれたメンバーによってこの日限りのソロ、デュオ、トリオが公演ごとに披露。28日夜の「モーニング娘。’21プレミアム」でアンジュルム・為永幸音とのデュオで松浦亜弥の「THE 美学」をパワフルに歌ったモーニング娘。’21・小田さくらは「夢だった」と念願のシャッフルユニット参加に大喜び。石田亜佑美は、モーニング娘。の「春 ビューティフル エブリディ」をソロで披露した譜久村聖を、「泣きそうになりました。好きなんです」と大絶賛。

終盤には、各公演でフューチャーされるグループの楽曲を、他のグループが合同でカバーをする企画も。この日限りの共演が次々と繰り広げられ、喜んだファンは大きな拍手で盛り上げた。

ハロプロリーダーも務める譜久村は、「昨年のひなフェスが無観客ライブだった分、つばきファクトリーとBEYOOOOONDSにとっては今回初めてお客さんを入れてのプレミアム公演だったので、メンバーからの熱気や気合いも伝わってきましたし、新体制になったグループからのやる気も伝わってきて、すごくひなフェス全体が熱いコンサートになりました。モーニング娘。’21 も、参加できなかった2人も含めた14人分の気持ちでパフォーマンスするということですごく盛り上がったので、生放送・生配信で観て下さった方も楽しめたんじゃないかなと思います。来年はSATOYAMA&SATOUMIイベントと一緒にまた開催できることを願っています」とコメントしている。

■『Hello! Project ひなフェス 2021』 シャッフルユニット

【つばきファクトリー&BEYOOOOOND プレミアム】

「女が目立って なぜイケナイ」江口紗耶(BEYOOOOONDS)

「次の角を曲がれ」西田汐里・山崎夢羽(BEYOOOOONDS)

「タンタンターン」牧野真莉愛(モーニング娘。’21)、川名凜(アンジュルム)、工藤由愛(Juice=Juice)



【Juice=Juice プレミアム】

「Give me 愛」浅倉樹々(つばきファクトリー)

「JUICY HE@RT」を段原瑠々(Juice=Juice)、小野瑞歩(つばきファクトリー)

「Take off is now!」松永里愛(Juice=Juice)、秋山眞緒(つばきファクトリー)、前田こころ(BEYOOOOONDS)

【アンジュルム プレミアム】

「Fantasy が始まる」佐々木莉佳子(アンジュルム)

「夢幻クライマックス」笠原桃奈(アンジュルム)、小野田紗栞(つばきファクトリー)

「ちょこっと LOVE」加賀楓・横山玲奈・山崎愛生(モーニング娘。’21)【モーニング娘。’21 プレミアム】

「春 ビューティフル エブリディ」譜久村聖(モーニング娘。’21)

「THE 美学」小田さくら(モーニング娘。’21)、為永幸音(アンジュルム)

「晴れ 雨 のち スキ」羽賀朱音(モーニング娘。’21)、一岡伶奈・島倉りか(BEYOOOOONDS)